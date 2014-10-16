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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 120121122123>
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:11

27661
Сайт вакансій не відображає реальних зарплат!
По вашому лінку майже немає вакансій менше 15К. Виходить в Йошкар-Олы майже немає людей які одержують менше 15К. Але мені здається це не правда(мій пост від реальної людини - підтвердження). Причин цього я не знаю... В моєму місті(Україна) вакансії більш-менш відповідають реальності.
Тому ваш лінк - ніочем.
  27661 написав:В Украине есть средняя зп, но на неё, почему-то, прожить нельзя.

Це відверта брехня. На зарплату 9К в Україні можна жити досить непогано(не Київ, Львів, Одеса). 9К є досить пристойна зарплата. Я більше скажу: якщо є сім"я з власним житлом і має зарплату 18К(9+9) то я її відніс до українського середнього класу.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:15

Re: Російська економіка

И кстати говоря
  27661 написав:Sommer
Мне интересна твоя мотивация писать, что-то плохое о России?
Тебе легче становится?
Вот мне, например, не нравится, что США влазит в дела Украины


Кстати говоря тема называется "Російська економіка", а не экономика США - вот еще один ответ на ваш псевдо вопрос.

К тому же штаты не оттяпывают у Украины территории и не грабят и не вывозят наворованное заводами :

Россияне украли и вывезли в РФ 18 украинских заводов Донбасса

Россияне вывезли в Россию оборудование 12-ти заводов из временно оккупированных территорий Луганской области и 6-ти — из временно оккупированных территорий Донецкой области. Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

Из Луганской области оккупантами вывезено оборудование таких предприятий: ЗАО Луганский машиностроительный завод им. Пархоменко, ООО Машиностроительный завод 100, ГП ЦКБ машиностроения Донец, ООО ПОЛИ-ПАК, Луганский завод прокатных валиков, Брянковский рудоремонтный завод, Оборонный завод космической промышленности Юность, Луганский электромашиностроительный завод, Луганский литейно-механический завод, Луганский авиационно-ремонтный завод, ГП Лугутинский научно-производственный валковый комбинат, ЗАО Луганский патронный завод.

Также боевики банды «ЛНР» разобрали на металлолом оборудование 11 заводов: ОАО Завод горноспасательной техники Горизонт, Завод по вторичной переработке Вторчермет, Чернухинское вагонное депо, ОАО Луганский литейно-механический завод, ОАО Стахановский ферросплавный комбинат, ООО Луганский завод теплотехнического оборудования, Луганский завод автомобильных клапанов, Завод металлопроката Прокатсервис, ОАО Лугцентрокуз им. Монятовского, Научно-производственный центр Трансмаш, ООО Луганский трубопрокатный завод.

Из Донецкой области русские мрази вывезли на РФ 6 заводов: ОАО Донбасскабель, Харцызский машиностроительный завод, ОАО Завод Точмаж, ГАХК Топаз, Снижнянский машиностроительный завод, ПАО Норд.

Оборудование заводов, по данным разведки, вывозилось в грузовиках российского террористического квазигуманитарного конвоя
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:05

Re: Російська економіка

  27661 написав:Капец, как всех порвало.


по сути вопроса есть что сказать?!

Или только оскорбления?!

А то я ща буду немецкие зарплаты в сравнении с вашими российскими крохами озвучивать, будем смеяться?!!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:12

Re: Російська економіка

  27661 написав: Предлагать не американцев тебе нельзя (вызывает

неверное предположение - по версии сего персонажа есть одна верная точка зрения, чудным образом совпадающая с провластной. Все остальные, независимо от локации и личностей - вата. Имеют значения также обстоятельства и деньги.
Например, когда Меркель обнимается с Путиным, так и хочется привычно нахамить, а когда ее выгуливает Порошенко - значит, наш человек (правда, немного ватно прокладывающий NS-2, но если даст кредит, то можно).
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:14

andrijk777
  andrijk777 написав:27661
Сайт вакансій не відображає реальних зарплат!
По вашому лінку майже немає вакансій менше 15К. Виходить в Йошкар-Олы майже немає людей які одержують менше 15К. Але мені здається це не правда(мій пост від реальної людини - підтвердження). Причин цього я не знаю... В моєму місті(Україна) вакансії більш-менш відповідають реальності.
Тому ваш лінк - ніочем.
  27661 написав:В Украине есть средняя зп, но на неё, почему-то, прожить нельзя.

