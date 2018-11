Додано: Чет 01 лис, 2018 10:32

барабашов написав: andrijk777 написав: Волгарь написав: Еще проще - средний украинец купил в 18-ом товаров на 18 300 гр (44 000 рублей), средний россиянин - на 155 тыс. Еще проще - средний украинец купил в 18-ом товаров на 18 300 гр (44 000 рублей),

Приблизно на таку ж суму Росія добуває нафти і газу на одного росіянина. Приблизно на таку ж суму Росія добуває нафти і газу на одного росіянина.

Это дешёвая манипуляция.

Там в эту сумму входят дорогие авто, покупаемые оптом вагонами вовкиным коррупционерским ворьём в Маськве и на Кавказе, типа Кайенов и РРоверов, предметы роскоши и элитный харч по тыще уе за кило из азбуки вкуса, пожираемый присосавшимися к трубе опарышами, и поездки на отдых за средний доход расеянина за сто лет, типа как М.Добкин на рождество на Маврикии сто писят кило Евро просрал с гопкомпанией ПРашной своей за неделю.

Априори с такого экспорта(2трлн.у.е. в год ресурсов) воруется достаточная часть. чтоб в среднем по столовой пироги были не только с мясом, а и с соловьиной икрой и печёночкой. Это дешёвая манипуляция.Там в эту сумму входят дорогие авто, покупаемые оптом вагонами вовкиным коррупционерским ворьём в Маськве и на Кавказе, типа Кайенов и РРоверов, предметы роскоши и элитный харч по тыще уе за кило из азбуки вкуса, пожираемый присосавшимися к трубе опарышами, и поездки на отдых за средний доход расеянина за сто лет, типа как М.Добкин на рождество на Маврикии сто писят кило Евро просрал с гопкомпанией ПРашной своей за неделю.Априори с такого экспорта(2трлн.у.е. в год ресурсов) воруется достаточная часть. чтоб в среднем по столовой пироги были не только с мясом, а и с соловьиной икрой и печёночкой.

элитный харч по тыще уе за кило из азбуки вкуса

Выручка сети «Азбука вкуса» по итогам 2017 финансового года, завершившегося в конце марта 2018 года, составила 53,7 млрд рублей без НДС.

Рейтинги продаж автомобилей в России в 2018 году

First registrations of new cars in Ukraine by brands (in units)

Sep. 2018 6 776

First registrations of new CV in Ukraine by brands (in units)

Sep. 2018 977

Априори с такого экспорта(2трлн.у.е. в год ресурсов)

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ В 2018 ГОДУ

Январь-август 2018 г.

ЭКСПОРТ 287 463.5

Знаете, меня всегда поражало то с какой легкостью форумчане рассуждают о вещах, о которых они не имеют НИ МАЛЕЙШЕГО ПОНЯТИЯ.Начнем с, и его влияния на общий розничный товарооборот.Т.е. 63 млрд. с НДС. Если представить, что в 18-ом выручка вырастет на 10%, то она достигнет 70 млрд. рублей - 1/4 ПРОЦЕНТА от розничного оборота РФ в 31 ТРИЛЛИОН рублей в этом году.Теперь о продажах ПоршеЗа 9 месяцев года в РФ было продано 1,3 млн. автомобилей, из них Porsche - 3 432 шт. Т.е. по итогам года максимум 4,5 тыс. Даже если предположить, что средняя машина стоит 10 млн. рублей + , то все продажи не превысят 50 млрд. рублей в сумме - 1/6 ПРОЦЕНТА от розничного товарооборота.Кстати, именно сравнение продажи автомобилей наиболее наглядно характеризуют РАЗНИЦУ В ДОХОДАХ населения России и УкраиныИтого 7 753 новых автомобиля против 157 тыс. в РФ - в 20 раз меньше, при разрыве в товаробороте в 14 раз. И наконецТ.е. 430 млрд. долларов в годовом исчислении.Так, что тщательней надо, пан Рыночный.