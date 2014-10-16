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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Чет 01 лис, 2018 17:01
andrijk777 написав:
Баблонавт
Назвіть мені країну яка "піднялась" завдяки вугіллю чи чорнозему чи іншому?
......
В сучасному світі тільки нафта(і частково газ) є реальною халявою.....
Про Рурский бассейн ничего не слыхали? Знаете, верю. Сужу по уровню Ваших сообщений - и верю.
Думаю, Вам будет интересно ознакомиться с его историей.
Да и про железо, которое тоже там рядышком, тоже почитайте.
И историю ЕС, который вырос, внимание, из Европейского объединения угля и стали
, Вам тоже будет полезно узнать.
Очень интересно, как же эти бесхалявные нищеброды вдруг "поднялись"?
А вот Туркменистану (как справедливо выше указали), Южному Судану, Ливии (после Каддафи) и некоторым другим объектам эта "реальная халява" не помогла. Совсем.
К большому сожалению всех любителей (и профессионалов!) подсчитывать "халаву" в чужих карманах, прямая связь между "халявой" и "поднятием" отсутствует.
Можно получить "халяву" и бездарно <....> её.
Можно долго и упорно разыгрывать имеющиеся "бесхалявные" карты - и преуспеть.
А можно подсчитывать число "халявы" у соседей, ничего не делать, только требовать от других, и удивляться: Почему же год от года разрыв между тобой и соседями-"халявщиками" только разрастается?
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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Баблонавт
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Додано: Чет 01 лис, 2018 17:22
Баблонавт написав:
А вот Туркменистану (как справедливо выше указали), Южному Судану, Ливии (после Каддафи) и некоторым другим объектам эта "реальная халява" не помогла. Совсем.
Именно. Вот об этом и речь, как бы не пыжились здесь пропагандисты другого обьекта, рассказывая про рост удоев под мудрым руководством завхоза-кгбэшника.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Додано: Чет 01 лис, 2018 17:57
sequence написав:
я не понимаю слово "поднялась".. Вот Туркменистан "поднялся" от "халявного" газа или где?
"піднялась" - швидкий розвиток держави(її економіки),а також добробуту її громадян.
Яскравий приклад СА. Є фото СА в 1950. Пустеля і верблюди...
Туркменистан -
, дуже смішно. Там "піднялась" тільки верхівка влади. Там пам"ятники з золота
ставлять! Навіть Путін собі такого не дозволяє.
Для того щоб країна "піднялась" не достатньо халявної нафти, ще потрібно щоб ця "халява" до простих людей доходила.
В Туркменистані - доходить біля 0%. В Росії 20-30% доходить, а може й 50%.
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andrijk777
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Додано: Чет 01 лис, 2018 18:04
Баблонавт написав: andrijk777 написав:
Баблонавт
Назвіть мені країну яка "піднялась" завдяки вугіллю чи чорнозему чи іншому?
......
В СУЧАСНОМУ
світі тільки нафта(і частково газ) є реальною халявою.....
Про Рурский бассейн ничего не слыхали? Знаете, верю. Сужу по уровню Ваших сообщений - и верю.
Думаю, Вам будет интересно ознакомиться с его историей.
Да и про железо, которое тоже там рядышком, тоже почитайте.
И историю ЕС, который вырос, внимание, из Европейского объединения угля и стали
, Вам тоже будет полезно узнать.
Очень интересно, как же эти бесхалявные нищеброды вдруг "поднялись"?
А вот Туркменистану (как справедливо выше указали), Южному Судану, Ливии (после Каддафи) и некоторым другим объектам эта "реальная халява" не помогла. Совсем.
К большому сожалению всех любителей (и профессионалов!) подсчитывать "халаву" в чужих карманах, прямая связь между "халявой" и "поднятием" отсутствует.
Можно получить "халяву" и бездарно <....> её.
Можно долго и упорно разыгрывать имеющиеся "бесхалявные" карты - и преуспеть.
А можно подсчитывать число "халявы" у соседей, ничего не делать, только требовать от других, и удивляться: Почему же год от года разрыв между тобой и соседями-"халявщиками" только разрастается?
Після 2 світової Рурський регіон вже не грав визначальної ролі для Німеччини.
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andrijk777
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:54
andrijk777 написав: Баблонавт написав: andrijk777 написав:
Баблонавт
Назвіть мені країну яка "піднялась" завдяки вугіллю чи чорнозему чи іншому?
......
В СУЧАСНОМУ
світі тільки нафта(і частково газ) є реальною халявою.....
Про Рурский бассейн ничего не слыхали? Знаете, верю. Сужу по уровню Ваших сообщений - и верю.
Думаю, Вам будет интересно ознакомиться с его историей.
Да и про железо, которое тоже там рядышком, тоже почитайте.
И историю ЕС, который вырос, внимание, из Европейского объединения угля и стали
, Вам тоже будет полезно узнать.
Очень интересно, как же эти бесхалявные нищеброды вдруг "поднялись"?
А вот Туркменистану (как справедливо выше указали), Южному Судану, Ливии (после Каддафи) и некоторым другим объектам эта "реальная халява" не помогла. Совсем.
К большому сожалению всех любителей (и профессионалов!) подсчитывать "халаву" в чужих карманах, прямая связь между "халявой" и "поднятием" отсутствует.
Можно получить "халяву" и бездарно <....> её.
Можно долго и упорно разыгрывать имеющиеся "бесхалявные" карты - и преуспеть.
А можно подсчитывать число "халявы" у соседей, ничего не делать, только требовать от других, и удивляться: Почему же год от года разрыв между тобой и соседями-"халявщиками" только разрастается?
Після 2 світової Рурський регіон вже не грав визначальної ролі для Німеччини.
Тем не менее в мире всего 4 места, где жел. руда залегает рядом с коксующимися углями - Донбасс/Кривбасс, Великие озера/Аппалачи, Рур/Саар/Эльзас, Северный Китай. Что и позволяло УССР производить 200 млн. т угля и 40 млн. т проката - нынешние показатели просто нет смысла напоминать.
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Волгарь
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:22
Потуги волгаря удивляют. Впрочем как удивляет и разница в экономическом развитии между Аляской (загнивающие штаты) и через пролив Россией. Как такое может быть.... не понимаю.
Чем раньше сбросить иго мокш, тем лучше.
Все к чему прикасаются мокши - умирает и деградирует.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:30
Провидец написав:
Потуги волгаря удивляют. Впрочем как удивляет и разница в экономическом развитии между Аляской (загнивающие штаты) и через пролив Россией. Как такое может быть.... не понимаю.
Чем раньше сбросить иго мокш, тем лучше.
Вы же провидец, чему ж удивляетесь? Хотя для меня, например, удивительно то, какой неподдельный интерес вызывают на форуме Ваши посты - ОДИН лайк.
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Волгарь
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:48
Волгарь написав: Провидец написав:
Потуги волгаря удивляют. Впрочем как удивляет и разница в экономическом развитии между Аляской (загнивающие штаты) и через пролив Россией. Как такое может быть.... не понимаю.
Чем раньше сбросить иго мокш, тем лучше.
Вы же провидец, чему ж удивляетесь? Хотя для меня, например, удивительно то, какой неподдельный интерес вызывают на форуме Ваши посты - ОДИН лайк.
а по теме, как так получается, че аляска прям земля обетованная, а через пролив сущий ад. Как так?
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