Це відверта брехня. На зарплату 9К в Україні можна жити досить непогано(не Київ, Львів, Одеса). 9К є досить пристойна зарплата. Я більше скажу: якщо є сім"я з власним житлом і має зарплату 18К(9+9) то я її відніс до українського середнього класу.

Я раньше искал работу, в том числе и на HH.UA. И рассматривал ЗП на сайте, как ориентир. Перезванивал и уточнял актуальность размера ЗП на сайте.
По поводу зп 9к. в Украине -- это только на еду(дешёвую), проезд(не на своём авто) и коммуналку(кв. не больше 2-шки). Т.е. если есть дети, то уже не прожить.
Востаннє редагувалось 27661 в П'ят 09 лис, 2018 17:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:16

Kripo
по сути вопроса есть что сказать?!

Или только оскорбления?!

А то я ща буду немецкие зарплаты в сравнении с вашими российскими крохами озвучивать, будем смеяться?!!

Я в Киеве живу всю свою жизнь.

По сути я выше отписался.

P.S. Никого я не оскорблял в отличии от оппонентов.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:26

sequence
  sequence написав:
  27661 написав: Предлагать не американцев тебе нельзя (вызывает

неверное предположение - по версии сего персонажа есть одна верная точка зрения, чудным образом совпадающая с провластной. Все остальные, независимо от локации и личностей - вата. Имеют значения также обстоятельства и деньги.
Например, когда Меркель обнимается с Путиным, так и хочется привычно нахамить, а когда ее выгуливает Порошенко - значит, наш человек (правда, немного ватно прокладывающий NS-2, но если даст кредит, то можно).


Это результат промывки мозгов. Причём промывка идёт во всех странах, но люди не должны отказываться от критического мышления, а я вижу, что большинство даже не понимает, что ими манипулируют. Но на этом форуме всё же ситуация не безнадёжна :D
Востаннє редагувалось 27661 в П'ят 09 лис, 2018 17:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:31

Визнання проблеми - перший крок до її вирішення )

  27661 написав:Surfer
Вы - вата.

Не "Вата" , а просто маленький IQ.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:47

  27661 написав:Sommer
Мне интересна твоя мотивация писать, что-то плохое о России?
Тебе легче становится?


Как волгарей корежит-то, когда радужный пузырь сказок о "вяличии" разбивается о грубый асфальт реальности. :mrgreen:

  27661 написав:Вот мне, например, не нравится, что США влазит в дела Украины (и не только) и устанавливает внешнее управления моей страной


СРОЧНО В НОМЕР! ВЫБОРОВ В УКРАИНЕ НЕ БЫЛО! ПОРОШЕНКО НАЗНАЧИЛИ АМЕРИКАНЦЫ!

Так? Или вместо украинских избирателей понавозили американцев, чтобы они ходили по участкам и голосовали за Порошенко?

Или тебе не нравится, что США стучит по голове кремлевских гитлериков, чтобы те не распускали жадные ручонки?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:56

  27661 написав:По поводу зп 9к. в Украине -- это только на еду(дешёвую), проезд(не на своём авто) и коммуналку(кв. не больше 2-шки). Т.е. если есть дети, то уже не прожить.

Якщо 9К, то тільки на їжу, то як виживають пенсіонери на 1500-2000? По вашій логіці вони ВСІ вже давно мали вмерти. Щось не вимирають, гади. Певно кропивою і корінцями харчуються. В землянках певно живуть.
Ваші суб'єктивні погляди на вартість життя тут нікого не цікавлять.
Сайт hh.ua:
По Києву близько 2168 вакансій з вказаною зарплатою. Вакансії до 10000 грн. від сили 20, ну може 25.
Отже, в Києві 1% людей одержують зарплату до 10К, 99% вище 10К - це повна нісенітниця.
andrijk777
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