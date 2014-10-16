Общие затраты подбираются к уровню какого-нибудь "Боинга". А вот конечный продукт...
Если эти траты будут в рублях, то это + для экономики.
Типа раздербанили бабло и давай спускать на рестораны и проституток. А дальше повара и официанты с проститутками потратят на импортозамещённую еду , а фермеры потратят на чудо-комбайны (импортозамещённые) и ВВП догонит Китай.
У вас к песням "санкции только на пользу" добавились песни "коррупция только на пользу"? Замечательно. Продолжайте дальше в том же духе.
Я ещё не добавил, на что будут тратить деньги, рабочие завода комбайнов.
27661 написав:Я тебе доказывал, что Маск не разработал эти технологии, а использовал. Разницу улавливаешь? Разработка -- это десятилетия, начиная с уровня образования в школах. А чтоб использовать эти технологии -- даже начальных классов хватит.
И много школьников запустило в космос возвращаемые ракетоносители ? Сколько можно ересь писать ? Просто пучит вату на одно имя Маска вот она злобой и исходит в разных вариациях. То что он смог собрать и запустить - не важно - возвращаемые ракетоносители или батареи на Тесле на пальчиковых батарейках , не им собранных и произведенных, чего не смог до него сделать никто , получив при этом более чем конкурентные продукты на весьма конкурентных рынках - однозначный прорыв, вне зависимости от того - колесо на Тесле было изобретено до него или нет.
Посмотри на силуэт ракеты: он такой, стреловидный. Один в один, как 700 лет назад.
Еще раз - форма частей может быть хоть 100 летней давности и срисована с самолета братьев Райт. Вопрос не в форме деталей, а в том, как они используются. И до Маска никто не смог использовать стабилизаторы так, чтобы вернуть ступень обратно.
Я тебе доказывал, что Маск не разработал эти технологии, а использовал.
Еще раз (авось на третий дойдет) - для того, чтобы использовать технологию, надо ее разработать.
До Маска не было существующей технологии, чтобы вернуть и посадить ступень. "Решетки стабилизаторов" - это не технология. Это всего лишь форма одного из компонентов.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Отток капитала из страны, который в случае России вырос в третьем квартале в 48 раз и стал рекордным за три года, "может быть хорошей новостью".
А вот это вообще прекрасно:
Под вывозом капитала понимаются "разные вещи", сказала она (Набиуллина) депутатам: "И покупка населением валюты, и то, что наши компании держат деньги в долларах в наших же банках, статистически считается как вывоз капитала" (цитаты по РИА Новости).
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Surfer написав:на одно имя Маска вот она злобой и исходит в разных вариациях. То что он смог собрать и запустить - не важно - возвращаемые ракетоносители или батареи на Тесле на пальчиковых батарейках , не им собранных и произведенных, чего не смог до него сделать никто , получив при этом более чем конкурентные продукты на весьма конкурентных рынках - однозначный прорыв, вне зависимости от того - колесо на Тесле было изобретено до него или нет.
Возвращаемые ракеты, теслы создает США. Даже первые персональные компьютеры, собранные на коленке в гараже, собраны в США.
Россия — одна из тех стран, которые не смогли пожать плоды четвертой индустриальной революции... Почему? У России такие творческие научные сотрудники, — и почему с таким количеством ученых Россия не может извлечь экономическую выгоду из продуктов, из результатов этих исследований?
У России очень хорошо получается изобретать, но не разрабатывать.
Что это за элементы культуры, которые позволяют идеям разрабатываться и развиваться в коммерчески успешные предприятия?
- Демократическая форма правления. - Свободный рынок, где инвесторам нужны новые технологии. - Защита интеллектуальной собственности. - Контроль над коррупцией и преступностью. - Правовая система, в которой обвиняемый имеет шанс оправдаться, доказать свою невиновность. - Эта культура допускает критические высказывания, предусматривает независимость; в ней можно потерпеть неудачу, чтобы еще раз попытаться.
Вот некоторые из неосязаемых характеристик инновационного общества.
Но русские, с которыми мы говорили (особенно в институтах и университетах), не понимали этих моментов и продолжали задавать конкретные вопросы по конкретным технологиям — нанотехнологиям, информационным технологиям, трехмерной печати. Они спрашивали, какая конкретная технология может принести успех.
Отток капитала из страны, который в случае России вырос в третьем квартале в 48 раз и стал рекордным за три года, "может быть хорошей новостью".
И тем не менее платежный баланс РФ положительный и профицит растет. Торговый баланс тоже положительный и растет. ЗВР РФ тоже растут. ВВП РФ растет. Соотношение внешних долгов к ВВП падает. Инфляция в РФ на минимуме. Гос.бюджет в профиците. То есть почти вся основная макроэкономическая статистика достаточно положительна.
Украине такие макроэкономические показатели даже не снились.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Посмотри на силуэт ракеты: он такой, стреловидный. Один в один, как 700 лет назад.
Еще раз - форма частей может быть хоть 100 летней давности и срисована с самолета братьев Райт. Вопрос не в форме деталей, а в том, как они используются. И до Маска никто не смог использовать стабилизаторы так, чтобы вернуть ступень обратно.
Я тебе доказывал, что Маск не разработал эти технологии, а использовал.
Еще раз (авось на третий дойдет) - для того, чтобы использовать технологию, надо ее разработать.
До Маска не было существующей технологии, чтобы вернуть и посадить ступень. "Решетки стабилизаторов" - это не технология. Это всего лишь форма одного из компонентов.
Следует начать с того, что ничего неожиданного и удивительного в реактивной посадке первой ступени Falcon-9 нет. Это всё давно просчитывалось, в том числе и у нас в стране. По теме «Подъём» прорабатывалась идея создания многоразовых ракет с реактивной посадкой ракетных блоков, а в КБ «Салют» предложили революционную на тот момент идею не только реактивной посадки, но и формирование обратной петли с возвращением ракетного блока к месту старта. Так что такие проработки велись давно и у нас в стране и в США. При этом в США было разработано и испытано много полётных демонстраторов, где самым замечательным был «Дельта-Клиппер», который в воздухе выделывал практически фигуры высшего пилотажа с последующей точной реактивной посадкой.
И если уже говорить про экономичность, то это многоразовые аппараты с крыльями , которые сначала выводятся в стратосферу самолётом носителем. Вопрос кто первый создаст рабочий проект, потому, что эта технология уже существует.