Отток капитала из страны, который в случае России вырос в третьем квартале в 48 раз и стал рекордным за три года, "может быть хорошей новостью".
И тем не менее платежный баланс РФ положительный и профицит растет. Торговый баланс тоже положительный и растет. ЗВР РФ тоже растут. ВВП РФ растет. Соотношение внешних долгов к ВВП падает. Инфляция в РФ на минимуме. Гос.бюджет в профиците. То есть почти вся основная макроэкономическая статистика достаточно положительна. Украине такие макроэкономические показатели даже не снились.
Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерации 01/10/2018 1.4 Монетарное золото в миллионах чистых тройских унций 65.5 http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs ... heckedItem Или 2 037 т. За 9 месяцев ЗР выросли на 6,4 млн. унций - 200 т.
Отток капитала из страны, который в случае России вырос в третьем квартале в 48 раз и стал рекордным за три года, "может быть хорошей новостью".
И тем не менее платежный баланс РФ положительный и профицит растет. Торговый баланс тоже положительный и растет. ЗВР РФ тоже растут. ВВП РФ растет. Соотношение внешних долгов к ВВП падает. Инфляция в РФ на минимуме. Гос.бюджет в профиците. То есть почти вся основная макроэкономическая статистика достаточно положительна.
Бгг. И от такой положительности курс рубля падает, пенсионный возраст и НДС поднимают, с предприятий забирают "излишки" денег.
Офигеть положительность.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Следует начать с того, что ничего неожиданного и удивительного в реактивной посадке первой ступени Falcon-9 нет. Это всё давно просчитывалось, в том числе и у нас в стране. По теме «Подъём» прорабатывалась идея создания многоразовых ракет с реактивной посадкой ракетных блоков, а в КБ «Салют» предложили революционную на тот момент идею не только реактивной посадки, но и формирование обратной петли с возвращением ракетного блока к месту старта. Так что такие проработки велись давно и у нас в стране и в США.
(фейспалм)
Ты идею от реализации отличаешь?
Нет, я понимаю, что в СССР было изобретено всё, даже советские слоны. Но вот это все "ко-ко-ко, Маск украл у нас технологии" - это даже не смешно, это грустно.
От того, что Леонардо рисовал в книжке подобие вертолета - он не становится изобретателем вертолета, только "изобретателем" идеи.
27661 написав:И если уже говорить про экономичность, то это многоразовые аппараты с крыльями , которые сначала выводятся в стратосферу самолётом носителем. Вопрос кто первый создаст рабочий проект, потому, что эта технология уже существует.
И рабочий проект уже существует. Stratolaunch уже проходит испытания. По какой-то непонятной причине - это тоже американская компания, а не "продвинутейший" роскосмос.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Нет, я понимаю, что в СССР было изобретено всё, даже советские слоны. Но вот это все "ко-ко-ко, Маск украл у нас технологии" - это даже не смешно, это грустно.
От того, что Леонардо рисовал в книжке подобие вертолета - он не становится изобретателем вертолета, только "изобретателем" идеи.
Я не говорил, что Маск украл у СССР, я дал тебе информацию (про американцев в том числе), что бы ты пополнил знания, для спора со мной. Но ты, как всегда, перевёл всё на русофобию и походу забыл предмет спора. А смысл спора был в том, что за 3-и года, не может быть упадка или прорыва в космической отрасли. Ладно , может тебя научит время, лет через 20-ть.
И тем не менее платежный баланс РФ положительный и профицит растет. Торговый баланс тоже положительный и растет. ЗВР РФ тоже растут. ВВП РФ растет. Соотношение внешних долгов к ВВП падает. Инфляция в РФ на минимуме. Гос.бюджет в профиците. То есть почти вся основная макроэкономическая статистика достаточно положительна.
Бгг.
Можете и дальше бгг-кать. Однако это не отменит того что платежный баланс РФ в плюсе. А это значит что в Россию денег заходит больше, чем выходит из неё, несмотря на увеличившийся отток капитала.
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