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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Пон 22 жов, 2018 20:46
Surfer написав:
«РИА Новости» сообщило о возможных сокращениях на Байконуре
На космодроме Байконур и в других подразделениях Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) до конца года ожидается сокращение персонала, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. По его словам, «с 15 августа в структурных подразделениях ЦЭНКИ начался очередной этап "оптимизации"».
Судя по аварии "Союза" - как-то неудачно оптимизировали.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: Пон 22 жов, 2018 21:30
Я думаю можно попросить форумом Дядю Сашу или какого другого модера проверить откуда "вата" по АйПи дует нам в уши. И тем самым закрыть вопрос о том, в голове Хремль у дятлов, или на проводе
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барабашов
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Додано: Пон 22 жов, 2018 22:38
Shram написав: Sommer написав: Shram написав:
Я то вижу, а вы похоже из-за своей ограниченности - нет.
Деньги из ФНБ будут потрачены на заказ для Росатома по строительству атомных блоков, и записаны в счет кредита Египту.
Хорошая стратегия.
Замечательная, я ж не спорю. Средства из фонда национального благосостояния РФ потратить на развитие экономики Египта.
Что вы пытаетесь доказать своей глупостью?
Где именно ты узрел глупость? Средства не из фонда национального благосостояния РФ? Средства не будут потрачены? Средства не будут потрачены на развитие экономики Египта?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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