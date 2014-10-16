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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 109110111112
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 17:04

  Sommer написав:
  27661 написав:Sommer
Общие затраты подбираются к уровню какого-нибудь "Боинга". А вот конечный продукт...

Если эти траты будут в рублях, то это + для экономики. :D

Типа раздербанили бабло и давай спускать на рестораны и проституток. А дальше повара и официанты с проститутками потратят на импортозамещённую еду , а фермеры потратят на чудо-комбайны (импортозамещённые) и ВВП догонит Китай.


У вас к песням "санкции только на пользу" добавились песни "коррупция только на пользу"?
Замечательно. Продолжайте дальше в том же духе.


Я ещё не добавил, на что будут тратить деньги, рабочие завода комбайнов. :D
27661
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 17:39

  27661 написав:Я тебе доказывал, что Маск не разработал эти технологии, а использовал.
Разницу улавливаешь? Разработка -- это десятилетия, начиная с уровня образования в школах. А чтоб использовать эти технологии -- даже начальных классов хватит.


И много школьников запустило в космос возвращаемые ракетоносители ? Сколько можно ересь писать ? Просто пучит вату на одно имя Маска вот она злобой и исходит в разных вариациях. То что он смог собрать и запустить - не важно - возвращаемые ракетоносители или батареи на Тесле на пальчиковых батарейках , не им собранных и произведенных, чего не смог до него сделать никто , получив при этом более чем конкурентные продукты на весьма конкурентных рынках - однозначный прорыв, вне зависимости от того - колесо на Тесле было изобретено до него или нет.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 20:44

  27661 написав:Sommer
Посмотри на силуэт ракеты: он такой, стреловидный. Один в один, как 700 лет назад.

Еще раз - форма частей может быть хоть 100 летней давности и срисована с самолета братьев Райт.
Вопрос не в форме деталей, а в том, как они используются. И до Маска никто не смог использовать стабилизаторы так, чтобы вернуть ступень обратно.

Я тебе доказывал, что Маск не разработал эти технологии, а использовал.


Еще раз (авось на третий дойдет) - для того, чтобы использовать технологию, надо ее разработать.

До Маска не было существующей технологии, чтобы вернуть и посадить ступень. "Решетки стабилизаторов" - это не технология. Это всего лишь форма одного из компонентов.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 20:48

Немного занимательной экономики

https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/cb-nazval-ottok-kapitala-khoroshey-novostyu-1027606671
Отток капитала из страны, который в случае России вырос в третьем квартале в 48 раз и стал рекордным за три года, "может быть хорошей новостью".


А вот это вообще прекрасно:
Под вывозом капитала понимаются "разные вещи", сказала она (Набиуллина) депутатам: "И покупка населением валюты, и то, что наши компании держат деньги в долларах в наших же банках, статистически считается как вывоз капитала" (цитаты по РИА Новости).
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 08:13

Re: лица

  Surfer написав:на одно имя Маска вот она злобой и исходит в разных вариациях. То что он смог собрать и запустить - не важно - возвращаемые ракетоносители или батареи на Тесле на пальчиковых батарейках , не им собранных и произведенных, чего не смог до него сделать никто , получив при этом более чем конкурентные продукты на весьма конкурентных рынках - однозначный прорыв, вне зависимости от того - колесо на Тесле было изобретено до него или нет.

Возвращаемые ракеты, теслы создает США.
Даже первые персональные компьютеры, собранные на коленке в гараже, собраны в США.
sal
 
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