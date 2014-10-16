Общие затраты подбираются к уровню какого-нибудь "Боинга". А вот конечный продукт...
Если эти траты будут в рублях, то это + для экономики.
Типа раздербанили бабло и давай спускать на рестораны и проституток. А дальше повара и официанты с проститутками потратят на импортозамещённую еду , а фермеры потратят на чудо-комбайны (импортозамещённые) и ВВП догонит Китай.
У вас к песням "санкции только на пользу" добавились песни "коррупция только на пользу"? Замечательно. Продолжайте дальше в том же духе.
Я ещё не добавил, на что будут тратить деньги, рабочие завода комбайнов.
27661 написав:Я тебе доказывал, что Маск не разработал эти технологии, а использовал. Разницу улавливаешь? Разработка -- это десятилетия, начиная с уровня образования в школах. А чтоб использовать эти технологии -- даже начальных классов хватит.
И много школьников запустило в космос возвращаемые ракетоносители ? Сколько можно ересь писать ? Просто пучит вату на одно имя Маска вот она злобой и исходит в разных вариациях. То что он смог собрать и запустить - не важно - возвращаемые ракетоносители или батареи на Тесле на пальчиковых батарейках , не им собранных и произведенных, чего не смог до него сделать никто , получив при этом более чем конкурентные продукты на весьма конкурентных рынках - однозначный прорыв, вне зависимости от того - колесо на Тесле было изобретено до него или нет.
Посмотри на силуэт ракеты: он такой, стреловидный. Один в один, как 700 лет назад.
Еще раз - форма частей может быть хоть 100 летней давности и срисована с самолета братьев Райт. Вопрос не в форме деталей, а в том, как они используются. И до Маска никто не смог использовать стабилизаторы так, чтобы вернуть ступень обратно.
Я тебе доказывал, что Маск не разработал эти технологии, а использовал.
Еще раз (авось на третий дойдет) - для того, чтобы использовать технологию, надо ее разработать.
До Маска не было существующей технологии, чтобы вернуть и посадить ступень. "Решетки стабилизаторов" - это не технология. Это всего лишь форма одного из компонентов.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Отток капитала из страны, который в случае России вырос в третьем квартале в 48 раз и стал рекордным за три года, "может быть хорошей новостью".
А вот это вообще прекрасно:
Под вывозом капитала понимаются "разные вещи", сказала она (Набиуллина) депутатам: "И покупка населением валюты, и то, что наши компании держат деньги в долларах в наших же банках, статистически считается как вывоз капитала" (цитаты по РИА Новости).
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Surfer написав:на одно имя Маска вот она злобой и исходит в разных вариациях. То что он смог собрать и запустить - не важно - возвращаемые ракетоносители или батареи на Тесле на пальчиковых батарейках , не им собранных и произведенных, чего не смог до него сделать никто , получив при этом более чем конкурентные продукты на весьма конкурентных рынках - однозначный прорыв, вне зависимости от того - колесо на Тесле было изобретено до него или нет.
Возвращаемые ракеты, теслы создает США. Даже первые персональные компьютеры, собранные на коленке в гараже, собраны в США.