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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Пон 22 жов, 2018 22:38
Shram написав: Sommer написав: Shram написав:
Я то вижу, а вы похоже из-за своей ограниченности - нет.
Деньги из ФНБ будут потрачены на заказ для Росатома по строительству атомных блоков, и записаны в счет кредита Египту.
Хорошая стратегия.
Замечательная, я ж не спорю. Средства из фонда национального благосостояния РФ потратить на развитие экономики Египта.
Что вы пытаетесь доказать своей глупостью?
Где именно ты узрел глупость? Средства не из фонда национального благосостояния РФ? Средства не будут потрачены? Средства не будут потрачены на развитие экономики Египта?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: Сер 24 жов, 2018 02:19
СМИ: Германия решила покупать американский газ
Немецкое правительство готово выделить 500 млн евро на строительство в стране терминала для сжиженного природного газа (СПГ) из США, сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, этот вопрос обсуждался на закрытом завтраке канцлера Германии Ангелы Меркель с депутатами.
Предполагается, что терминал расположится на севере Германии.
«Это стало главной уступкой Меркель президенту США Дональду Трампу, который хочет ослабить позиции России на крупнейшем в Европе энергетическом рынке», — пишет издание.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 02:38
барабашов написав:
Я думаю можно попросить форумом Дядю Сашу или какого другого модера проверить откуда "вата" по АйПи дует нам в уши. И тем самым закрыть вопрос о том, в голове Хремль у дятлов, или на проводе
Уфа
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Faceless
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Додано: Сер 24 жов, 2018 07:23
Faceless написав: барабашов написав:
Я думаю можно попросить форумом Дядю Сашу или какого другого модера проверить откуда "вата" по АйПи дует нам в уши. И тем самым закрыть вопрос о том, в голове Хремль у дятлов, или на проводе
Уфа
вот оно шо....
а выдаёт себя за патриота Украины, за неньку переживает всё.
переживает странно как-то только, всё расею восхваляя.
да тут целый бригадный подряд
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