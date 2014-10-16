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Російська економіка
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на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 118119120121
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:49

Очередная победа

Казахстан выбрал для запуска своих спутников американский Falcon из-за стоимости
https://www.interfax.ru/world/636632
Он уточнил, что на 20 ноября запланирован запуск ракеты-носителя Falcon-9, на которой будет размещено два казахстанских спутника - один спутник научного назначения KazSaySat и другой KazistiSat - спутник технологического назначения.

Запуск будет производиться с американской военной базы Ванденберг в Калифорнии.


Это ж надо было - довести свою когда-то передовую космонавтику до состояния, когда казахам дешевле не запустить со своего же Байконура, а везти спутники в США...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 22:15

Ну хоть в чем-то обогнали США
Две трети всех товаров в России оказались поддельными
https://lenta.ru/news/2018/11/07/kontrafakt/
Почти 70 процентов продавцов по всей России признались, что торгуют контрафактными товарами. Об этом говорят результаты исследования компании BrandMonitor, специализирующейся на защите торговых марок и интеллектуальной собственности, выдержки из которого приводит РБК.

В среднем по России доля продавцов, признающихся в торговле подделками, составляет 69 процентов. Самый высокий процент отмечается в Казани (89 процентов), Красноярске (78 процентов), Уфе (71 процент) и Москве (70 процентов).

Самые честные продавцы обнаружились в Нижнем Новгороде: только 42 процента из них заявили, что торгуют контрафактом. Правда, авторы указывают, что это связано с активной деятельностью правоохранительных органов.

При этом большинство — 70 процентов — продавцов утверждают, что их поддельный товар хорошего качества, 10 процентов уверены, что он лучше оригинала.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 09:50

Тут Волгарь розказував що в Нижньому Новгороді середня зарплата 40К. Я ось нарвався на такий комент.
Да ну бросьте. У кого из присутствующих здесь зарплата 10-20к рублей то? Я реально не могу в это поверить. Как жить то на такие деньги?﻿

Відповідь
1 тиждень тому
Я Вам больше скажу : полно вакансий с з/ п в 6- 7 тысяч рублей! Йошкар-Ола. Приезжайте! Завод "Контакт,с 7 ч до 16 ч,5/2, физический труд -- сборка компасов вручную,около 30 Ти операций с мельчайшими деталями, прямой контакт с керосином и прочая вредность ( краска,люминофор,смолы) При полном выполнении месячного плана ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ СОРОК рублей.
Витаминный завод ( тоже та ещё вредность!): Инженер- технолог --- ещё в прошлом году 7 тысяч на руки! Сейчас минималка минус налог.
Работники почты( почтальон,оператор,сортировщица) 9700 на руки!!!! И то это с мая 2018,до мая было 7 тысяч.
Аптечная сеть Вита ,фасовщица с графиком 2/1,с 8 до 17 ч,на руки меньше 9 Ти тысяч!...
Корешки отсканировать?!
Всюду,где люди получали 15-18 тысяч , с августа снизили до минималки.
"ПремьерПласт", производство канцтоваров,сборщик маркерных досок : до конца июня 16 тысяч,с июля с тем же планом -- минималка минус налог. Сказали вопросов не задавать,бОльшего не ждать,теперь,мол,так ( минималка) будет всегда.
Откуда вы берётесь,Фомы неверующие?! Зачем людям прибедняться не на кухне у родственника/друга/соседа,а здесь?!﻿

Йошкар-Ола - 260 тисяч населення, недалеко від Нижнього Новгорода.
10К рублей = 4К гривень.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:31

andrijk777
  andrijk777 написав:Тут Волгарь розказував що в Нижньому Новгороді середня зарплата 40К. Я ось нарвався на такий комент.
Да ну бросьте. У кого из присутствующих здесь зарплата 10-20к рублей то? Я реально не могу в это поверить. Как жить то на такие деньги?﻿

Відповідь
1 тиждень тому
Я Вам больше скажу : полно вакансий с з/ п в 6- 7 тысяч рублей! Йошкар-Ола. Приезжайте! Завод "Контакт,с 7 ч до 16 ч,5/2, физический труд -- сборка компасов вручную,около 30 Ти операций с мельчайшими деталями, прямой контакт с керосином и прочая вредность ( краска,люминофор,смолы) При полном выполнении месячного плана ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ СОРОК рублей.
Витаминный завод ( тоже та ещё вредность!): Инженер- технолог --- ещё в прошлом году 7 тысяч на руки! Сейчас минималка минус налог.
Работники почты( почтальон,оператор,сортировщица) 9700 на руки!!!! И то это с мая 2018,до мая было 7 тысяч.
Аптечная сеть Вита ,фасовщица с графиком 2/1,с 8 до 17 ч,на руки меньше 9 Ти тысяч!...
Корешки отсканировать?!
Всюду,где люди получали 15-18 тысяч , с августа снизили до минималки.
"ПремьерПласт", производство канцтоваров,сборщик маркерных досок : до конца июня 16 тысяч,с июля с тем же планом -- минималка минус налог. Сказали вопросов не задавать,бОльшего не ждать,теперь,мол,так ( минималка) будет всегда.
Откуда вы берётесь,Фомы неверующие?! Зачем людям прибедняться не на кухне у родственника/друга/соседа,а здесь?!﻿

Йошкар-Ола - 260 тисяч населення, недалеко від Нижнього Новгорода.
10К рублей = 4К гривень.



Ну зачем это писать, если, в век интернета, можно проверить уровень зарплат.

