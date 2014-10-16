Страна бензоколонка может продавать другие природные ресурсы с 6-й части суши, если может защитить эти ресурсы своей армией. Сейчас уже первое место по экспорту пшеницы, ведь для полей места валом. А по поводу потери рабочих мест из-за Маска -- это капля в море, по сравнению с повсеместной роботизацией производства. Это мировая проблема и тема поднималась на саммите 20-ки в ЮАР года 2-а назад. Так , что прикиньте, какие страны, кроме США, выиграют. Почему кроме США, потому, что в США роль роботов, уже сейчас выполняют китайцы
Россия выделит Египту кредит на сумму 25 млрд долларов на проект строительства АЭС "Эль-Дабаа", которую в стране возводит "Росатом". .
Выделенное видишь? Средства из фонда национального благосостояния РФ тратятся на развитие экономики Египта.
Я то вижу, а вы похоже из-за своей ограниченности - нет. Деньги из ФНБ будут потрачены на заказ для Росатома по строительству атомных блоков, и записаны в счет кредита Египту. Хорошая стратегия.
Примерно так же США в кредит Украине строят свои локомотивы, а Франция свои вертолеты. Посетуйте на то, что тупые французы и американцы тратят впустую своё бабло на Украину.
Простите, но О ЧЕМ, а главное ЗАЧЕМ Вы с ни м спорите? Сей персонаж появляется на форуме строго после 15-40 (видимо, смартфона у него нет, или до этого времени он трудится там, где нет покрытия сотовой связи), поэтому приходится постить строго после работы либо, если ЭТО - профессион де фуа, строго во вторую смену по графику. А главное - посты, либо междометия, не имеющие ни какого отношения к предмету обсуждения, либо цитаты из finanz.ru - помойки, купленной креатурой г-на Сороса с целью распространять негативную экономическую информацию о России. Соответственно, перепечатка тех же ляпов. Только их авторы с сайта, конечно, понимают, что если из страны ушло 19 млрд. за квартал, при постоянных ЗВР и снижении внешнего долга на 23 млрд, то это - положительный момент (но молчат - работа такая), то копикасты подобных новостей, видимо нет.
Волгарь написав:Сей персонаж появляется на форуме строго после 15-40 (
Хто б казав Ваші повідомлення тут переважно в робочий час
Совершенно верно - я и не скрываю. Пишу с работы, пользуясь служебным положением директора и хозяина. Почти всегда после 11-00, когда срочные дела с утра уже сделаны. Никогда не пишу из дома или в выходные - всегда куча разных дел или отдых. А самое главное - ЧТО ПИШУ. Мои посты могут нравиться или нет, но они всегда содержат аналитику (пусть чайника) и источники приводимой информации. И почти каждый 10-ый пост заслуживает лайк, хотя 98% их содержания откровенно противоречат тренду форума.