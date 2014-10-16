Еще раз (авось на третий дойдет) - для того, чтобы использовать технологию, надо ее разработать.До Маскасуществующей технологии, чтобы вернуть и посадить ступень. "Решетки стабилизаторов" - это не технология. Это всего лишь форма одного из компонентов.

Следует начать с того, что ничего неожиданного и удивительного в реактивной посадке первой ступени Falcon-9 нет. Это всё давно просчитывалось, в том числе и у нас в стране. По теме «Подъём» прорабатывалась идея создания многоразовых ракет с реактивной посадкой ракетных блоков, а в КБ «Салют» предложили революционную на тот момент идею не только реактивной посадки, но и формирование обратной петли с возвращением ракетного блока к месту старта. Так что такие проработки велись давно и у нас в стране и в США.

