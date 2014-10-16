Отток капитала из страны, который в случае России вырос в третьем квартале в 48 раз и стал рекордным за три года, "может быть хорошей новостью".
И тем не менее платежный баланс РФ положительный и профицит растет. Торговый баланс тоже положительный и растет. ЗВР РФ тоже растут. ВВП РФ растет. Соотношение внешних долгов к ВВП падает. Инфляция в РФ на минимуме. Гос.бюджет в профиците. То есть почти вся основная макроэкономическая статистика достаточно положительна. Украине такие макроэкономические показатели даже не снились.
Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерации 01/10/2018 1.4 Монетарное золото в миллионах чистых тройских унций 65.5 http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs ... heckedItem Или 2 037 т. За 9 месяцев ЗР выросли на 6,4 млн. унций - 200 т.
Отток капитала из страны, который в случае России вырос в третьем квартале в 48 раз и стал рекордным за три года, "может быть хорошей новостью".
И тем не менее платежный баланс РФ положительный и профицит растет. Торговый баланс тоже положительный и растет. ЗВР РФ тоже растут. ВВП РФ растет. Соотношение внешних долгов к ВВП падает. Инфляция в РФ на минимуме. Гос.бюджет в профиците. То есть почти вся основная макроэкономическая статистика достаточно положительна.
Бгг. И от такой положительности курс рубля падает, пенсионный возраст и НДС поднимают, с предприятий забирают "излишки" денег.
Офигеть положительность.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Следует начать с того, что ничего неожиданного и удивительного в реактивной посадке первой ступени Falcon-9 нет. Это всё давно просчитывалось, в том числе и у нас в стране. По теме «Подъём» прорабатывалась идея создания многоразовых ракет с реактивной посадкой ракетных блоков, а в КБ «Салют» предложили революционную на тот момент идею не только реактивной посадки, но и формирование обратной петли с возвращением ракетного блока к месту старта. Так что такие проработки велись давно и у нас в стране и в США.
(фейспалм)
Ты идею от реализации отличаешь?
Нет, я понимаю, что в СССР было изобретено всё, даже советские слоны. Но вот это все "ко-ко-ко, Маск украл у нас технологии" - это даже не смешно, это грустно.
От того, что Леонардо рисовал в книжке подобие вертолета - он не становится изобретателем вертолета, только "изобретателем" идеи.
27661 написав:И если уже говорить про экономичность, то это многоразовые аппараты с крыльями , которые сначала выводятся в стратосферу самолётом носителем. Вопрос кто первый создаст рабочий проект, потому, что эта технология уже существует.
И рабочий проект уже существует. Stratolaunch уже проходит испытания. По какой-то непонятной причине - это тоже американская компания, а не "продвинутейший" роскосмос.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Нет, я понимаю, что в СССР было изобретено всё, даже советские слоны. Но вот это все "ко-ко-ко, Маск украл у нас технологии" - это даже не смешно, это грустно.
От того, что Леонардо рисовал в книжке подобие вертолета - он не становится изобретателем вертолета, только "изобретателем" идеи.
Я не говорил, что Маск украл у СССР, я дал тебе информацию (про американцев в том числе), что бы ты пополнил знания, для спора со мной. Но ты, как всегда, перевёл всё на русофобию и походу забыл предмет спора. А смысл спора был в том, что за 3-и года, не может быть упадка или прорыва в космической отрасли. Ладно , может тебя научит время, лет через 20-ть.
И тем не менее платежный баланс РФ положительный и профицит растет. Торговый баланс тоже положительный и растет. ЗВР РФ тоже растут. ВВП РФ растет. Соотношение внешних долгов к ВВП падает. Инфляция в РФ на минимуме. Гос.бюджет в профиците. То есть почти вся основная макроэкономическая статистика достаточно положительна.
Бгг.
Можете и дальше бгг-кать. Однако это не отменит того что платежный баланс РФ в плюсе. А это значит что в Россию денег заходит больше, чем выходит из неё, несмотря на увеличившийся отток капитала.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Нет, я понимаю, что в СССР было изобретено всё, даже советские слоны. Но вот это все "ко-ко-ко, Маск украл у нас технологии" - это даже не смешно, это грустно.
От того, что Леонардо рисовал в книжке подобие вертолета - он не становится изобретателем вертолета, только "изобретателем" идеи.
Я не говорил, что Маск украл у СССР, я дал тебе информацию (про американцев в том числе), что бы ты пополнил знания, для спора со мной. Но ты, как всегда, перевёл всё на русофобию и походу забыл предмет спора. А смысл спора был в том, что за 3-и года, не может быть упадка или прорыва в космической отрасли.
Ну хорошо, упадок в российской космической отрасли произошел не за 3 года, а лет за 15. А прорыв у Маска допустим не за 3, а за 4.
