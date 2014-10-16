Дивно, чомусь думав, що в Москві рівень доходів вищий та автомобілів більше. Проте, там трамваї та тролейбуси є, а в Архангельську немає
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Сер 07 лис, 2018 09:55
Дивно, чомусь думав, що в Москві рівень доходів вищий та автомобілів більше. Проте, там трамваї та тролейбуси є, а в Архангельську немає
Додано: Сер 07 лис, 2018 10:12
В Москве на тачке передвигаться нереально - поэтому развит общественный, с приоритетом на строительство метро - 29 станций за 4 года, кто-то писал. В отличие от одной столицы самой европейской страны в мире, где метро может позволить себе строить только злой тиран и убийца детей
Додано: Сер 07 лис, 2018 10:23
В Москве набирает обороты новый тренд - carsharing. Использование прокатных автомобилей, которые можно взять почти в любом месте города, приехать куда надо и там же и оставить. Насчет транвая - это (отказ от него) характерен не только для Архангельска. Недавно его отменили в Дзержинске, городе-химиков с 270 тыс. населением в 30 км от Нижнего.
Увы, но убыточный транспорт не выживает. В самом Нижнем сняли линии на проспекте Ленина - осевой магистрали от Автозавода до Московского вокзала. Некого возить - маршрутка или автобус, идущие параллельно через 30 секунд (в среднем) снимают весь пассажиропоток. Плюс метро под землей.
Не говоря о почти 400 тыс. авто, ежедневно заполняющих город с населением 1 ,26 млн.
Додано: Сер 07 лис, 2018 11:12
Лада Гранта в 10%, Солярис - в 5%, Фокус - в 15% случаев.
в остальных случаях - 24ка или 2140(а то и копейка 45ти лет от роду).
или вы за владик говорите, где на три человека - две свежие праворульки-конструктора?
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