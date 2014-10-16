«Авиакомпания Brussels Airlines заменит четыре самолета гражданской авиации SuperJet 100 российского производителя Sukhoi на самолеты CRJ-900 канадской компании Bombardier из-за возникновения неисправностей в лайнерах из РФ, а также отсутствия перевода некоторых руководств по безопасности на английский язык», — пишет издание.
Как отмечает газета, бельгийская компания заключила договор на лизинг четырех SSJ-100 с ирландской авиакомпанией CityJet в прошлом году. Лайнеры осуществляли региональные перевозки в Нант и Бирмингем. Однако летом 2018 года у новых самолетов начали возникать технические неполадки, из-за чего авиакомпания Brussels Airlines была вынуждена отменять или переносить много рейсов. Из-за проблем с пониманием руководства по эксплуатации авиаперевозчик был вынужден обращаться в службу техподдержки российских специалистов.
По словам генерального директора Brussels Airlines Кристины Фоэрстер, они намерены в кратчайшие сроки избавиться от SSJ-100.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Назвіть мені країну яка "піднялась" завдяки вугіллю чи чорнозему чи іншому? А я вам дам фото Саудівської Аравії в 1950 році. В сучасному світі тільки нафта(і частково газ) є реальною халявою. Мало того, в Росії є і вугілля і чорнозем і дуже багато різних корисних копалин.
Ужас ситуации ещё в том, что ни одна страна мира, на сегодняшний момент, не может эти богатства забрать силой. Для Вас , с вашим отношением к РФ, это вдвойне обидно.
Назвіть мені країну яка "піднялась" завдяки вугіллю чи чорнозему чи іншому? А я вам дам фото Саудівської Аравії в 1950 році. В сучасному світі тільки нафта(і частково газ) є реальною халявою. Мало того, в Росії є і вугілля і чорнозем і дуже багато різних корисних копалин.
Ужас ситуации ещё в том, что ни одна страна мира, на сегодняшний момент, не может эти богатства забрать силой.
Зачем их забирать, если аборигены и так все выкачивают и продают? Да еще и трубопроводы сами прокладывают, влезая в долги?
А если забирать силой - так придется же аборигенов кормить, поить и вообще доводить уровень жизни до нормального. Сплошные расходы.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...