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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 110111112113
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:08

  Shram написав:
  Sommer написав:https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/cb-nazval-ottok-kapitala-khoroshey-novostyu-1027606671
Отток капитала из страны, который в случае России вырос в третьем квартале в 48 раз и стал рекордным за три года, "может быть хорошей новостью".




И тем не менее платежный баланс РФ положительный и профицит растет.
Торговый баланс тоже положительный и растет.
ЗВР РФ тоже растут.
ВВП РФ растет.
Соотношение внешних долгов к ВВП падает.
Инфляция в РФ на минимуме.
Гос.бюджет в профиците.
То есть почти вся основная макроэкономическая статистика достаточно положительна.
Украине такие макроэкономические показатели даже не снились.

Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерации 01/10/2018
1.4 Монетарное золото в миллионах чистых тройских унций 65.5
http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs ... heckedItem
Или 2 037 т. За 9 месяцев ЗР выросли на 6,4 млн. унций - 200 т.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:28

  Shram написав:
  Sommer написав:https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/cb-nazval-ottok-kapitala-khoroshey-novostyu-1027606671
Отток капитала из страны, который в случае России вырос в третьем квартале в 48 раз и стал рекордным за три года, "может быть хорошей новостью".




И тем не менее платежный баланс РФ положительный и профицит растет.
Торговый баланс тоже положительный и растет.
ЗВР РФ тоже растут.
ВВП РФ растет.
Соотношение внешних долгов к ВВП падает.
Инфляция в РФ на минимуме.
Гос.бюджет в профиците.
То есть почти вся основная макроэкономическая статистика достаточно положительна.


Бгг. И от такой положительности курс рубля падает, пенсионный возраст и НДС поднимают, с предприятий забирают "излишки" денег.

Офигеть положительность. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:39

  27661 написав:
  Sommer написав:Еще раз (авось на третий дойдет) - для того, чтобы использовать технологию, надо ее разработать.

До Маска не было существующей технологии, чтобы вернуть и посадить ступень. "Решетки стабилизаторов" - это не технология. Это всего лишь форма одного из компонентов.

Я понял, у тебя не хватает знаний, ты знаешь только Маска.
Дам тебе пару ссылок.
https://www.popmech.ru/technologies/234822-posadka-falcon-9-vzglyad-spetsialista/

Следует начать с того, что ничего неожиданного и удивительного в реактивной посадке первой ступени Falcon-9 нет. Это всё давно просчитывалось, в том числе и у нас в стране. По теме «Подъём» прорабатывалась идея создания многоразовых ракет с реактивной посадкой ракетных блоков, а в КБ «Салют» предложили революционную на тот момент идею не только реактивной посадки, но и формирование обратной петли с возвращением ракетного блока к месту старта. Так что такие проработки велись давно и у нас в стране и в США.



(фейспалм)

Ты идею от реализации отличаешь?

Нет, я понимаю, что в СССР было изобретено всё, даже советские слоны. :mrgreen:
Но вот это все "ко-ко-ко, Маск украл у нас технологии" - это даже не смешно, это грустно.

От того, что Леонардо рисовал в книжке подобие вертолета - он не становится изобретателем вертолета, только "изобретателем" идеи.

  27661 написав:И если уже говорить про экономичность, то это многоразовые аппараты с крыльями , которые сначала выводятся в стратосферу самолётом носителем. Вопрос кто первый создаст рабочий проект, потому, что эта технология уже существует.


И рабочий проект уже существует. Stratolaunch уже проходит испытания.
По какой-то непонятной причине - это тоже американская компания, а не "продвинутейший" роскосмос. :lol:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:03

Sommer
(фейспалм)

Ты идею от реализации отличаешь?

Нет, я понимаю, что в СССР было изобретено всё, даже советские слоны. :mrgreen:
Но вот это все "ко-ко-ко, Маск украл у нас технологии" - это даже не смешно, это грустно.

От того, что Леонардо рисовал в книжке подобие вертолета - он не становится изобретателем вертолета, только "изобретателем" идеи.

Я не говорил, что Маск украл у СССР, я дал тебе информацию (про американцев в том числе), что бы ты пополнил знания, для спора со мной.
Но ты, как всегда, перевёл всё на русофобию и походу забыл предмет спора.
А смысл спора был в том, что за 3-и года, не может быть упадка или прорыва в космической отрасли.
Ладно , может тебя научит время, лет через 20-ть.
27661
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:07

  Sommer написав:
  Shram написав:


И тем не менее платежный баланс РФ положительный и профицит растет.
Торговый баланс тоже положительный и растет.
ЗВР РФ тоже растут.
ВВП РФ растет.
Соотношение внешних долгов к ВВП падает.
Инфляция в РФ на минимуме.
Гос.бюджет в профиците.
То есть почти вся основная макроэкономическая статистика достаточно положительна.


