Страна бензоколонка может продавать другие природные ресурсы с 6-й части суши, если может защитить эти ресурсы своей армией. Сейчас уже первое место по экспорту пшеницы, ведь для полей места валом. А по поводу потери рабочих мест из-за Маска -- это капля в море, по сравнению с повсеместной роботизацией производства. Это мировая проблема и тема поднималась на саммите 20-ки в ЮАР года 2-а назад. Так , что прикиньте, какие страны, кроме США, выиграют. Почему кроме США, потому, что в США роль роботов, уже сейчас выполняют китайцы