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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 113114115116>
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 22:38

  Shram написав:
  Sommer написав:
  Shram написав:
Я то вижу, а вы похоже из-за своей ограниченности - нет.
Деньги из ФНБ будут потрачены на заказ для Росатома по строительству атомных блоков, и записаны в счет кредита Египту.
Хорошая стратегия.


Замечательная, я ж не спорю. Средства из фонда национального благосостояния РФ потратить на развитие экономики Египта.


Что вы пытаетесь доказать своей глупостью?


Где именно ты узрел глупость? Средства не из фонда национального благосостояния РФ? Средства не будут потрачены? Средства не будут потрачены на развитие экономики Египта?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 02:19

Re: Російська економіка - kaput

СМИ: Германия решила покупать американский газ

Немецкое правительство готово выделить 500 млн евро на строительство в стране терминала для сжиженного природного газа (СПГ) из США, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, этот вопрос обсуждался на закрытом завтраке канцлера Германии Ангелы Меркель с депутатами.

Предполагается, что терминал расположится на севере Германии.

«Это стало главной уступкой Меркель президенту США Дональду Трампу, который хочет ослабить позиции России на крупнейшем в Европе энергетическом рынке», — пишет издание.
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 02:38

  барабашов написав:
  V2 написав:Суть цього персонажа - Shramа - була встановлена давно - кремлівський балабол:
viewtopic.php?p=4451350#p4451350

Я думаю можно попросить форумом Дядю Сашу или какого другого модера проверить откуда "вата" по АйПи дует нам в уши. И тем самым закрыть вопрос о том, в голове Хремль у дятлов, или на проводе :evil:

Уфа
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 07:23

  Faceless написав:
  барабашов написав:
  V2 написав:Суть цього персонажа - Shramа - була встановлена давно - кремлівський балабол:
viewtopic.php?p=4451350#p4451350

Я думаю можно попросить форумом Дядю Сашу или какого другого модера проверить откуда "вата" по АйПи дует нам в уши. И тем самым закрыть вопрос о том, в голове Хремль у дятлов, или на проводе :evil:

Уфа

вот оно шо....
а выдаёт себя за патриота Украины, за неньку переживает всё.
переживает странно как-то только, всё расею восхваляя.
да тут целый бригадный подряд :mrgreen:
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 09:03

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Ціла троляча фабрика - самі себе плюсують, самі собі підгавкують.
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 07:59

  Faceless написав:
  барабашов написав:
  V2 написав:Суть цього персонажа - Shramа - була встановлена давно - кремлівський балабол:
viewtopic.php?p=4451350#p4451350

Я думаю можно попросить форумом Дядю Сашу или какого другого модера проверить откуда "вата" по АйПи дует нам в уши. И тем самым закрыть вопрос о том, в голове Хремль у дятлов, или на проводе :evil:

Уфа

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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 16:50

И немножко о компании "драйвере российской экономики", которой пророчили триллион капитализации

Дыра в бюджете "Газпрома" достигла $7,7 млрд
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/dyra-v-byudzhete-gazproma-dostigla-$7-7-mlrd-1027664529
По итогам 2018 года "Газпром" планирует занять 518 млрд рублей, или 7,7 млрд долларов. Это на 101 млрд, или 1,5 млрд долларов больше изначальных проектировок.

По итогам первого полугодия "Газпром" работал де-факто "в ноль": операционная деятельность принесла компании 947 млрд рублей денежного потока. Из этой суммы 791 млрд рублей были потрачены на капитальные стройки, а еще 135 млрд - составил отток по финансовым статьям.
Топ-менеджеры, представляя отчет за полугодие, предупредили, что денежный поток по итогам года с большой вероятностью станет отрицательным, напоминает Ващенко.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 02:42

зря алтай отдали ?