Так лучше? Так упадок в РФ становится более привлекательным?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Shram написав:И тем не менее платежный баланс РФ положительный и профицит растет. Торговый баланс тоже положительный и растет. ЗВР РФ тоже растут. ВВП РФ растет. Соотношение внешних долгов к ВВП падает. Инфляция в РФ на минимуме. Гос.бюджет в профиците. То есть почти вся основная макроэкономическая статистика достаточно положительна.
Бгг.
Можете и дальше бгг-кать. Однако это не отменит того что платежный баланс РФ в плюсе.
Когда баланс в плюсе, то курс рубля не падает, пенсионный возраст и НДС не поднимают.
А если это делают - то значит проблемы присутствуют.
Shram написав: А это значит что в Россию денег заходит больше, чем выходит из неё, несмотря на увеличившийся отток капитала.
Ну может и заходит - но вы-то их все равно не увидите.
Россия выделит Египту кредит на сумму 25 млрд долларов на проект строительства АЭС "Эль-Дабаа", которую в стране возводит "Росатом".
Он отметил, что Россия таким образом обеспечивает загрузку производства энергетического оборудования и "развивает экономику Египта" (цитаты по "Интерфаксу"). Деньги будут выделены из Фонда национального благосостояния траншами по 3-4 млрд долларов в год и станут крупнейшей инвестицией в истории фонда. Использовать ФНБ было решено потому, что в бюджете соответствующих ресурсов нет, а занять на рынке такую сумму может быть проблематично, рассказал глава Минфина Антон Силуанов.
Выделенное видишь? Средства из фонда национального благосостояния РФ тратятся на развитие экономики Египта.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Минфин России опубликовал проект поправок в федеральный бюджет 2018 года, где второй раз за последние 6 месяцев предложил сократить расходы по социальным статьям и увеличить финансирование силовых ведомств, госаппарата и госбанков. За счет взлета цен на нефть и слабого рубля профицит бюджета в 5 раз превысит изначальный прогноз и вместо заложенных 481,7 млрд рублей составит 2,139 трлн рублей, следует из материалов, размещенных на портале правовой информации.
Социальные траты федерального бюджета решено сократить еще на 34,9 млрд рублей, в том числе расходы на пенсии - на 1,6 млрд рублей, расходы по госпрограмме "Социальная поддержка граждан" - на 7,9 млрд рублей, расходы на поддержку военнослужащих, получивших увечья, - на 2 млрд рублей, выплаты безработным - на 7,7 млрд рублей. Федеральное финансирование медицины сокращается на 3,3 млрд рублей, а госпрограмма "Развитие здравоохранения" - на 2,7 млрд рублей. Ассигнования на "национальную оборону" при этом решено увеличить на 9,5 млрд рублей. Финансирование "национальной безопасности" (полиция, ограны следствия) вырастет на 9,9 млрд рублей.
По-моему в Кремле решили ускорить попадание россиян в рай.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Любопытная статья. Совершенно не случаянно местная вата так топит против Маска, в уже наметившем свои четкие очертания , нескрываемым даже в россми редкостного песца , который уже даже не крадется к своей "скрепной" жертве. Конечно в статье пытаются размазать "кошмар" по всей мировой экономике, но даже из этой статьи очевидно что наикошмарнейший кошмар коснется в первую и основную очередь страны - бензоколонки.
В то же время в статье приведены крайне любопытные моменты по "вечномобильности" электромобилей. Выделю основное , хотя вся статья под общим лейтмотивом "ШЕФ , ВСЕ ПРОПАЛО !", довольно интересная :
В третьем квартале 2018 года Tesla по числу произведенных машин не только обогнала Porsсhe и Jaguar, но и догнала «Автоваз» (в IV квартале — обгонит). Поставленная цель — 83 500 машин за квартал — вроде бы немного, но в долларовом эквиваленте это сильно превышает сумму в 5 млрд. При этом еще во втором квартале 2018 года американская компания по количеству выпущенных автомобилей сильно уступала всем перечисленным конкурентам.
Еще печальнее то, что на данный момент никто из ее соперников не смог предложить собственного убедительного аналога «теслы»: Jaguar I-PACE, не говоря уже о GM Bolt и прочих, ей все еще уступают, и в ближайшие годы сократить этот технологический разрыв вряд ли удастся. Увы, модель взаимодействия Tesla с окружающим миром напоминает отношения европейцев с их индийскими колониями: рост самой компании способен привести к спаду в окружающей ее мировой экономике. Чем это грозит нам (то есть "им", прим копипастера)?
