RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Світова економіка
/
Російська економіка

Російська економіка
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 113114115116
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 13:41

Жилищные кредиты, предоставленные физическим лицам-резидентам в рублях c начала года
Количество предоставленных кредитов, единиц
01.09.2017 605 776
01.09.2018 914 481
Объем предоставленных кредитов, млн.руб
01.09.2017 1 104 994
01.09.2018 1 818 791
Средневзвешенная ставка, % по кредитам, выданным в течение месяца
01.09.2017 10,59
01.09.2018 9,42
http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.asp ... d=ITM_2357
Ипотечное кредитование выросло на 70% за год по сумме и почти на 50% по количеству кредитов.
Волгарь
 
Повідомлень: 5563
З нами з: 12.10.12
Подякував: 16 раз.
Подякували: 569 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 17:24

И немного тенденций:
https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/rossiyane-stali-menshe-est-1027669678
В то время как Минтруд рапортует о "беспрецедентном росте зарплат", у крупнейших продуктовых ритейлеров падают средний чек и продажи.
У трех крупнейших розничных сетей в РФ - X5, "Магнита" и "Ленты", - по итогам третьего квартала упал средний чек в сопоставимых магазинах, указывает директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов.

У двух лидеров - X5 и "Магнита" - отрицательная динамика среднего чека "год к году" наблюдается второй квартал подряд. При этом потребители тратят меньше даже при растущих ценах - в третьем квартале продовольственная инфляция составила 1,6%.
"То есть люди оставляют с каждым приходом в магазин чуть меньше денег, покупают чуть меньше еды или заменяют продукты на более дешёвые", - констатирует Тремасов.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 3091
З нами з: 07.04.17
Подякував: 261 раз.
Подякували: 449 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 17:33

Sommer
  Sommer написав:И немного тенденций:
https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/rossiyane-stali-menshe-est-1027669678
В то время как Минтруд рапортует о "беспрецедентном росте зарплат", у крупнейших продуктовых ритейлеров падают средний чек и продажи.
У трех крупнейших розничных сетей в РФ - X5, "Магнита" и "Ленты", - по итогам третьего квартала упал средний чек в сопоставимых магазинах, указывает директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов.

У двух лидеров - X5 и "Магнита" - отрицательная динамика среднего чека "год к году" наблюдается второй квартал подряд. При этом потребители тратят меньше даже при растущих ценах - в третьем квартале продовольственная инфляция составила 1,6%.
"То есть люди оставляют с каждым приходом в магазин чуть меньше денег, покупают чуть меньше еды или заменяют продукты на более дешёвые", - констатирует Тремасов.


Интересно было бы на такую статистику в Украине посмотреть.
27661
Аватар користувача
 
Повідомлень: 947
З нами з: 14.08.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 12:01

Минсельхоз России: на 30 октября сбор тепличных овощей вырос на 25,7%
30 октября 2018
Валовой сбор тепличных овощных культур по состоянию на 30 октября 2018 года в целом по стране составил 820,1 тыс. тонн, что на 25,7% выше аналогичного периода 2017 года.
В том числе собрано огурцов – 496,8 тыс. тонн (+15,0%), томатов – 310,3 тыс. тонн (+47,4%), прочих овощных культур – 13,0 тыс. тонн (+30,0%).

http://mcx.ru/press-service/news/minsel ... s-na-25-7/
Уже ноябрь, а свежайшие огурцы с хвостиками и пупырышками, обычно пропадавшие в начале сентября и заменяемые безвкусным пластиковым импортом, на рынке по 45 рублей кг.
Волгарь
 
Повідомлень: 5563
З нами з: 12.10.12
Подякував: 16 раз.
Подякували: 569 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 13:36

  27661 написав:Sommer
  Sommer написав:И немного тенденций:
https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/rossiyane-stali-menshe-est-1027669678
В то время как Минтруд рапортует о "беспрецедентном росте зарплат", у крупнейших продуктовых ритейлеров падают средний чек и продажи.
У трех крупнейших розничных сетей в РФ - X5, "Магнита" и "Ленты", - по итогам третьего квартала упал средний чек в сопоставимых магазинах, указывает директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов.

У двух лидеров - X5 и "Магнита" - отрицательная динамика среднего чека "год к году" наблюдается второй квартал подряд. При этом потребители тратят меньше даже при растущих ценах - в третьем квартале продовольственная инфляция составила 1,6%.
"То есть люди оставляют с каждым приходом в магазин чуть меньше денег, покупают чуть меньше еды или заменяют продукты на более дешёвые", - констатирует Тремасов.


Интересно было бы на такую статистику в Украине посмотреть.

