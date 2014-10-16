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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 113114115116
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 13:41

Жилищные кредиты, предоставленные физическим лицам-резидентам в рублях c начала года
Количество предоставленных кредитов, единиц
01.09.2017 605 776
01.09.2018 914 481
Объем предоставленных кредитов, млн.руб
01.09.2017 1 104 994
01.09.2018 1 818 791
Средневзвешенная ставка, % по кредитам, выданным в течение месяца
01.09.2017 10,59
01.09.2018 9,42
http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.asp ... d=ITM_2357
Ипотечное кредитование выросло на 70% за год по сумме и почти на 50% по количеству кредитов.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 17:24

И немного тенденций:
https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/rossiyane-stali-menshe-est-1027669678
В то время как Минтруд рапортует о "беспрецедентном росте зарплат", у крупнейших продуктовых ритейлеров падают средний чек и продажи.
У трех крупнейших розничных сетей в РФ - X5, "Магнита" и "Ленты", - по итогам третьего квартала упал средний чек в сопоставимых магазинах, указывает директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов.

У двух лидеров - X5 и "Магнита" - отрицательная динамика среднего чека "год к году" наблюдается второй квартал подряд. При этом потребители тратят меньше даже при растущих ценах - в третьем квартале продовольственная инфляция составила 1,6%.
"То есть люди оставляют с каждым приходом в магазин чуть меньше денег, покупают чуть меньше еды или заменяют продукты на более дешёвые", - констатирует Тремасов.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 17:33

Sommer
  Sommer написав:И немного тенденций:
https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/rossiyane-stali-menshe-est-1027669678
В то время как Минтруд рапортует о "беспрецедентном росте зарплат", у крупнейших продуктовых ритейлеров падают средний чек и продажи.
У трех крупнейших розничных сетей в РФ - X5, "Магнита" и "Ленты", - по итогам третьего квартала упал средний чек в сопоставимых магазинах, указывает директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов.

У двух лидеров - X5 и "Магнита" - отрицательная динамика среднего чека "год к году" наблюдается второй квартал подряд. При этом потребители тратят меньше даже при растущих ценах - в третьем квартале продовольственная инфляция составила 1,6%.
"То есть люди оставляют с каждым приходом в магазин чуть меньше денег, покупают чуть меньше еды или заменяют продукты на более дешёвые", - констатирует Тремасов.


Интересно было бы на такую статистику в Украине посмотреть.
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