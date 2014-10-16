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Російська економіка
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на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 111112113114
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 22:01

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Любопытная статья.
http://www.forbes.ru/tehnologii/368133-ozhivshiy-koshmar-kak-tesla-ubivaet-mirovoy-avtoprom?fbclid=IwAR2MjScBF4E6eknCzcKHTYnIWxsFzwqOV01wffvhRjGby3Nl18MaX-Zvj9U
Совершенно не случаянно местная вата так топит против Маска, в уже наметившем свои четкие очертания , нескрываемым даже в россми редкостного песца , который уже даже не крадется к своей "скрепной" жертве. Конечно в статье пытаются размазать "кошмар" по всей мировой экономике, но даже из этой статьи очевидно что наикошмарнейший кошмар коснется в первую и основную очередь страны - бензоколонки.


Страна бензоколонка может продавать другие природные ресурсы с 6-й части суши, если может защитить эти ресурсы своей армией.
Сейчас уже первое место по экспорту пшеницы, ведь для полей места валом.
А по поводу потери рабочих мест из-за Маска -- это капля в море, по сравнению с повсеместной роботизацией производства. Это мировая проблема и тема поднималась на саммите 20-ки в ЮАР года 2-а назад. Так , что прикиньте, какие страны, кроме США, выиграют. Почему кроме США, потому, что в США роль роботов, уже сейчас выполняют китайцы :)
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 12:01

  Shram написав:
  Sommer написав:
  Shram написав: А это значит что в Россию денег заходит больше, чем выходит из неё, несмотря на увеличившийся отток капитала.


Ну может и заходит - но вы-то их все равно не увидите. :mrgreen:

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/putin-poobeshchal-egiptu-$25-mlrd-pomoshchi-1027633108
Россия выделит Египту кредит на сумму 25 млрд долларов на проект строительства АЭС "Эль-Дабаа", которую в стране возводит "Росатом".
.


Выделенное видишь? Средства из фонда национального благосостояния РФ тратятся на развитие экономики Египта. :mrgreen:


Я то вижу, а вы похоже из-за своей ограниченности - нет.
Деньги из ФНБ будут потрачены на заказ для Росатома по строительству атомных блоков, и записаны в счет кредита Египту.
Хорошая стратегия.

Примерно так же США в кредит Украине строят свои локомотивы, а Франция свои вертолеты.
Посетуйте на то, что тупые французы и американцы тратят впустую своё бабло на Украину.

Простите, но О ЧЕМ, а главное ЗАЧЕМ Вы с ни м спорите?
Сей персонаж появляется на форуме строго после 15-40 (видимо, смартфона у него нет, или до этого времени он трудится там, где нет покрытия сотовой связи), поэтому приходится постить строго после работы либо, если ЭТО - профессион де фуа, строго во вторую смену по графику. А главное - посты, либо междометия, не имеющие ни какого отношения к предмету обсуждения, либо цитаты из finanz.ru - помойки, купленной креатурой г-на Сороса с целью распространять негативную экономическую информацию о России. Соответственно, перепечатка тех же ляпов. Только их авторы с сайта, конечно, понимают, что если из страны ушло 19 млрд. за квартал, при постоянных ЗВР и снижении внешнего долга на 23 млрд, то это - положительный момент (но молчат - работа такая), то копикасты подобных новостей, видимо нет.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 12:20

Re: Російська економіка

  Волгарь написав:Сей персонаж появляется на форуме строго после 15-40 (


Хто б казав ;)
Ваші повідомлення тут переважно в робочий час :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 13:49

Re: Російська економіка

  Волгарь написав:И почти каждый 10-ый пост заслуживает лайк, хотя 98% их содержания откровенно противоречат тренду форума.


Треба піднапружитись і буде віртуальна медаль. А тренди на форумі різні - "зрадофіли" щедро плюсують одне одного і Вас в тому числі. Причому деякі Ваші шанувальники тисячі плюсів при 0 власних повідомлень.
Аналітика така, якщо, наприклад, хочете показати як в Україні чорна біда, то офіційні показники споживання діляться на 42 млн., в інших випадках доказуєте що тут заледве виживає 32 млн.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 18:16

  Shram написав:
  Sommer написав:
  Shram написав: А это значит что в Россию денег заходит больше, чем выходит из неё, несмотря на увеличившийся отток капитала.


