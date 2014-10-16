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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 116117118119
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:11

  27661 написав:Провидец
а по теме, как так получается, че аляска прям земля обетованная, а через пролив сущий ад. Как так?

Потому, что она была русской.
Русский дух в ней остался. :D
А через пролив никто не жил, никогда.


Вы прослушали наглядный пример "как фальсифицировать историю".

Чукчи с эскимосами, оказывается, никогда не жили на Чукотке, а Аляска всегда была русской...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:40

Очередное достижение

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/53767
«Авиакомпания Brussels Airlines заменит четыре самолета гражданской авиации SuperJet 100 российского производителя Sukhoi на самолеты CRJ-900 канадской компании Bombardier из-за возникновения неисправностей в лайнерах из РФ, а также отсутствия перевода некоторых руководств по безопасности на английский язык», — пишет издание.

Как отмечает газета, бельгийская компания заключила договор на лизинг четырех SSJ-100 с ирландской авиакомпанией CityJet в прошлом году. Лайнеры осуществляли региональные перевозки в Нант и Бирмингем. Однако летом 2018 года у новых самолетов начали возникать технические неполадки, из-за чего авиакомпания Brussels Airlines была вынуждена отменять или переносить много рейсов. Из-за проблем с пониманием руководства по эксплуатации авиаперевозчик был вынужден обращаться в службу техподдержки российских специалистов.

По словам генерального директора Brussels Airlines Кристины Фоэрстер, они намерены в кратчайшие сроки избавиться от SSJ-100.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:15

Sommer
Посмотри буржуйское видео и смирись, что ты живёшь не в той стране.
https://www.youtube.com/watch?v=GjT-LMgQW44
27661
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:19

Sommer
Вы прослушали наглядный пример "как фальсифицировать историю".

Чукчи с эскимосами, оказывается, никогда не жили на Чукотке, а Аляска всегда была русской...


Их там так мало было, что лет 150 про них никто не знал, а когда заметили, то начали в школы на вертолётах возить ,причём на вертолётах в прямом смысле.

Ладно Соммер, я понимаю твоё желание гордиться страной где ты живёшь (и я тоже), но правда так горька, что трудно принять (я её принял). :shock:

P.S. Ты вроде начал со мной на "Ты", а теперь опять "Вы" Забыл меня?.
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