Первая же ссылка в гугле.
https://yoshkar-ola.hh.ru/search/vacancy?area=61&utm_term=%2B%D0%B9%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%80%20%2B%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%2B%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_1t1_c&gclid=CjwKCAiA_ZTfBRBjEiwAN6YG4aY9RJreeyxXvzqptbqeYrRCegZsK7_ZnP_516fkDiNfaiZqqkXpyRoC4qkQAvD_BwE&utm_campaign=b2c_kazan_parentId1620_search_cities_1&utm_medium=cpc&utm_content=areaId61_924897541_310741633321_text&utm_source=google
27661
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:51

Sommer
Мне интересна твоя мотивация писать, что-то плохое о России?
Тебе легче становится?
Вот мне, например, не нравится, что США влазит в дела Украины (и не только) и устанавливает внешнее управления моей страной, но я не пишу про то, что в там полно бездомных и т.п. И мне не станет легче, если я напишу какую-то гадость про США.

Есть объективная реальность и в ней, -- США лучше для жизни чем РФ, а РФ лучше , чем Украина.
Смирись уже. и займись чем-то полезным для страны. :D
27661
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:57

  27661 написав:andrijk777
  andrijk777 написав:Тут Волгарь розказував що в Нижньому Новгороді середня зарплата 40К. Я ось нарвався на такий комент.
Да ну бросьте. У кого из присутствующих здесь зарплата 10-20к рублей то? Я реально не могу в это поверить. Как жить то на такие деньги?﻿

Відповідь
1 тиждень тому
Я Вам больше скажу : полно вакансий с з/ п в 6- 7 тысяч рублей! Йошкар-Ола. Приезжайте! Завод "Контакт,с 7 ч до 16 ч,5/2, физический труд -- сборка компасов вручную,около 30 Ти операций с мельчайшими деталями, прямой контакт с керосином и прочая вредность ( краска,люминофор,смолы) При полном выполнении месячного плана ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ СОРОК рублей.
Витаминный завод ( тоже та ещё вредность!): Инженер- технолог --- ещё в прошлом году 7 тысяч на руки! Сейчас минималка минус налог.
Работники почты( почтальон,оператор,сортировщица) 9700 на руки!!!! И то это с мая 2018,до мая было 7 тысяч.
Аптечная сеть Вита ,фасовщица с графиком 2/1,с 8 до 17 ч,на руки меньше 9 Ти тысяч!...
Корешки отсканировать?!
Всюду,где люди получали 15-18 тысяч , с августа снизили до минималки.
"ПремьерПласт", производство канцтоваров,сборщик маркерных досок : до конца июня 16 тысяч,с июля с тем же планом -- минималка минус налог. Сказали вопросов не задавать,бОльшего не ждать,теперь,мол,так ( минималка) будет всегда.
Откуда вы берётесь,Фомы неверующие?! Зачем людям прибедняться не на кухне у родственника/друга/соседа,а здесь?!﻿

Йошкар-Ола - 260 тисяч населення, недалеко від Нижнього Новгорода.
10К рублей = 4К гривень.



Ну зачем это писать, если, в век интернета, можно проверить уровень зарплат.

Первая же ссылка в гугле.
https://yoshkar-ola.hh.ru/search/vacancy?area=61&utm_term=%2B%D0%B9%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%80%20%2B%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%2B%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_1t1_c&gclid=CjwKCAiA_ZTfBRBjEiwAN6YG4aY9RJreeyxXvzqptbqeYrRCegZsK7_ZnP_516fkDiNfaiZqqkXpyRoC4qkQAvD_BwE&utm_campaign=b2c_kazan_parentId1620_search_cities_1&utm_medium=cpc&utm_content=areaId61_924897541_310741633321_text&utm_source=google


2014- Средняя заработная плата Йошкар-Олы за последние 12 месяцев по мнению народа составляет 13046 руб.
https://person-agency.ru/salary/yoshkar-ola.html



Медианная зарплата традиционно находится в коридоре 70-80% от средней. Т.е. половина работающих по найму в регионах, 25 миллионов человек, получают на руки меньше 17 000 рублей.
https://newizv.ru/news/economy/20-01-2018/minus-13-tysyach-rubley-kakova-nastoyaschaya-srednyaya-zarplata-rossiyan-bd83252a-1802-4300-95ce-4f0280dbe127

аккуратней с интернетом, там и такое вот можно найти :wink:

  27661 написав:Мне интересна твоя мотивация писать, что-то плохое о России?
Тебе легче становится?


чего?! :shock: эта рекламная тема от "волгарей" про офигительные успехи россиюшки, на нефте и газе разжиревшей, так О ЧЕМ здесь еще пишут?!!



  27661 написав:Вот мне, например, не нравится, что США влазит в дела Украины


да, понятно, вата оно и есть вата.... :lol:
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:04

Kripo
2014- Средняя заработная плата Йошкар-Олы за последние 12 месяцев по мнению народа составляет 13046 руб.
https://person-agency.ru/salary/yoshkar-ola.html



Медианная зарплата традиционно находится в коридоре 70-80% от средней. Т.е. половина работающих по найму в регионах, 25 миллионов человек, получают на руки меньше 17 000 рублей.
https://newizv.ru/news/economy/20-01-20 ... 0280dbe127

аккуратней с интернетом, там и такое вот можно найти :wink:


В Украине есть средняя зп, но на неё, почему-то, прожить нельзя.
Но есть реальная ЗП , включая теневую, на которую люди живут и которая опубликована на сайте поиска работы hh.ru, hh.ua.
Вы же, не искали работу по "Медианная зарплата" :D

PS "По мнению народа" -- это как-то несерьёзно, Вам не кажется?
27661
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