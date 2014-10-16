Китайские банки вычищают российских клиентов, массово закрывая счета компаний, блокируя платежи и отказывая даже в простейших операциях, вроде обмена валюты, заявил РИА Новости управляющий партнер группы компаний Skymax Игорь Шибанов.По словам Шибанова, который работает как в материковом Китае, так и Гонконге, проблемы начались около полутора лет назад: причем если сначала под удар попадали компании, внесенные в санкционные списки США и Евросоюза, то теперь банки рассматривают весь российский бизнес как "токсичный", блокируя корпоративные переводы и даже карты физлиц."Компанию открыть еще можно, но вот счет в банке с российским паспортом открыть уже невозможно. Если учредитель или директор является гражданином России, то тут нет вариантов", - жалуется Шибанов.Сначала банки вычищали новые компании, которым было менее года. "Вам неделя времени, выводите деньги, закрывайте счета, - описывает Шибанов типичную ситуацию. - Без объяснения причин, никаких справок нам не предоставили".Далее, по его словам, дошла очередь до компаний-трехлеток."Допустим, банк звонит на телефон, который указан для контактов, если человек не ответил - все, сразу заблокировали счета, разблокировать которые уже нельзя. Давали время для вывода денег и все. У меня были счета компаний, которым по 10 лет, меня уверяли, что с этими компаниями уж точно проблем не будет, я ходил в банки, меня там знали, понимали, что это не "помойки" какие-то, но в итоге перестали деньги зачисляться на счет", - говорит Шибанов.Попытки связаться с руководством банков, по его словам, ни к чему не приводят: "Выше определенного уровня не пойдешь, а на том уровне, на который можно было подняться, нам отвечали, что "у нас идет борьба с отмыванием денег, ваша страна в группе риска, поэтому принято такое решение".Проблемы в китайских банках возникают у россиян и с личными счетами, рассказал Шибанов. "Сейчас нередки случаи, когда даже наши туристы испытывают сложности. Такое случалось с несколькими моими гостями, когда человек, въехавший по туристической визе в Китай, не может поменять деньги в банке. То есть он приходит с долларами в банк, но как только видят российский паспорт, выгоняют. Причем это государственные китайские банки", - добавляет бизнесмен.Проблему видят на уровне ЦБ, признал в сентябре глава представительства Банка России в КНР Владимир Данилов."Проблемы связаны с расширенной интерпретацией рядом китайских банков ограничительных мер третьих стран", - рассказывал он на круглом столе "Российско-китайское финансовое сотрудничество как фактор экономического развития" в Харбине.Под блокировку попадают транзакции даже не включенных в санкционные списки компаний, это "приводит к задержкам при проведении платежей клиентов российских банков, так и встречных платежей в пользу компаний России".Проблемы возникают не только у корпораций, но и у банков - на этапе открытия корсчетов в КНР, сообщил вице-президента Ассоциации банков России (АБР) Анатолия Козлачкова."Проблемы эти понятны, они связаны с санкционным давлением", - сообщил Козлачков, добавив, что "нужно искать способы (их) разрешения для взаимного успеха".Поиски идут уже больше трех лет. На то, что китайские банки отказываются проводить операции с российским банками и значительно сократили участие во внешнеторговых сделках, еще в июне 2015 года жаловался первый зампред группы ВТБ Юрий Соловьев.