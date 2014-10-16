Додано: Чет 01 лис, 2018 17:01

andrijk777 написав: Баблонавт

Назвіть мені країну яка "піднялась" завдяки вугіллю чи чорнозему чи іншому?

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В сучасному світі тільки нафта(і частково газ) є реальною халявою..... БаблонавтНазвіть мені країну яка "піднялась" завдяки вугіллю чи чорнозему чи іншому?......В сучасному світі тільки нафта(і частково газ) є реальною халявою.....

Про Рурский бассейн ничего не слыхали? Знаете, верю. Сужу по уровню Ваших сообщений - и верю.Думаю, Вам будет интересно ознакомиться с его историей.Да и про железо, которое тоже там рядышком, тоже почитайте.И историю ЕС, который вырос, внимание, из, Вам тоже будет полезно узнать.Очень интересно, как же эти бесхалявные нищеброды вдруг "поднялись"?А вот Туркменистану (как справедливо выше указали), Южному Судану, Ливии (после Каддафи) и некоторым другим объектам эта "реальная халява" не помогла. Совсем.К большому сожалению всех любителей (и профессионалов!) подсчитывать "халаву" в чужих карманах, прямая связь между "халявой" и "поднятием" отсутствует.Можно получить "халяву" и бездарно <....> её.Можно долго и упорно разыгрывать имеющиеся "бесхалявные" карты - и преуспеть.А можно подсчитывать число "халявы" у соседей, ничего не делать, только требовать от других, и удивляться: Почему же год от года разрыв между тобой и соседями-"халявщиками" только разрастается?