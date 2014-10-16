Вы - вата. Не смешно на 5-ом году наблюдать маразматические конвульсии из одного ряда - биндеры-фашисты - агенты госдепа - печеньки - распятые мальчики. И кстати почему вы считаете что "для марионеток госдепа" тезис об "управлении сша" - это "что то плохое" ? Это полноценный маразм и вы жертва именно ватных шаблонов, хотя ваш поставленный диагноз вызван совершенно не подобострастным отношением к штатам, как вы неверно предположили, будучи в плену пропагандистских штампов. Все это вещи абсолютно одного порядка, диагностируемые у поклонников "русского мира" безошибочно , это как понос и рвота - сопутствующие вещи при отравлении , так для ваты - вездесущая рука госдепа и далее по списку шаблонов. И если в 14-ом году над этим еще можно было потешится как над зомби - жертвой роспропаганды, то на сегодня это уже полноценный маразм и вызывает исключительно отчаянный до отвращения фейспалм.