Страна бензоколонка может продавать другие природные ресурсы с 6-й части суши, если может защитить эти ресурсы своей армией. Сейчас уже первое место по экспорту пшеницы, ведь для полей места валом. А по поводу потери рабочих мест из-за Маска -- это капля в море, по сравнению с повсеместной роботизацией производства. Это мировая проблема и тема поднималась на саммите 20-ки в ЮАР года 2-а назад. Так , что прикиньте, какие страны, кроме США, выиграют. Почему кроме США, потому, что в США роль роботов, уже сейчас выполняют китайцы
Россия выделит Египту кредит на сумму 25 млрд долларов на проект строительства АЭС "Эль-Дабаа", которую в стране возводит "Росатом". .
Выделенное видишь? Средства из фонда национального благосостояния РФ тратятся на развитие экономики Египта.
Я то вижу, а вы похоже из-за своей ограниченности - нет. Деньги из ФНБ будут потрачены на заказ для Росатома по строительству атомных блоков, и записаны в счет кредита Египту. Хорошая стратегия.
Примерно так же США в кредит Украине строят свои локомотивы, а Франция свои вертолеты. Посетуйте на то, что тупые французы и американцы тратят впустую своё бабло на Украину.
Простите, но О ЧЕМ, а главное ЗАЧЕМ Вы с ни м спорите? Сей персонаж появляется на форуме строго после 15-40 (видимо, смартфона у него нет, или до этого времени он трудится там, где нет покрытия сотовой связи), поэтому приходится постить строго после работы либо, если ЭТО - профессион де фуа, строго во вторую смену по графику. А главное - посты, либо междометия, не имеющие ни какого отношения к предмету обсуждения, либо цитаты из finanz.ru - помойки, купленной креатурой г-на Сороса с целью распространять негативную экономическую информацию о России. Соответственно, перепечатка тех же ляпов. Только их авторы с сайта, конечно, понимают, что если из страны ушло 19 млрд. за квартал, при постоянных ЗВР и снижении внешнего долга на 23 млрд, то это - положительный момент (но молчат - работа такая), то копикасты подобных новостей, видимо нет.
Волгарь написав:И почти каждый 10-ый пост заслуживает лайк, хотя 98% их содержания откровенно противоречат тренду форума.
Треба піднапружитись і буде віртуальна медаль. А тренди на форумі різні - "зрадофіли" щедро плюсують одне одного і Вас в тому числі. Причому деякі Ваші шанувальники тисячі плюсів при 0 власних повідомлень. Аналітика така, якщо, наприклад, хочете показати як в Україні чорна біда, то офіційні показники споживання діляться на 42 млн., в інших випадках доказуєте що тут заледве виживає 32 млн.
Shram написав: Я то вижу, а вы похоже из-за своей ограниченности - нет. Деньги из ФНБ будут потрачены на заказ для Росатома по строительству атомных блоков, и записаны в счет кредита Египту. Хорошая стратегия.
Замечательная, я ж не спорю. Средства из фонда национального благосостояния РФ потратить на развитие экономики Египта.
Что вы пытаетесь доказать своей глупостью? То что все "толькозаПетра" такие недалекие?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram написав: Я то вижу, а вы похоже из-за своей ограниченности - нет. Деньги из ФНБ будут потрачены на заказ для Росатома по строительству атомных блоков, и записаны в счет кредита Египту. Хорошая стратегия.
Замечательная, я ж не спорю. Средства из фонда национального благосостояния РФ потратить на развитие экономики Египта.
Что вы пытаетесь доказать своей глупостью? То что все "толькозаПетра" такие недалекие?
1. А при чем, здесь, собственно, "Петро"
2. Было бы неплохо увидеть официальные ссылки на визит контролеров из РФ на Южмаш и КБЮ, а не социальные сети.
US
PS
Кстати, жалуются на вас По статье "Разжигание ненависти по политическим, религиозным и другим убеждениям."
Не думаю, что в условиях активной антироссийской позиции властей Украины Южмаш и кб Южное станут официально объявлять, что их с проверками и контролем посещают россияне. И их можно понять.
Жалуются сторонники Пети Порошенко? За то что его рошеничество и его понедельников критикую по делам, какие они натворили в стране. За то что ведут страну в пропасть. Жалуются что не кричу "слався Петя!"? Или жалуются на то что не кидаюсь говном в Россию по поводу и без, а пытаюсь быть объективным? Так пропишите в правилах форума, что ветка "Российская экономика" создана с исключительной целью писать об экономике России негатив, и для поливания России и россиян ушатами с помоями.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин