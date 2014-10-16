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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 114115116117
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 19:47

  Волгарь написав:Еще проще - средний украинец купил в 18-ом товаров на 18 300 гр (44 000 рублей), средний россиянин - на 155 тыс. Или в 3,5 раза больше.


С учетом того, что цены в РФ выше - картина выглядит не такой уж и привлекательной для "сверхдержавы".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 10:32

  барабашов написав:
  andrijk777 написав:
  Волгарь написав: Еще проще - средний украинец купил в 18-ом товаров на 18 300 гр (44 000 рублей), средний россиянин - на 155 тыс.

Приблизно на таку ж суму Росія добуває нафти і газу на одного росіянина.

Это дешёвая манипуляция.
Там в эту сумму входят дорогие авто, покупаемые оптом вагонами вовкиным коррупционерским ворьём в Маськве и на Кавказе, типа Кайенов и РРоверов, предметы роскоши и элитный харч по тыще уе за кило из азбуки вкуса, пожираемый присосавшимися к трубе опарышами, и поездки на отдых за средний доход расеянина за сто лет, типа как М.Добкин на рождество на Маврикии сто писят кило Евро просрал с гопкомпанией ПРашной своей за неделю.
Априори с такого экспорта(2трлн.у.е. в год ресурсов) воруется достаточная часть. чтоб в среднем по столовой пироги были не только с мясом, а и с соловьиной икрой и печёночкой.

Знаете, меня всегда поражало то с какой легкостью форумчане рассуждают о вещах, о которых они не имеют НИ МАЛЕЙШЕГО ПОНЯТИЯ.
Начнем с
элитный харч по тыще уе за кило из азбуки вкуса
, и его влияния на общий розничный товарооборот.
Выручка сети «Азбука вкуса» по итогам 2017 финансового года, завершившегося в конце марта 2018 года, составила 53,7 млрд рублей без НДС.

https://retail-life.ru/u-azbuki-vkusa-u ... -vyruchki/
Т.е. 63 млрд. с НДС. Если представить, что в 18-ом выручка вырастет на 10%, то она достигнет 70 млрд. рублей - 1/4 ПРОЦЕНТА от розничного оборота РФ в 31 ТРИЛЛИОН рублей в этом году.
Теперь о продажах Порше
Рейтинги продаж автомобилей в России в 2018 году
http://serega.icnet.ru/cars-sales-actual-russia.html
За 9 месяцев года в РФ было продано 1,3 млн. автомобилей, из них Porsche - 3 432 шт. Т.е. по итогам года максимум 4,5 тыс. Даже если предположить, что средняя машина стоит 10 млн. рублей + , то все продажи не превысят 50 млрд. рублей в сумме - 1/6 ПРОЦЕНТА от розничного товарооборота.
Кстати, именно сравнение продажи автомобилей наиболее наглядно характеризуют РАЗНИЦУ В ДОХОДАХ населения России и Украины
http://ukrautoprom.com.ua/statistika/statistika-2018
First registrations of new cars in Ukraine by brands (in units)
Sep. 2018 6 776
First registrations of new CV in Ukraine by brands (in units)
Sep. 2018 977
Итого 7 753 новых автомобиля против 157 тыс. в РФ - в 20 раз меньше, при разрыве в товаробороте в 14 раз. И наконец
Априори с такого экспорта(2трлн.у.е. в год ресурсов)

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ В 2018 ГОДУ
Январь-август 2018 г.
ЭКСПОРТ 287 463.5
http://customs.ru/index2.php?option=com ... temid=1977
Т.е. 430 млрд. долларов в годовом исчислении.
Так, что тщательней надо, пан Рыночный.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 10:43

  Волгарь написав:..
Так, что тщательней надо, пан Рыночный.
ему не интересны ваши обоснования - он себе все решил. Народ у нас такой - ничего не поделать
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 12:46

  барабашов написав:
  andrijk777 написав:
  Волгарь написав: Еще проще - средний украинец купил в 18-ом товаров на 18 300 гр (44 000 рублей), средний россиянин - на 155 тыс.

Приблизно на таку ж суму Росія добуває нафти і газу на одного росіянина.

