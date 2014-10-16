Он уточнил, что на 20 ноября запланирован запуск ракеты-носителя Falcon-9, на которой будет размещено два казахстанских спутника - один спутник научного назначения KazSaySat и другой KazistiSat - спутник технологического назначения.
Запуск будет производиться с американской военной базы Ванденберг в Калифорнии.
Это ж надо было - довести свою когда-то передовую космонавтику до состояния, когда казахам дешевле не запустить со своего же Байконура, а везти спутники в США...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Почти 70 процентов продавцов по всей России признались, что торгуют контрафактными товарами. Об этом говорят результаты исследования компании BrandMonitor, специализирующейся на защите торговых марок и интеллектуальной собственности, выдержки из которого приводит РБК.
В среднем по России доля продавцов, признающихся в торговле подделками, составляет 69 процентов. Самый высокий процент отмечается в Казани (89 процентов), Красноярске (78 процентов), Уфе (71 процент) и Москве (70 процентов).
Самые честные продавцы обнаружились в Нижнем Новгороде: только 42 процента из них заявили, что торгуют контрафактом. Правда, авторы указывают, что это связано с активной деятельностью правоохранительных органов.
При этом большинство — 70 процентов — продавцов утверждают, что их поддельный товар хорошего качества, 10 процентов уверены, что он лучше оригинала.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Тут Волгарь розказував що в Нижньому Новгороді середня зарплата 40К. Я ось нарвався на такий комент.
Да ну бросьте. У кого из присутствующих здесь зарплата 10-20к рублей то? Я реально не могу в это поверить. Как жить то на такие деньги?
Відповідь 1 тиждень тому
Я Вам больше скажу : полно вакансий с з/ п в 6- 7 тысяч рублей! Йошкар-Ола. Приезжайте! Завод "Контакт,с 7 ч до 16 ч,5/2, физический труд -- сборка компасов вручную,около 30 Ти операций с мельчайшими деталями, прямой контакт с керосином и прочая вредность ( краска,люминофор,смолы) При полном выполнении месячного плана ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ СОРОК рублей. Витаминный завод ( тоже та ещё вредность!): Инженер- технолог --- ещё в прошлом году 7 тысяч на руки! Сейчас минималка минус налог. Работники почты( почтальон,оператор,сортировщица) 9700 на руки!!!! И то это с мая 2018,до мая было 7 тысяч. Аптечная сеть Вита ,фасовщица с графиком 2/1,с 8 до 17 ч,на руки меньше 9 Ти тысяч!... Корешки отсканировать?! Всюду,где люди получали 15-18 тысяч , с августа снизили до минималки. "ПремьерПласт", производство канцтоваров,сборщик маркерных досок : до конца июня 16 тысяч,с июля с тем же планом -- минималка минус налог. Сказали вопросов не задавать,бОльшего не ждать,теперь,мол,так ( минималка) будет всегда. Откуда вы берётесь,Фомы неверующие?! Зачем людям прибедняться не на кухне у родственника/друга/соседа,а здесь?!
Йошкар-Ола - 260 тисяч населення, недалеко від Нижнього Новгорода. 10К рублей = 4К гривень.
andrijk777 написав:Тут Волгарь розказував що в Нижньому Новгороді середня зарплата 40К. Я ось нарвався на такий комент.
Да ну бросьте. У кого из присутствующих здесь зарплата 10-20к рублей то? Я реально не могу в это поверить. Как жить то на такие деньги?