Думаю, за Магнит и Х5 волноваться не стоит
Выручка сети продовольственных магазинов «Магнит» по неаудированным результатам компании за девять месяцев 2018 года выросла на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и достигли 905,3 млрд рублей (840,9 млрд рублей за январь-сентябрь 2017 года). Об этом сегодня, 22 октября, сообщает пресс-служба компании.

https://regnum.ru/news/economy/2505439.html
X5 Retail Group прирастает Пятерочкой
Выручка за январь-сентябрь по сравнению с январем-сентябрем минувшего года поднялась на 19% благодаря росту торговых площадей и продаж и составила более 1,1 трлн рублей

https://tipler.ru/business/x5-retail-gr ... -vyruchku/
Т.е. совокупно оборот 2-х продовольственных сетей составил 2 трлн. рублей.
Оборот роздрібної торгівлі у січні–вересні 2018р.,
млн.грн
Україна 659 661,0
http://www.ukrstat.gov.ua/
Т.е. ВСЯ розница Украины по ВСЕМ товарам наторговала на 1,58 трлн. рулей в эквиваленте - на 25% меньше. Если же брать всю российскую розницу, то ее оборот за 9 месяцев составил
Оборот розничной торговли в сентябре 2018г. составил 2724,8 млрд.рублей, или 102,2% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-сентябре 2018г. - 22 727,3 млрд.рублей, или 102,6%.

Или в 14,3 раза больше. Еще проще - средний украинец купил в 18-ом товаров на 18 300 гр (44 000 рублей), средний россиянин - на 155 тыс. Или в 3,5 раза больше.
Так что давайте не будем плакать о судьбе розницы в РФ.
Волгарь
 
Повідомлень: 5563
З нами з: 12.10.12
Подякував: 16 раз.
Подякували: 569 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 14:33

Волгарь
Кумедно виглядає, коли маючи фантастичні запаси природних ресурсів запоребрик пробує рівнятись не на країни з ТОП-10, а на Україну, у якої окупувала частину території та проти якої веде війну на всіх фронтах!
V2
4
 
Повідомлень: 5430
З нами з: 03.07.09
Подякував: 209 раз.
Подякували: 808 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:01

Новость как раз к Хэллоину

Или призраки танкеров
[url]https://flotprom.ru/2018/Залив1/[/url]

Судьба морских танкеров проекта 23131, заложенных 26 декабря 2014 года в Керчи, остается туманной. Суда строятся для ВМФ России, их планировали передать флоту в 2017–2018 годах. Однако корпус первого танкера до сих пор не покинул цех и не спущен на воду.


Причем все строго по новости 2015-го года.
[url]https://flotprom.ru/2015/Залив1/[/url]
Как сообщают источники Центрального Военно-Морского Портала в судостроительной отрасли, работы по постройке танкеров прекратились сразу после торжественной церемонии закладки, состоявшейся в конце декабря 2014 года.

Похожую информацию рассказал и другой специалист предприятия. "Танкера, которые "заложили" - порезали на металл", - отметил он, добавив, что секции для закладки танкеров сделали из металлолома.

"Пустышка, какие-то борта старые выдали за закладку", - отозвался о заложенных кораблях третий сотрудник завода. Аналогичные сведения ЦВМП сообщили еще два собеседника портала из числа работников судостроительного завода "Залив".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 3091
З нами з: 07.04.17
Подякував: 261 раз.
Подякували: 449 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:59

  V2 написав:Волгарь
Кумедно виглядає, коли маючи фантастичні запаси природних ресурсів запоребрик пробує рівнятись не на країни з ТОП-10, а на Україну, у якої окупувала частину території та проти якої веде війну на всіх фронтах!

также кумедно выглядае, коли Украина, маючи найбильши в свити запаси чернозему, виробляе сильхозпродукцийы в грошовому эквивалэнти менш ниж Нидерланды, чы не так?
sequence
 
Повідомлень: 1426
З нами з: 29.12.15
Подякував: 116 раз.
Подякували: 380 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 18:22

  sequence написав:
  V2 написав:Волгарь
Кумедно виглядає, коли маючи фантастичні запаси природних ресурсів запоребрик пробує рівнятись не на країни з ТОП-10, а на Україну, у якої окупувала частину території та проти якої веде війну на всіх фронтах!

также кумедно выглядае, коли Украина, маючи найбильши в свити запаси чернозему, виробляе сильхозпродукцийы в грошовому эквивалэнти менш ниж Нидерланды, чы не так?

Ви відстали в розвитку років так на 100. Для виготовлення сільгосппродукції вже не потрібен чорнозем. Зокрема в Ізраїлі в пустелі вирощують помідори, збирають 3 урожаї на рік і експортують до США.
Чорнозем мав велику цінність років 100 тому. На території сучасної України тоді проживала більша кількість населенні ніж нині! А усі навколишні держави усіма силами прагнули захопити цю територію.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1103
З нами з: 11.11.14
Подякував: 129 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 18:30

  Волгарь написав: Еще проще - средний украинец купил в 18-ом товаров на 18 300 гр (44 000 рублей), средний россиянин - на 155 тыс.

Приблизно на таку ж суму Росія добуває нафти і газу на одного росіянина.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1103
З нами з: 11.11.14
Подякував: 129 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 113114115116
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Світова економіка, тенденції 1 ... 10, 11, 12
tobias » Чет 16 жов, 2014 09:08
110 37087
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 жов, 2018 16:45
dimayaroshenko
Китайська економіка 1 ... 143, 144, 145
tobias » П'ят 22 січ, 2010 10:56
1449 131075
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 22:10
tobias
Німецька економіка 1, 2
tobias » Сер 28 сер, 2013 14:20
14 12762
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 сер, 2015 15:10
fabulist

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.