Это дешёвая манипуляция.
Там в эту сумму входят дорогие авто, покупаемые оптом вагонами вовкиным коррупционерским ворьём в Маськве и на Кавказе, типа Кайенов и РРоверов, предметы роскоши и элитный харч по тыще уе за кило из азбуки вкуса, пожираемый присосавшимися к трубе опарышами, и поездки на отдых за средний доход расеянина за сто лет, типа как М.Добкин на рождество на Маврикии сто писят кило Евро просрал с гопкомпанией ПРашной своей за неделю.
Априори с такого экспорта(2трлн.у.е. в год ресурсов) воруется достаточная часть. чтоб в среднем по столовой пироги были не только с мясом, а и с соловьиной икрой и печёночкой.

Це не маніпуляція а факт.
Це раз повторю - на суму приблизно в 150 тис. рублів(і це в валюті) Росія добуває нафти і газу.
Те що ці гроші йдуть частково на Кайени, цього факту не змінює.
Просто некоректно порівнювати державу, яка одержує нахаляву сотні мільярдів нафтодоларів, і державу, яка імпортує і нафту і газ.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:16

Це раз повторю - на суму приблизно в 150 тис. рублів(і це в валюті) Росія добуває нафти і газу.
Те що ці гроші йдуть частково на Кайени, цього факту не змінює.
Просто некоректно порівнювати державу, яка одержує нахаляву сотні мільярдів нафтодоларів, і державу, яка імпортує і нафту і газ.

Некорректно, говорите? Тогда посмотрите на эти данные
Валовая добавленная стоимость по отраслям экономики
( в текущих ценах, млрд. руб.) январь-июнь 2018
Валовой внутренний продукт в рыночных ценах 47 086
Добыча полезных ископаемых 5 343
Обрабатывающие производства 5 512
Торговля оптовая и розничная 5 846
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosst ... accounts/#
3 самых крупных компонента ВВП. Из них добыча полезных ископаемых (всех - нефти/газа/золота/алмазов/угля/руды) дает совокупно 11,6%, обрабатывающая промышленность - 11,7%, торговля -12,4%. Да, по итогам года ВВП, созданный добычей сырья (природная рента), примерно на 1/4 превысит весь ВВП Украины, но в структуре российской экономики это - чуть более 1/9.
Кстати, в ВВП Украины тоже есть такая статья
Валовий внутрішній продукт за 2018 рік (І квартал- ІІ квартал)(у фактичних цінах; млн.грн)
Валовий внутрішній продукт 1 507 653
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 96 537
http://www.ukrstat.gov.ua/
Доля добычи полезных ископаемых в экономике Украины - 6,4%. Или 1/16 от всей экономики
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:27

Re: Російська економіка

  andrijk777 написав:Це раз повторю - на суму приблизно в 150 тис. рублів(і це в валюті) Росія добуває нафти і газу.
И что?
Раскройте, будьте так любезны, свою мысль до конца. А то она выглядит как-то, ммммм, промолчу.

  andrijk777 написав:Просто некоректно порівнювати державу, яка одержує нахаляву сотні мільярдів нафтодоларів, і державу, яка імпортує і нафту і газ.
Почему?
Украина, например, пользуясь предложенной Вами терминологией, "нахаляву" имеет уголь. И руду. И гигантские металлургические комбинаты. И дешёвую электроэнергию с советских атомных электростанций. И тот самый чернозём, который "не имеет значения" (по Вашим словам). И "халявный" доход от прокачки газа и нефти.
А ещё она имела "нахаляву" доход от шикарных рекреационных возможностей тёплого моря.
Ещё раз подчеркну - всё это, именно по Вашей терминологии, - "нахаляву".
Весьма приличный список.
Но Вам "пэчэ" чужая "халява". А о своей забываете.
Это неразумно.
Потому что в результате такого избирательного учёта через каких-то 27 лет - бац! - и имеем разницу в розничных расходах в 3,5 раза.
И не в нашу пользу.
А в пользу тех, кто РАБОТАЕТ, а не чужую "халяву" подсчитывает.
Грустно, но честно и справедливо.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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