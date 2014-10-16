Shram написав: Я то вижу, а вы похоже из-за своей ограниченности - нет. Деньги из ФНБ будут потрачены на заказ для Росатома по строительству атомных блоков, и записаны в счет кредита Египту. Хорошая стратегия.
Замечательная, я ж не спорю. Средства из фонда национального благосостояния РФ потратить на развитие экономики Египта.
Что вы пытаетесь доказать своей глупостью?
Где именно ты узрел глупость? Средства не из фонда национального благосостояния РФ? Средства не будут потрачены? Средства не будут потрачены на развитие экономики Египта?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
По итогам 2018 года "Газпром" планирует занять 518 млрд рублей, или 7,7 млрд долларов. Это на 101 млрд, или 1,5 млрд долларов больше изначальных проектировок.
По итогам первого полугодия "Газпром" работал де-факто "в ноль": операционная деятельность принесла компании 947 млрд рублей денежного потока. Из этой суммы 791 млрд рублей были потрачены на капитальные стройки, а еще 135 млрд - составил отток по финансовым статьям. Топ-менеджеры, представляя отчет за полугодие, предупредили, что денежный поток по итогам года с большой вероятностью станет отрицательным, напоминает Ващенко.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Китайские банки вычищают российских клиентов, массово закрывая счета компаний, блокируя платежи и отказывая даже в простейших операциях, вроде обмена валюты, заявил РИА Новости управляющий партнер группы компаний Skymax Игорь Шибанов. По словам Шибанова, который работает как в материковом Китае, так и Гонконге, проблемы начались около полутора лет назад: причем если сначала под удар попадали компании, внесенные в санкционные списки США и Евросоюза, то теперь банки рассматривают весь российский бизнес как "токсичный", блокируя корпоративные переводы и даже карты физлиц. "Компанию открыть еще можно, но вот счет в банке с российским паспортом открыть уже невозможно. Если учредитель или директор является гражданином России, то тут нет вариантов", - жалуется Шибанов. Сначала банки вычищали новые компании, которым было менее года. "Вам неделя времени, выводите деньги, закрывайте счета, - описывает Шибанов типичную ситуацию. - Без объяснения причин, никаких справок нам не предоставили". Далее, по его словам, дошла очередь до компаний-трехлеток.
"Допустим, банк звонит на телефон, который указан для контактов, если человек не ответил - все, сразу заблокировали счета, разблокировать которые уже нельзя. Давали время для вывода денег и все. У меня были счета компаний, которым по 10 лет, меня уверяли, что с этими компаниями уж точно проблем не будет, я ходил в банки, меня там знали, понимали, что это не "помойки" какие-то, но в итоге перестали деньги зачисляться на счет", - говорит Шибанов. Попытки связаться с руководством банков, по его словам, ни к чему не приводят: "Выше определенного уровня не пойдешь, а на том уровне, на который можно было подняться, нам отвечали, что "у нас идет борьба с отмыванием денег, ваша страна в группе риска, поэтому принято такое решение". Проблемы в китайских банках возникают у россиян и с личными счетами, рассказал Шибанов. "Сейчас нередки случаи, когда даже наши туристы испытывают сложности. Такое случалось с несколькими моими гостями, когда человек, въехавший по туристической визе в Китай, не может поменять деньги в банке. То есть он приходит с долларами в банк, но как только видят российский паспорт, выгоняют. Причем это государственные китайские банки", - добавляет бизнесмен. Проблему видят на уровне ЦБ, признал в сентябре глава представительства Банка России в КНР Владимир Данилов. "Проблемы связаны с расширенной интерпретацией рядом китайских банков ограничительных мер третьих стран", - рассказывал он на круглом столе "Российско-китайское финансовое сотрудничество как фактор экономического развития" в Харбине. Под блокировку попадают транзакции даже не включенных в санкционные списки компаний, это "приводит к задержкам при проведении платежей клиентов российских банков, так и встречных платежей в пользу компаний России". Проблемы возникают не только у корпораций, но и у банков - на этапе открытия корсчетов в КНР, сообщил вице-президента Ассоциации банков России (АБР) Анатолия Козлачкова. "Проблемы эти понятны, они связаны с санкционным давлением", - сообщил Козлачков, добавив, что "нужно искать способы (их) разрешения для взаимного успеха". Поиски идут уже больше трех лет. На то, что китайские банки отказываются проводить операции с российским банками и значительно сократили участие во внешнеторговых сделках, еще в июне 2015 года жаловался первый зампред группы ВТБ Юрий Соловьев.