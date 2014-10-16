Shram написав: Я то вижу, а вы похоже из-за своей ограниченности - нет. Деньги из ФНБ будут потрачены на заказ для Росатома по строительству атомных блоков, и записаны в счет кредита Египту. Хорошая стратегия.
Замечательная, я ж не спорю. Средства из фонда национального благосостояния РФ потратить на развитие экономики Египта.
Что вы пытаетесь доказать своей глупостью?
Где именно ты узрел глупость? Средства не из фонда национального благосостояния РФ? Средства не будут потрачены? Средства не будут потрачены на развитие экономики Египта?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
По итогам 2018 года "Газпром" планирует занять 518 млрд рублей, или 7,7 млрд долларов. Это на 101 млрд, или 1,5 млрд долларов больше изначальных проектировок.
По итогам первого полугодия "Газпром" работал де-факто "в ноль": операционная деятельность принесла компании 947 млрд рублей денежного потока. Из этой суммы 791 млрд рублей были потрачены на капитальные стройки, а еще 135 млрд - составил отток по финансовым статьям. Топ-менеджеры, представляя отчет за полугодие, предупредили, что денежный поток по итогам года с большой вероятностью станет отрицательным, напоминает Ващенко.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...