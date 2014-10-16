Додано: Сер 07 лис, 2018 10:23

Дивно, чомусь думав, що в Москві рівень доходів вищий та автомобілів більше. Проте, там трамваї та тролейбуси є, а в Архангельську немає

В Москве на тачке передвигаться нереально - поэтому развит общественный, с приоритетом на строительство метро - 29 станций за 4 года, кто-то писал. В отличие от одной столицы самой европейской страны в мире, где метро может позволить себе строить только злой тиран и убийца детей

В Москве набирает обороты новый тренд - carsharing. Использование прокатных автомобилей, которые можно взять почти в любом месте города, приехать куда надо и там же и оставить. Насчет транвая - это (отказ от него) характерен не только для Архангельска. Недавно его отменили в Дзержинске, городе-химиков с 270 тыс. населением в 30 км от Нижнего.Увы, но убыточный транспорт не выживает. В самом Нижнем сняли линии на проспекте Ленина - осевой магистрали от Автозавода до Московского вокзала. Некого возить - маршрутка или автобус, идущие параллельно через 30 секунд (в среднем) снимают весь пассажиропоток. Плюс метро под землей.Не говоря о почти 400 тыс. авто, ежедневно заполняющих город с населением 1 ,26 млн.