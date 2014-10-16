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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 112113114115
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 20:46

  Surfer написав:
«РИА Новости» сообщило о возможных сокращениях на Байконуре
На космодроме Байконур и в других подразделениях Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) до конца года ожидается сокращение персонала, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. По его словам, «с 15 августа в структурных подразделениях ЦЭНКИ начался очередной этап "оптимизации"».


Судя по аварии "Союза" - как-то неудачно оптимизировали.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 21:30

  V2 написав:Суть цього персонажа - Shramа - була встановлена давно - кремлівський балабол:
viewtopic.php?p=4451350#p4451350

Я думаю можно попросить форумом Дядю Сашу или какого другого модера проверить откуда "вата" по АйПи дует нам в уши. И тем самым закрыть вопрос о том, в голове Хремль у дятлов, или на проводе :evil:
барабашов
 
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