Ну может и заходит - но вы-то их все равно не увидите. :mrgreen:

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/putin-poobeshchal-egiptu-$25-mlrd-pomoshchi-1027633108
Россия выделит Египту кредит на сумму 25 млрд долларов на проект строительства АЭС "Эль-Дабаа", которую в стране возводит "Росатом".
.


Выделенное видишь? Средства из фонда национального благосостояния РФ тратятся на развитие экономики Египта. :mrgreen:


Я то вижу, а вы похоже из-за своей ограниченности - нет.
Деньги из ФНБ будут потрачены на заказ для Росатома по строительству атомных блоков, и записаны в счет кредита Египту.
Хорошая стратегия.


Замечательная, я ж не спорю. Средства из фонда национального благосостояния РФ потратить на развитие экономики Египта.

Как там... "многоходовочка"? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 18:20

  Волгарь написав:цитаты из finanz.ru - помойки, купленной креатурой г-на Сороса с целью распространять негативную экономическую информацию о России.


Прекрасно. Даю шанс волгарям - пишете опровержение на любую из последних трех ссылок на finanz.ru.

Доказываете со ссылками, что там соврали - и я перестаю постить информацию оттуда.

Сможете? Это ведь действеннее будет, чем завывать про Сороса.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 18:33

  Sommer написав:
  Shram написав:
Я то вижу, а вы похоже из-за своей ограниченности - нет.
Деньги из ФНБ будут потрачены на заказ для Росатома по строительству атомных блоков, и записаны в счет кредита Египту.
Хорошая стратегия.


Замечательная, я ж не спорю. Средства из фонда национального благосостояния РФ потратить на развитие экономики Египта.


Что вы пытаетесь доказать своей глупостью?
То что все "толькозаПетра" такие недалекие?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 19:15

  Shram написав:
  Sommer написав:
  Shram написав:
Я то вижу, а вы похоже из-за своей ограниченности - нет.
Деньги из ФНБ будут потрачены на заказ для Росатома по строительству атомных блоков, и записаны в счет кредита Египту.
Хорошая стратегия.


Замечательная, я ж не спорю. Средства из фонда национального благосостояния РФ потратить на развитие экономики Египта.


Что вы пытаетесь доказать своей глупостью?
То что все "толькозаПетра" такие недалекие?



1. А при чем, здесь, собственно, "Петро"

2. Было бы неплохо увидеть официальные ссылки на визит контролеров из РФ на Южмаш и КБЮ, а не социальные сети.

US

PS

Кстати, жалуются на вас По статье "Разжигание ненависти по политическим, религиозным и другим убеждениям."
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 19:36

  дядя Caша написав:
2. Было бы неплохо увидеть официальные ссылки на визит контролеров из РФ на Южмаш и КБЮ, а не социальные сети.

US

PS

Кстати, жалуются на вас По статье "Разжигание ненависти по политическим, религиозным и другим убеждениям."[/color][/b]


Чем плоха соц.сеть как источник новости. Тем более, насколько я понимаю что это официальная страница компании S7 Space. Там приложены фотографии, новость эту опубликовало и ряд новостных сайтов Украины.
К примеру
Укррудпром
http://www.ukrrudprom.com/news/Rossiysk ... mashe.html
Или Днепр Вечерний
http://dv-gazeta.info/dneprnews/rossiya ... mashe.html

Сами контракты между S7 Space и Южмашем были заключены ещё в 2017 году
Вот ссылка на сайт Южмаша http://www.yuzhmash.com/presscenter/news/new?id=284

Не думаю, что в условиях активной антироссийской позиции властей Украины Южмаш и кб Южное станут официально объявлять, что их с проверками и контролем посещают россияне. И их можно понять.

Жалуются сторонники Пети Порошенко?
За то что его рошеничество и его понедельников критикую по делам, какие они натворили в стране. За то что ведут страну в пропасть.
Жалуются что не кричу "слався Петя!"?
Или жалуются на то что не кидаюсь говном в Россию по поводу и без, а пытаюсь быть объективным?
Так пропишите в правилах форума, что ветка "Российская экономика" создана с исключительной целью писать об экономике России негатив, и для поливания России и россиян ушатами с помоями.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 20:14

Суть цього персонажа - Shramа - була встановлена давно - кремлівський балабол:
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