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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 118119120121
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:49

Очередная победа

Казахстан выбрал для запуска своих спутников американский Falcon из-за стоимости
https://www.interfax.ru/world/636632
Он уточнил, что на 20 ноября запланирован запуск ракеты-носителя Falcon-9, на которой будет размещено два казахстанских спутника - один спутник научного назначения KazSaySat и другой KazistiSat - спутник технологического назначения.

Запуск будет производиться с американской военной базы Ванденберг в Калифорнии.


Это ж надо было - довести свою когда-то передовую космонавтику до состояния, когда казахам дешевле не запустить со своего же Байконура, а везти спутники в США...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 22:15

Ну хоть в чем-то обогнали США
Две трети всех товаров в России оказались поддельными
https://lenta.ru/news/2018/11/07/kontrafakt/
Почти 70 процентов продавцов по всей России признались, что торгуют контрафактными товарами. Об этом говорят результаты исследования компании BrandMonitor, специализирующейся на защите торговых марок и интеллектуальной собственности, выдержки из которого приводит РБК.

В среднем по России доля продавцов, признающихся в торговле подделками, составляет 69 процентов. Самый высокий процент отмечается в Казани (89 процентов), Красноярске (78 процентов), Уфе (71 процент) и Москве (70 процентов).

Самые честные продавцы обнаружились в Нижнем Новгороде: только 42 процента из них заявили, что торгуют контрафактом. Правда, авторы указывают, что это связано с активной деятельностью правоохранительных органов.

При этом большинство — 70 процентов — продавцов утверждают, что их поддельный товар хорошего качества, 10 процентов уверены, что он лучше оригинала.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 3143
З нами з: 07.04.17
Подякував: 268 раз.
Подякували: 459 раз.
 
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  #<1 ... 118119120121
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