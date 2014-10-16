Он уточнил, что на 20 ноября запланирован запуск ракеты-носителя Falcon-9, на которой будет размещено два казахстанских спутника - один спутник научного назначения KazSaySat и другой KazistiSat - спутник технологического назначения.
Запуск будет производиться с американской военной базы Ванденберг в Калифорнии.
Это ж надо было - довести свою когда-то передовую космонавтику до состояния, когда казахам дешевле не запустить со своего же Байконура, а везти спутники в США...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Почти 70 процентов продавцов по всей России признались, что торгуют контрафактными товарами. Об этом говорят результаты исследования компании BrandMonitor, специализирующейся на защите торговых марок и интеллектуальной собственности, выдержки из которого приводит РБК.
В среднем по России доля продавцов, признающихся в торговле подделками, составляет 69 процентов. Самый высокий процент отмечается в Казани (89 процентов), Красноярске (78 процентов), Уфе (71 процент) и Москве (70 процентов).
Самые честные продавцы обнаружились в Нижнем Новгороде: только 42 процента из них заявили, что торгуют контрафактом. Правда, авторы указывают, что это связано с активной деятельностью правоохранительных органов.
При этом большинство — 70 процентов — продавцов утверждают, что их поддельный товар хорошего качества, 10 процентов уверены, что он лучше оригинала.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...