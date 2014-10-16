Жилищные кредиты, предоставленные физическим лицам-резидентам в рублях c начала года Количество предоставленных кредитов, единиц 01.09.2017 605 776 01.09.2018 914 481 Объем предоставленных кредитов, млн.руб 01.09.2017 1 104 994 01.09.2018 1 818 791 Средневзвешенная ставка, % по кредитам, выданным в течение месяца 01.09.2017 10,59 01.09.2018 9,42 http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.asp ... d=ITM_2357 Ипотечное кредитование выросло на 70% за год по сумме и почти на 50% по количеству кредитов.
В то время как Минтруд рапортует о "беспрецедентном росте зарплат", у крупнейших продуктовых ритейлеров падают средний чек и продажи. У трех крупнейших розничных сетей в РФ - X5, "Магнита" и "Ленты", - по итогам третьего квартала упал средний чек в сопоставимых магазинах, указывает директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов.
У двух лидеров - X5 и "Магнита" - отрицательная динамика среднего чека "год к году" наблюдается второй квартал подряд. При этом потребители тратят меньше даже при растущих ценах - в третьем квартале продовольственная инфляция составила 1,6%. "То есть люди оставляют с каждым приходом в магазин чуть меньше денег, покупают чуть меньше еды или заменяют продукты на более дешёвые", - констатирует Тремасов.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
В то время как Минтруд рапортует о "беспрецедентном росте зарплат", у крупнейших продуктовых ритейлеров падают средний чек и продажи. У трех крупнейших розничных сетей в РФ - X5, "Магнита" и "Ленты", - по итогам третьего квартала упал средний чек в сопоставимых магазинах, указывает директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов.
У двух лидеров - X5 и "Магнита" - отрицательная динамика среднего чека "год к году" наблюдается второй квартал подряд. При этом потребители тратят меньше даже при растущих ценах - в третьем квартале продовольственная инфляция составила 1,6%. "То есть люди оставляют с каждым приходом в магазин чуть меньше денег, покупают чуть меньше еды или заменяют продукты на более дешёвые", - констатирует Тремасов.
Интересно было бы на такую статистику в Украине посмотреть.