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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 111112113114
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 22:01

Surfer
Любопытная статья.
http://www.forbes.ru/tehnologii/368133-ozhivshiy-koshmar-kak-tesla-ubivaet-mirovoy-avtoprom?fbclid=IwAR2MjScBF4E6eknCzcKHTYnIWxsFzwqOV01wffvhRjGby3Nl18MaX-Zvj9U
Совершенно не случаянно местная вата так топит против Маска, в уже наметившем свои четкие очертания , нескрываемым даже в россми редкостного песца , который уже даже не крадется к своей "скрепной" жертве. Конечно в статье пытаются размазать "кошмар" по всей мировой экономике, но даже из этой статьи очевидно что наикошмарнейший кошмар коснется в первую и основную очередь страны - бензоколонки.


Страна бензоколонка может продавать другие природные ресурсы с 6-й части суши, если может защитить эти ресурсы своей армией.
Сейчас уже первое место по экспорту пшеницы, ведь для полей места валом.
А по поводу потери рабочих мест из-за Маска -- это капля в море, по сравнению с повсеместной роботизацией производства. Это мировая проблема и тема поднималась на саммите 20-ки в ЮАР года 2-а назад. Так , что прикиньте, какие страны, кроме США, выиграют. Почему кроме США, потому, что в США роль роботов, уже сейчас выполняют китайцы :)
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