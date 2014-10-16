Жилищные кредиты, предоставленные физическим лицам-резидентам в рублях c начала года Количество предоставленных кредитов, единиц 01.09.2017 605 776 01.09.2018 914 481 Объем предоставленных кредитов, млн.руб 01.09.2017 1 104 994 01.09.2018 1 818 791 Средневзвешенная ставка, % по кредитам, выданным в течение месяца 01.09.2017 10,59 01.09.2018 9,42 http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.asp ... d=ITM_2357 Ипотечное кредитование выросло на 70% за год по сумме и почти на 50% по количеству кредитов.
В то время как Минтруд рапортует о "беспрецедентном росте зарплат", у крупнейших продуктовых ритейлеров падают средний чек и продажи. У трех крупнейших розничных сетей в РФ - X5, "Магнита" и "Ленты", - по итогам третьего квартала упал средний чек в сопоставимых магазинах, указывает директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов.
У двух лидеров - X5 и "Магнита" - отрицательная динамика среднего чека "год к году" наблюдается второй квартал подряд. При этом потребители тратят меньше даже при растущих ценах - в третьем квартале продовольственная инфляция составила 1,6%. "То есть люди оставляют с каждым приходом в магазин чуть меньше денег, покупают чуть меньше еды или заменяют продукты на более дешёвые", - констатирует Тремасов.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
В то время как Минтруд рапортует о "беспрецедентном росте зарплат", у крупнейших продуктовых ритейлеров падают средний чек и продажи. У трех крупнейших розничных сетей в РФ - X5, "Магнита" и "Ленты", - по итогам третьего квартала упал средний чек в сопоставимых магазинах, указывает директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов.
У двух лидеров - X5 и "Магнита" - отрицательная динамика среднего чека "год к году" наблюдается второй квартал подряд. При этом потребители тратят меньше даже при растущих ценах - в третьем квартале продовольственная инфляция составила 1,6%. "То есть люди оставляют с каждым приходом в магазин чуть меньше денег, покупают чуть меньше еды или заменяют продукты на более дешёвые", - констатирует Тремасов.
Интересно было бы на такую статистику в Украине посмотреть.
Минсельхоз России: на 30 октября сбор тепличных овощей вырос на 25,7%
30 октября 2018 Валовой сбор тепличных овощных культур по состоянию на 30 октября 2018 года в целом по стране составил 820,1 тыс. тонн, что на 25,7% выше аналогичного периода 2017 года. В том числе собрано огурцов – 496,8 тыс. тонн (+15,0%), томатов – 310,3 тыс. тонн (+47,4%), прочих овощных культур – 13,0 тыс. тонн (+30,0%).
В то время как Минтруд рапортует о "беспрецедентном росте зарплат", у крупнейших продуктовых ритейлеров падают средний чек и продажи. У трех крупнейших розничных сетей в РФ - X5, "Магнита" и "Ленты", - по итогам третьего квартала упал средний чек в сопоставимых магазинах, указывает директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов.
У двух лидеров - X5 и "Магнита" - отрицательная динамика среднего чека "год к году" наблюдается второй квартал подряд. При этом потребители тратят меньше даже при растущих ценах - в третьем квартале продовольственная инфляция составила 1,6%. "То есть люди оставляют с каждым приходом в магазин чуть меньше денег, покупают чуть меньше еды или заменяют продукты на более дешёвые", - констатирует Тремасов.
Интересно было бы на такую статистику в Украине посмотреть.
Думаю, за Магнит и Х5 волноваться не стоит
Выручка сети продовольственных магазинов «Магнит» по неаудированным результатам компании за девять месяцев 2018 года выросла на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и достигли 905,3 млрд рублей (840,9 млрд рублей за январь-сентябрь 2017 года). Об этом сегодня, 22 октября, сообщает пресс-служба компании.
Выручка за январь-сентябрь по сравнению с январем-сентябрем минувшего года поднялась на 19% благодаря росту торговых площадей и продаж и составила более 1,1 трлн рублей
https://tipler.ru/business/x5-retail-gr ... -vyruchku/ Т.е. совокупно оборот 2-х продовольственных сетей составил 2 трлн. рублей. Оборот роздрібної торгівлі у січні–вересні 2018р., млн.грн Україна 659 661,0 http://www.ukrstat.gov.ua/ Т.е. ВСЯ розница Украины по ВСЕМ товарам наторговала на 1,58 трлн. рулей в эквиваленте - на 25% меньше. Если же брать всю российскую розницу, то ее оборот за 9 месяцев составил
Оборот розничной торговли в сентябре 2018г. составил 2724,8 млрд.рублей, или 102,2% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-сентябре 2018г. - 22 727,3 млрд.рублей, или 102,6%.
Или в 14,3 раза больше. Еще проще - средний украинец купил в 18-ом товаров на 18 300 гр (44 000 рублей), средний россиянин - на 155 тыс. Или в 3,5 раза больше. Так что давайте не будем плакать о судьбе розницы в РФ.
Волгарь Кумедно виглядає, коли маючи фантастичні запаси природних ресурсів запоребрик пробує рівнятись не на країни з ТОП-10, а на Україну, у якої окупувала частину території та проти якої веде війну на всіх фронтах!
Или призраки танкеров [url]https://flotprom.ru/2018/Залив1/[/url]
Судьба морских танкеров проекта 23131, заложенных 26 декабря 2014 года в Керчи, остается туманной. Суда строятся для ВМФ России, их планировали передать флоту в 2017–2018 годах. Однако корпус первого танкера до сих пор не покинул цех и не спущен на воду.
Причем все строго по новости 2015-го года. [url]https://flotprom.ru/2015/Залив1/[/url]
Как сообщают источники Центрального Военно-Морского Портала в судостроительной отрасли, работы по постройке танкеров прекратились сразу после торжественной церемонии закладки, состоявшейся в конце декабря 2014 года.
Похожую информацию рассказал и другой специалист предприятия. "Танкера, которые "заложили" - порезали на металл", - отметил он, добавив, что секции для закладки танкеров сделали из металлолома.
"Пустышка, какие-то борта старые выдали за закладку", - отозвался о заложенных кораблях третий сотрудник завода. Аналогичные сведения ЦВМП сообщили еще два собеседника портала из числа работников судостроительного завода "Залив".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
V2 написав:Волгарь Кумедно виглядає, коли маючи фантастичні запаси природних ресурсів запоребрик пробує рівнятись не на країни з ТОП-10, а на Україну, у якої окупувала частину території та проти якої веде війну на всіх фронтах!
также кумедно выглядае, коли Украина, маючи найбильши в свити запаси чернозему, виробляе сильхозпродукцийы в грошовому эквивалэнти менш ниж Нидерланды, чы не так?
V2 написав:Волгарь Кумедно виглядає, коли маючи фантастичні запаси природних ресурсів запоребрик пробує рівнятись не на країни з ТОП-10, а на Україну, у якої окупувала частину території та проти якої веде війну на всіх фронтах!
также кумедно выглядае, коли Украина, маючи найбильши в свити запаси чернозему, виробляе сильхозпродукцийы в грошовому эквивалэнти менш ниж Нидерланды, чы не так?
Ви відстали в розвитку років так на 100. Для виготовлення сільгосппродукції вже не потрібен чорнозем. Зокрема в Ізраїлі в пустелі вирощують помідори, збирають 3 урожаї на рік і експортують до США. Чорнозем мав велику цінність років 100 тому. На території сучасної України тоді проживала більша кількість населенні ніж нині! А усі навколишні держави усіма силами прагнули захопити цю територію.