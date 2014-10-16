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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 117118119120
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 09:55

  Волгарь написав:
  V2 написав:Волгарь
Ви б спочатку в Архангельську трамвайне сполучення відновили або дороги б зробили ;)

А зачем - практически в каждой семье автомобиль.


Дивно, чомусь думав, що в Москві рівень доходів вищий та автомобілів більше. Проте, там трамваї та тролейбуси є, а в Архангельську немає :roll:
V2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 10:12

  V2 написав:
  Волгарь написав:
  V2 написав:Волгарь
Ви б спочатку в Архангельську трамвайне сполучення відновили або дороги б зробили ;)

А зачем - практически в каждой семье автомобиль.


Дивно, чомусь думав, що в Москві рівень доходів вищий та автомобілів більше. Проте, там трамваї та тролейбуси є, а в Архангельську немає :roll:

В Москве на тачке передвигаться нереально - поэтому развит общественный, с приоритетом на строительство метро - 29 станций за 4 года, кто-то писал. В отличие от одной столицы самой европейской страны в мире, где метро может позволить себе строить только злой тиран и убийца детей
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 10:23

Дивно, чомусь думав, що в Москві рівень доходів вищий та автомобілів більше. Проте, там трамваї та тролейбуси є, а в Архангельську немає

В Москве на тачке передвигаться нереально - поэтому развит общественный, с приоритетом на строительство метро - 29 станций за 4 года, кто-то писал. В отличие от одной столицы самой европейской страны в мире, где метро может позволить себе строить только злой тиран и убийца детей

В Москве набирает обороты новый тренд - carsharing. Использование прокатных автомобилей, которые можно взять почти в любом месте города, приехать куда надо и там же и оставить. Насчет транвая - это (отказ от него) характерен не только для Архангельска. Недавно его отменили в Дзержинске, городе-химиков с 270 тыс. населением в 30 км от Нижнего.
Увы, но убыточный транспорт не выживает. В самом Нижнем сняли линии на проспекте Ленина - осевой магистрали от Автозавода до Московского вокзала. Некого возить - маршрутка или автобус, идущие параллельно через 30 секунд (в среднем) снимают весь пассажиропоток. Плюс метро под землей.
Не говоря о почти 400 тыс. авто, ежедневно заполняющих город с населением 1 ,26 млн.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 11:12

  Волгарь написав:
  V2 написав:Волгарь
Ви б спочатку в Архангельську трамвайне сполучення відновили або дороги б зробили ;)

А зачем - практически в каждой семье автомобиль. И дороги у нас строятся неплохо. Конечно, нужно значительно больше - территория-то огромная.
Да, вот беда - желающих стереть РФ с лица земли слишком много. И не только на форуме - полно обладающих не только желаниями, но и возможностями.
И против таких желаний пара уже тысяч КР (и столько же ПУ С-300/400) - ОЧЕНЬ ВЕСОМЫЙ АРГУМЕНТ.

Лада Гранта в 10%, Солярис - в 5%, Фокус - в 15% случаев.
в остальных случаях - 24ка или 2140(а то и копейка 45ти лет от роду).
или вы за владик говорите, где на три человека - две свежие праворульки-конструктора?
барабашов
 
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