V2 написав:Волгарь Ви б спочатку в Архангельську трамвайне сполучення відновили або дороги б зробили
А зачем - практически в каждой семье автомобиль.
Дивно, чомусь думав, що в Москві рівень доходів вищий та автомобілів більше. Проте, там трамваї та тролейбуси є, а в Архангельську немає
В Москве на тачке передвигаться нереально - поэтому развит общественный, с приоритетом на строительство метро - 29 станций за 4 года, кто-то писал. В отличие от одной столицы самой европейской страны в мире, где метро может позволить себе строить только злой тиран и убийца детей
Дивно, чомусь думав, що в Москві рівень доходів вищий та автомобілів більше. Проте, там трамваї та тролейбуси є, а в Архангельську немає
В Москве на тачке передвигаться нереально - поэтому развит общественный, с приоритетом на строительство метро - 29 станций за 4 года, кто-то писал. В отличие от одной столицы самой европейской страны в мире, где метро может позволить себе строить только злой тиран и убийца детей
В Москве набирает обороты новый тренд - carsharing. Использование прокатных автомобилей, которые можно взять почти в любом месте города, приехать куда надо и там же и оставить. Насчет транвая - это (отказ от него) характерен не только для Архангельска. Недавно его отменили в Дзержинске, городе-химиков с 270 тыс. населением в 30 км от Нижнего. Увы, но убыточный транспорт не выживает. В самом Нижнем сняли линии на проспекте Ленина - осевой магистрали от Автозавода до Московского вокзала. Некого возить - маршрутка или автобус, идущие параллельно через 30 секунд (в среднем) снимают весь пассажиропоток. Плюс метро под землей. Не говоря о почти 400 тыс. авто, ежедневно заполняющих город с населением 1 ,26 млн.
V2 написав:Волгарь Ви б спочатку в Архангельську трамвайне сполучення відновили або дороги б зробили
А зачем - практически в каждой семье автомобиль. И дороги у нас строятся неплохо. Конечно, нужно значительно больше - территория-то огромная. Да, вот беда - желающих стереть РФ с лица земли слишком много. И не только на форуме - полно обладающих не только желаниями, но и возможностями. И против таких желаний пара уже тысяч КР (и столько же ПУ С-300/400) - ОЧЕНЬ ВЕСОМЫЙ АРГУМЕНТ.
Лада Гранта в 10%, Солярис - в 5%, Фокус - в 15% случаев. в остальных случаях - 24ка или 2140(а то и копейка 45ти лет от роду). или вы за владик говорите, где на три человека - две свежие праворульки-конструктора?
V2 написав:Волгарь Ви б спочатку в Архангельську трамвайне сполучення відновили або дороги б зробили
А зачем - практически в каждой семье автомобиль. И дороги у нас строятся неплохо. Конечно, нужно значительно больше - территория-то огромная. Да, вот беда - желающих стереть РФ с лица земли слишком много. И не только на форуме - полно обладающих не только желаниями, но и возможностями. И против таких желаний пара уже тысяч КР (и столько же ПУ С-300/400) - ОЧЕНЬ ВЕСОМЫЙ АРГУМЕНТ.
Лада Гранта в 10%, Солярис - в 5%, Фокус - в 15% случаев. в остальных случаях - 24ка или 2140(а то и копейка 45ти лет от роду). или вы за владик говорите, где на три человека - две свежие праворульки-конструктора?
Вы, как всегда, не дружите с фактами. В 7-ом в РФ было 28 млн. автомобилей, на конец 18-го -45,5, т.е. минимум 40% всех авто встали на учет за последние 11 лет, уже после прекращения выпуска Волг и Москвичей в принципе. Зато Вы абсолютно точно описали автопарк Украины.
Количество новых авто, произведенных в текущем и в 2017-м году, на дорогах Украины относительно невелико — всего 150 тыс. В диапазоне 2010-2016 годов выпуска – 1,034 млн шт; 2005-2009 г.в. – 1,5 млн; 2000-2004 г.в. – 1,386 млн; автомобилей 1995 года выпуска и старше – 1,2 млн единиц.
Для полноты картины приведем данные о количестве транспортных средств, имеющихся в Украине: легковых авто – 6,566 млн., автобусов – 250 тыс., мототранспорта - около 840 тыс.
https://ubr.ua/market/auto/na-chem-ezdj ... ja-3874545 Т.е. из 6,9 млн. машин моложе 2009-го года всего 1/6. Кроме того, судя по статистике, еще 1,6 млн. выпущено между 96-ым и 99-ым годами (6,9-0,15-1,034-1,5-1,38-1,2=1,6), т.е почти половина автопарка выпущена в 20-ом веке! В реале - доля относительно новых машин еще меньше, если добавить к стоящим на учете в стране еще 700-800 тыс. еврономеров, выпущенных Бог знает когда и кем.
Волгарь написав:Зато Вы абсолютно точно описали автопарк Украины.
В нас більш цивілізований підхід - не закриваються тролейбусне та трамвайне сполучення в містах, оскільки населення, будучи прихильником екології, активно користується цим транспортом, який дотується владою