Китайские банки массово закрывают счета российских компаний


Китайские банки вычищают российских клиентов, массово закрывая счета компаний, блокируя платежи и отказывая даже в простейших операциях, вроде обмена валюты, заявил РИА Новости управляющий партнер группы компаний Skymax Игорь Шибанов.
По словам Шибанова, который работает как в материковом Китае, так и Гонконге, проблемы начались около полутора лет назад: причем если сначала под удар попадали компании, внесенные в санкционные списки США и Евросоюза, то теперь банки рассматривают весь российский бизнес как "токсичный", блокируя корпоративные переводы и даже карты физлиц.
"Компанию открыть еще можно, но вот счет в банке с российским паспортом открыть уже невозможно. Если учредитель или директор является гражданином России, то тут нет вариантов", - жалуется Шибанов.
Сначала банки вычищали новые компании, которым было менее года. "Вам неделя времени, выводите деньги, закрывайте счета, - описывает Шибанов типичную ситуацию. - Без объяснения причин, никаких справок нам не предоставили".
Далее, по его словам, дошла очередь до компаний-трехлеток.

"Допустим, банк звонит на телефон, который указан для контактов, если человек не ответил - все, сразу заблокировали счета, разблокировать которые уже нельзя. Давали время для вывода денег и все. У меня были счета компаний, которым по 10 лет, меня уверяли, что с этими компаниями уж точно проблем не будет, я ходил в банки, меня там знали, понимали, что это не "помойки" какие-то, но в итоге перестали деньги зачисляться на счет", - говорит Шибанов.
Попытки связаться с руководством банков, по его словам, ни к чему не приводят: "Выше определенного уровня не пойдешь, а на том уровне, на который можно было подняться, нам отвечали, что "у нас идет борьба с отмыванием денег, ваша страна в группе риска, поэтому принято такое решение".
Проблемы в китайских банках возникают у россиян и с личными счетами, рассказал Шибанов. "Сейчас нередки случаи, когда даже наши туристы испытывают сложности. Такое случалось с несколькими моими гостями, когда человек, въехавший по туристической визе в Китай, не может поменять деньги в банке. То есть он приходит с долларами в банк, но как только видят российский паспорт, выгоняют. Причем это государственные китайские банки", - добавляет бизнесмен.
Проблему видят на уровне ЦБ, признал в сентябре глава представительства Банка России в КНР Владимир Данилов.
"Проблемы связаны с расширенной интерпретацией рядом китайских банков ограничительных мер третьих стран", - рассказывал он на круглом столе "Российско-китайское финансовое сотрудничество как фактор экономического развития" в Харбине.
Под блокировку попадают транзакции даже не включенных в санкционные списки компаний, это "приводит к задержкам при проведении платежей клиентов российских банков, так и встречных платежей в пользу компаний России".
Проблемы возникают не только у корпораций, но и у банков - на этапе открытия корсчетов в КНР, сообщил вице-президента Ассоциации банков России (АБР) Анатолия Козлачкова.
"Проблемы эти понятны, они связаны с санкционным давлением", - сообщил Козлачков, добавив, что "нужно искать способы (их) разрешения для взаимного успеха".
Поиски идут уже больше трех лет. На то, что китайские банки отказываются проводить операции с российским банками и значительно сократили участие во внешнеторговых сделках, еще в июне 2015 года жаловался первый зампред группы ВТБ Юрий Соловьев.
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 11:23

  19yuriy91 написав:вот оно шо....
а выдаёт себя за патриота Украины, за неньку переживает всё.
переживает странно как-то только, всё расею восхваляя.
да тут целый бригадный подряд :mrgreen:

наверно все же нормально, когда русские высказываются в топиках про Россию - им виднее. Так же, скажем, как мне виднее, что в Киеве происходит. У меня все интереснее - по работе бываю в России, Беларуси и ЕС, поэтому, в определенных рамках, могу сравнивать и комментировать. В отличие от некоторых, которые просто вякают и тупо агитируют и пропагандируют. Но меня также банят иногда всякие по статьям "разжигание", хотя сами жгут куда ярче. Но у меня честный киевский айпи, это наверно их и бесит.
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 13:31

рукожопская экономика

Победоноссная миссия в тылу врага партизана Кузи , когда то спертого мокшанами у Украины.

Плакать будут ватники ночи напролет
в пгт. Росляково погибает ДОК
Все патроны кончились, больше нет гранат.
Их в живых осталось целых нифига

(Шо, шо , Росляково ? Совпадение ? не думаю ! - прим аффтора)

Сегодня в Мурманске в неравном бою с авианосцем «Адмирал Кузнецов» пал крупнейший плавучий док в мире. Кроме того, от падения на палубу крана повреждения понес и сам «Адмирал Кузнецов». СК возбудил дело:


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