Вечные автомобили против народного хозяйства В 1953 году американский фантаст Клиффорд Саймак опубликовал роман «Кольцо вокруг Солнца». Сюжет его прост: некая группа лиц ставит себе целью разрушение мировой экономики с целью создания массовой безработицы, провоцирующей миграцию людей в другие миры. Поэтому они выводят на авторынок вечмобили — «вечные автомобили». Для них не ведется никакой рекламной кампании: «нет лучшей рекламы, чем слухи...» Думающие граждане немедленно сообразили: появление вечмобиля означало, что закроются все автомобильные заводы, большинство гаражей и ремонтных мастерских. Это нанесет серьезный удар по сталелитейной промышленности, и сотни тысяч людей лишатся работы.
По странному совпадению, c 2012 года компания Tesla начала производство машин, у которых оказался довольно большой ресурс. Комплект электродвигателей и трансмиссии Model 3 прошел 1,6 млн км, крутясь на испытательном стенде с переменной нагрузкой, имитирующей самые разные условия. Это эквивалентно 80 годам пробега для среднего автовладельца. И это больше, чем в принципе может пройти серийный двигатель внутреннего сгорания или его трансмиссия. Те же блоки моторов и трансмиссий стоят на электрофурах Tesla Semi, которые начнут выпускаться в 2019 году. Согласно статистике 2018 года, батарея «теслы» сохраняет 90% емкости после 300 000 км пробега (~15 лет для пользователя, не являющегося таксистом), после чего потеря емкости замедляется. По результатам стендовых тестов производителя, более 80% емкости сохранится и после 800 000 км пробега (~40 лет, если пользователь не таксист).
Почему так — понять несложно. Tesla первой в мировой практике сделала электромобиль с жидкостным охлаждением батареи, что позволило не только отапливать машину без лишних трат энергии (батарея при работе нагревается), но и быстро заряжать и разряжать аккумуляторы без перегрева, вносящего главный вклад в износ литиевых накопителей.
Стоит напомнить, что Tesla, так же как и ее предшественники из научной фантастики, не тратит ни доллара на рекламу, считая, что «нет лучшей рекламы, чем слухи». Разница с романом 1953 года только в том, что главный канал распространения таких слухов — соцсети и твиттер самого Илона Маска.
Tesla настолько близка к вечмобилю, насколько реальный автомобиль сегодня вообще может быть к нему близок. Большинство их водителей банально не проживут так долго, чтобы увидеть конец жизненного пути своего авто. Неплохой способ устроить массовую безработицу: с учетом того, что в электромобиле меньше деталей, для их выпуска понадобится намного меньше рабочих.
и эпилог этого блистательного некролога по экономике бензоколонки :
Без единого шанса Следует понимать, что происходящий жесткий передел рынка по сути отсекает от него всех, кто не располагает доступом к большим и долгосрочным кредитам (И кто бы это мог быть ? - прим. ). И это очень плохо.
«Автоваз» за последние пять лет инвестировал в производство 90 млрд рублей. Tesla каждый год инвестирует больше $2 млрд. В России вообще есть только одно промышленное предприятие, которое хотя бы приблизилось к такой цифре, — «Уралвагонзавод». Понятно, что государство костьми ляжет, но обеспечит инвестиции, поскольку отстать в технологическом уровне танков мы себе позволить не можем. Но не менее очевидно и другое: государство за весь постсоветский период не инвестировало в автопром средства, сравнимые с инвестициями в танковый завод. И оно никогда не будет этого делать. Сами же владельцы российских автозаводов этого не станут делать тем более. Как пишут в прессе, «невозможно высокая внутренняя цена денег, отсутствие комплексной, страновой перспективы развития хозяйства приводят к тому, что компании предпочитают стратегию минимальных вложений при супермаржинальности». Проще говоря, их волнует только одно: как бы вложиться поменьше, а прибыль получить побольше.
На таких принципах конкурировать в высокотехнологичной области невозможно. Чтобы хотя бы пытаться выжить в условиях электромобильного нашествия, надо инвестировать, как Volkswagen AG. Эта немецкая компания планирует выжить на одном рынке с Tesla и поэтому намерена вкладывать в электромобили по $5 млрд в год. Вся российская крупная обрабатывающая промышленность вместе взятая инвестирует в производство заметно меньше.
Нельзя сказать, что таких денег в нашей стране не было в принципе. Например, «Газпром» инвестирует и $20 млрд в год. Но то, что возможно для нефтегазового сектора, нереально для нашей обрабатывающей промышленности. Там просто нет таких денег. А если она будет инвестировать в кредит, то при имеющихся процентах тот же «Автоваз» будет гуманнее сразу закрыть, чем мучить его, безнадежно пытаясь выплатить сверхдорогие займы.
хочется заметить что в статье почти не сказано об углеводородах - само собой разумеется это тема отдельного , не менее яркого, некролога по бензоколонке.