Додано: Пон 22 жов, 2018 12:01

Shram написав: Sommer написав:

Shram написав: А это значит что в Россию денег заходит больше, чем выходит из неё, несмотря на увеличившийся отток капитала. А это значит что в Россию денег заходит больше, чем выходит из неё, несмотря на увеличившийся отток капитала.



Ну может и заходит - но вы-то их все равно не увидите.



https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/putin-poobeshchal-egiptu-$25-mlrd-pomoshchi-1027633108

Россия выделит Египту кредит на сумму 25 млрд долларов на проект строительства АЭС "Эль-Дабаа", которую в стране возводит "Росатом".

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Выделенное видишь? Средства из фонда национального благосостояния РФ тратятся на развитие экономики Египта. Ну может и заходит - но вы-то их все равно не увидите.Выделенное видишь? Средства из фондаблагосостояния РФ тратятся на развитие экономики Египта.



Я то вижу, а вы похоже из-за своей ограниченности - нет.

Деньги из ФНБ будут потрачены на заказ для Росатома по строительству атомных блоков, и записаны в счет кредита Египту.

Хорошая стратегия.



Примерно так же США в кредит Украине строят свои локомотивы, а Франция свои вертолеты.

Посетуйте на то, что тупые французы и американцы тратят впустую своё бабло на Украину. Я то вижу, а вы похоже из-за своей ограниченности - нет.Деньги из ФНБ будут потрачены на заказ для Росатома по строительству атомных блоков, и записаны в счет кредита Египту.Хорошая стратегия.Примерно так же США в кредит Украине строят свои локомотивы, а Франция свои вертолеты.Посетуйте на то, что тупые французы и американцы тратят впустую своё бабло на Украину.

Простите, но О ЧЕМ, а главное ЗАЧЕМ Вы с ни м спорите?Сей персонаж появляется на форуме строго после 15-40 (видимо, смартфона у него нет, или до этого времени он трудится там, где нет покрытия сотовой связи), поэтому приходится постить строго после работы либо, если ЭТО - профессион де фуа, строго во вторую смену по графику. А главное - посты, либо междометия, не имеющие ни какого отношения к предмету обсуждения, либо цитаты из finanz.ru - помойки, купленной креатурой г-на Сороса с целью распространять негативную экономическую информацию о России. Соответственно, перепечатка тех же ляпов. Только их авторы с сайта, конечно, понимают, что если из страны ушло 19 млрд. за квартал, при постоянных ЗВР и снижении внешнего долга на 23 млрд, то это - положительный момент (но молчат - работа такая), то копикасты подобных новостей, видимо нет.