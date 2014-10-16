27661 Сайт вакансій не відображає реальних зарплат! По вашому лінку майже немає вакансій менше 15К. Виходить в Йошкар-Олы майже немає людей які одержують менше 15К. Але мені здається це не правда(мій пост від реальної людини - підтвердження). Причин цього я не знаю... В моєму місті(Україна) вакансії більш-менш відповідають реальності. Тому ваш лінк - ніочем.
27661 написав:В Украине есть средняя зп, но на неё, почему-то, прожить нельзя.
Це відверта брехня. На зарплату 9К в Україні можна жити досить непогано(не Київ, Львів, Одеса). 9К є досить пристойна зарплата. Я більше скажу: якщо є сім"я з власним житлом і має зарплату 18К(9+9) то я її відніс до українського середнього класу.
Россияне вывезли в Россию оборудование 12-ти заводов из временно оккупированных территорий Луганской области и 6-ти — из временно оккупированных территорий Донецкой области. Об этом сообщили в Главном управлении разведки.
Из Луганской области оккупантами вывезено оборудование таких предприятий: ЗАО Луганский машиностроительный завод им. Пархоменко, ООО Машиностроительный завод 100, ГП ЦКБ машиностроения Донец, ООО ПОЛИ-ПАК, Луганский завод прокатных валиков, Брянковский рудоремонтный завод, Оборонный завод космической промышленности Юность, Луганский электромашиностроительный завод, Луганский литейно-механический завод, Луганский авиационно-ремонтный завод, ГП Лугутинский научно-производственный валковый комбинат, ЗАО Луганский патронный завод.
Также боевики банды «ЛНР» разобрали на металлолом оборудование 11 заводов: ОАО Завод горноспасательной техники Горизонт, Завод по вторичной переработке Вторчермет, Чернухинское вагонное депо, ОАО Луганский литейно-механический завод, ОАО Стахановский ферросплавный комбинат, ООО Луганский завод теплотехнического оборудования, Луганский завод автомобильных клапанов, Завод металлопроката Прокатсервис, ОАО Лугцентрокуз им. Монятовского, Научно-производственный центр Трансмаш, ООО Луганский трубопрокатный завод.
Из Донецкой области русские мрази вывезли на РФ 6 заводов: ОАО Донбасскабель, Харцызский машиностроительный завод, ОАО Завод Точмаж, ГАХК Топаз, Снижнянский машиностроительный завод, ПАО Норд.
Оборудование заводов, по данным разведки, вывозилось в грузовиках российского террористического квазигуманитарного конвоя
Вы - вата. Не смешно на 5-ом году наблюдать маразматические конвульсии из одного ряда - биндеры-фашисты - агенты госдепа - печеньки - распятые мальчики. И кстати почему вы считаете что "для марионеток госдепа" тезис об "управлении сша" - это "что то плохое" ? Это полноценный маразм и вы жертва именно ватных шаблонов, хотя ваш поставленный диагноз вызван совершенно не подобострастным отношением к штатам, как вы неверно предположили, будучи в плену пропагандистских штампов. Все это вещи абсолютно одного порядка, диагностируемые у поклонников "русского мира" безошибочно , это как понос и рвота - сопутствующие вещи при отравлении , так для ваты - вездесущая рука госдепа и далее по списку шаблонов. И если в 14-ом году над этим еще можно было потешится как над зомби - жертвой роспропаганды, то на сегодня это уже полноценный маразм и вызывает исключительно отчаянный до отвращения фейспалм.
Отрицать очевидное -- это диагноз. Не "Вата" , а просто маленький IQ. Есть американская, документальная книжка (на твой IQ должна налезть ) называется "Исповедь экономического убийцы". Предлагать не американцев тебе нельзя (вызывает отторжение , типа вата и т.п)