Відповідь 1 тиждень тому
Я Вам больше скажу : полно вакансий с з/ п в 6- 7 тысяч рублей! Йошкар-Ола. Приезжайте! Завод "Контакт,с 7 ч до 16 ч,5/2, физический труд -- сборка компасов вручную,около 30 Ти операций с мельчайшими деталями, прямой контакт с керосином и прочая вредность ( краска,люминофор,смолы) При полном выполнении месячного плана ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ СОРОК рублей. Витаминный завод ( тоже та ещё вредность!): Инженер- технолог --- ещё в прошлом году 7 тысяч на руки! Сейчас минималка минус налог. Работники почты( почтальон,оператор,сортировщица) 9700 на руки!!!! И то это с мая 2018,до мая было 7 тысяч. Аптечная сеть Вита ,фасовщица с графиком 2/1,с 8 до 17 ч,на руки меньше 9 Ти тысяч!... Корешки отсканировать?! Всюду,где люди получали 15-18 тысяч , с августа снизили до минималки. "ПремьерПласт", производство канцтоваров,сборщик маркерных досок : до конца июня 16 тысяч,с июля с тем же планом -- минималка минус налог. Сказали вопросов не задавать,бОльшего не ждать,теперь,мол,так ( минималка) будет всегда. Откуда вы берётесь,Фомы неверующие?! Зачем людям прибедняться не на кухне у родственника/друга/соседа,а здесь?!
Йошкар-Ола - 260 тисяч населення, недалеко від Нижнього Новгорода. 10К рублей = 4К гривень.
Ну зачем это писать, если, в век интернета, можно проверить уровень зарплат.
Sommer Мне интересна твоя мотивация писать, что-то плохое о России? Тебе легче становится? Вот мне, например, не нравится, что США влазит в дела Украины (и не только) и устанавливает внешнее управления моей страной, но я не пишу про то, что в там полно бездомных и т.п. И мне не станет легче, если я напишу какую-то гадость про США.
Есть объективная реальность и в ней, -- США лучше для жизни чем РФ, а РФ лучше , чем Украина. Смирись уже. и займись чем-то полезным для страны.
andrijk777 написав:Тут Волгарь розказував що в Нижньому Новгороді середня зарплата 40К. Я ось нарвався на такий комент.
Да ну бросьте. У кого из присутствующих здесь зарплата 10-20к рублей то? Я реально не могу в это поверить. Как жить то на такие деньги?
Відповідь 1 тиждень тому
Я Вам больше скажу : полно вакансий с з/ п в 6- 7 тысяч рублей! Йошкар-Ола. Приезжайте! Завод "Контакт,с 7 ч до 16 ч,5/2, физический труд -- сборка компасов вручную,около 30 Ти операций с мельчайшими деталями, прямой контакт с керосином и прочая вредность ( краска,люминофор,смолы) При полном выполнении месячного плана ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ СОРОК рублей. Витаминный завод ( тоже та ещё вредность!): Инженер- технолог --- ещё в прошлом году 7 тысяч на руки! Сейчас минималка минус налог. Работники почты( почтальон,оператор,сортировщица) 9700 на руки!!!! И то это с мая 2018,до мая было 7 тысяч. Аптечная сеть Вита ,фасовщица с графиком 2/1,с 8 до 17 ч,на руки меньше 9 Ти тысяч!... Корешки отсканировать?! Всюду,где люди получали 15-18 тысяч , с августа снизили до минималки. "ПремьерПласт", производство канцтоваров,сборщик маркерных досок : до конца июня 16 тысяч,с июля с тем же планом -- минималка минус налог. Сказали вопросов не задавать,бОльшего не ждать,теперь,мол,так ( минималка) будет всегда. Откуда вы берётесь,Фомы неверующие?! Зачем людям прибедняться не на кухне у родственника/друга/соседа,а здесь?!
Йошкар-Ола - 260 тисяч населення, недалеко від Нижнього Новгорода. 10К рублей = 4К гривень.
Ну зачем это писать, если, в век интернета, можно проверить уровень зарплат.
аккуратней с интернетом, там и такое вот можно найти
В Украине есть средняя зп, но на неё, почему-то, прожить нельзя. Но есть реальная ЗП , включая теневую, на которую люди живут и которая опубликована на сайте поиска работы hh.ru, hh.ua. Вы же, не искали работу по "Медианная зарплата"
PS "По мнению народа" -- это как-то несерьёзно, Вам не кажется?