Бгг.


Можете и дальше бгг-кать.
Однако это не отменит того что платежный баланс РФ в плюсе. А это значит что в Россию денег заходит больше, чем выходит из неё, несмотря на увеличившийся отток капитала.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:22

  27661 написав:Sommer
(фейспалм)

Ты идею от реализации отличаешь?

Нет, я понимаю, что в СССР было изобретено всё, даже советские слоны. :mrgreen:
Но вот это все "ко-ко-ко, Маск украл у нас технологии" - это даже не смешно, это грустно.

От того, что Леонардо рисовал в книжке подобие вертолета - он не становится изобретателем вертолета, только "изобретателем" идеи.

Я не говорил, что Маск украл у СССР, я дал тебе информацию (про американцев в том числе), что бы ты пополнил знания, для спора со мной.
Но ты, как всегда, перевёл всё на русофобию и походу забыл предмет спора.
А смысл спора был в том, что за 3-и года, не может быть упадка или прорыва в космической отрасли.


Ну хорошо, упадок в российской космической отрасли произошел не за 3 года, а лет за 15. А прорыв у Маска допустим не за 3, а за 4.

Так лучше? Так упадок в РФ становится более привлекательным? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:32

  Shram написав:
  Sommer написав:
  Shram написав:И тем не менее платежный баланс РФ положительный и профицит растет.
Торговый баланс тоже положительный и растет.
ЗВР РФ тоже растут.
ВВП РФ растет.
Соотношение внешних долгов к ВВП падает.
Инфляция в РФ на минимуме.
Гос.бюджет в профиците.
То есть почти вся основная макроэкономическая статистика достаточно положительна.


Бгг.


Можете и дальше бгг-кать.
Однако это не отменит того что платежный баланс РФ в плюсе.


Когда баланс в плюсе, то курс рубля не падает, пенсионный возраст и НДС не поднимают.

А если это делают - то значит проблемы присутствуют.

  Shram написав: А это значит что в Россию денег заходит больше, чем выходит из неё, несмотря на увеличившийся отток капитала.


Ну может и заходит - но вы-то их все равно не увидите. :mrgreen:

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/putin-poobeshchal-egiptu-$25-mlrd-pomoshchi-1027633108
Россия выделит Египту кредит на сумму 25 млрд долларов на проект строительства АЭС "Эль-Дабаа", которую в стране возводит "Росатом".

Он отметил, что Россия таким образом обеспечивает загрузку производства энергетического оборудования и "развивает экономику Египта" (цитаты по "Интерфаксу").
Деньги будут выделены из Фонда национального благосостояния траншами по 3-4 млрд долларов в год и станут крупнейшей инвестицией в истории фонда.
Использовать ФНБ было решено потому, что в бюджете соответствующих ресурсов нет, а занять на рынке такую сумму может быть проблематично, рассказал глава Минфина Антон Силуанов.


Выделенное видишь? Средства из фонда национального благосостояния РФ тратятся на развитие экономики Египта. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:37

И к вопросу о бюджете
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/pravitelstvo-pustit-pod-nozh-socialnye-raskhody-radi-oborony-policii-i-gosbankov-1027634074
Минфин России опубликовал проект поправок в федеральный бюджет 2018 года, где второй раз за последние 6 месяцев предложил сократить расходы по социальным статьям и увеличить финансирование силовых ведомств, госаппарата и госбанков.
За счет взлета цен на нефть и слабого рубля профицит бюджета в 5 раз превысит изначальный прогноз и вместо заложенных 481,7 млрд рублей составит 2,139 трлн рублей, следует из материалов, размещенных на портале правовой информации.

Социальные траты федерального бюджета решено сократить еще на 34,9 млрд рублей, в том числе расходы на пенсии - на 1,6 млрд рублей, расходы по госпрограмме "Социальная поддержка граждан" - на 7,9 млрд рублей, расходы на поддержку военнослужащих, получивших увечья, - на 2 млрд рублей, выплаты безработным - на 7,7 млрд рублей.
Федеральное финансирование медицины сокращается на 3,3 млрд рублей, а госпрограмма "Развитие здравоохранения" - на 2,7 млрд рублей.
Ассигнования на "национальную оборону" при этом решено увеличить на 9,5 млрд рублей. Финансирование "национальной безопасности" (полиция, ограны следствия) вырастет на 9,9 млрд рублей.


По-моему в Кремле решили ускорить попадание россиян в рай. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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