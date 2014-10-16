27661 Сайт вакансій не відображає реальних зарплат! По вашому лінку майже немає вакансій менше 15К. Виходить в Йошкар-Олы майже немає людей які одержують менше 15К. Але мені здається це не правда(мій пост від реальної людини - підтвердження). Причин цього я не знаю... В моєму місті(Україна) вакансії більш-менш відповідають реальності. Тому ваш лінк - ніочем.
27661 написав:В Украине есть средняя зп, но на неё, почему-то, прожить нельзя.
Це відверта брехня. На зарплату 9К в Україні можна жити досить непогано(не Київ, Львів, Одеса). 9К є досить пристойна зарплата. Я більше скажу: якщо є сім"я з власним житлом і має зарплату 18К(9+9) то я її відніс до українського середнього класу.
Россияне вывезли в Россию оборудование 12-ти заводов из временно оккупированных территорий Луганской области и 6-ти — из временно оккупированных территорий Донецкой области. Об этом сообщили в Главном управлении разведки.
Из Луганской области оккупантами вывезено оборудование таких предприятий: ЗАО Луганский машиностроительный завод им. Пархоменко, ООО Машиностроительный завод 100, ГП ЦКБ машиностроения Донец, ООО ПОЛИ-ПАК, Луганский завод прокатных валиков, Брянковский рудоремонтный завод, Оборонный завод космической промышленности Юность, Луганский электромашиностроительный завод, Луганский литейно-механический завод, Луганский авиационно-ремонтный завод, ГП Лугутинский научно-производственный валковый комбинат, ЗАО Луганский патронный завод.
Также боевики банды «ЛНР» разобрали на металлолом оборудование 11 заводов: ОАО Завод горноспасательной техники Горизонт, Завод по вторичной переработке Вторчермет, Чернухинское вагонное депо, ОАО Луганский литейно-механический завод, ОАО Стахановский ферросплавный комбинат, ООО Луганский завод теплотехнического оборудования, Луганский завод автомобильных клапанов, Завод металлопроката Прокатсервис, ОАО Лугцентрокуз им. Монятовского, Научно-производственный центр Трансмаш, ООО Луганский трубопрокатный завод.
Из Донецкой области русские мрази вывезли на РФ 6 заводов: ОАО Донбасскабель, Харцызский машиностроительный завод, ОАО Завод Точмаж, ГАХК Топаз, Снижнянский машиностроительный завод, ПАО Норд.
Оборудование заводов, по данным разведки, вывозилось в грузовиках российского террористического квазигуманитарного конвоя
27661 написав: Предлагать не американцев тебе нельзя (вызывает
неверное предположение - по версии сего персонажа есть одна верная точка зрения, чудным образом совпадающая с провластной. Все остальные, независимо от локации и личностей - вата. Имеют значения также обстоятельства и деньги. Например, когда Меркель обнимается с Путиным, так и хочется привычно нахамить, а когда ее выгуливает Порошенко - значит, наш человек (правда, немного ватно прокладывающий NS-2, но если даст кредит, то можно).
andrijk777 написав:27661 Сайт вакансій не відображає реальних зарплат! По вашому лінку майже немає вакансій менше 15К. Виходить в Йошкар-Олы майже немає людей які одержують менше 15К. Але мені здається це не правда(мій пост від реальної людини - підтвердження). Причин цього я не знаю... В моєму місті(Україна) вакансії більш-менш відповідають реальності. Тому ваш лінк - ніочем.
27661 написав:В Украине есть средняя зп, но на неё, почему-то, прожить нельзя.
Це відверта брехня. На зарплату 9К в Україні можна жити досить непогано(не Київ, Львів, Одеса). 9К є досить пристойна зарплата. Я більше скажу: якщо є сім"я з власним житлом і має зарплату 18К(9+9) то я її відніс до українського середнього класу.
Я раньше искал работу, в том числе и на HH.UA. И рассматривал ЗП на сайте, как ориентир. Перезванивал и уточнял актуальность размера ЗП на сайте. По поводу зп 9к. в Украине -- это только на еду(дешёвую), проезд(не на своём авто) и коммуналку(кв. не больше 2-шки). Т.е. если есть дети, то уже не прожить.
Востаннє редагувалось 27661 в П'ят 09 лис, 2018 17:28, всього редагувалось 1 раз.
27661 написав: Предлагать не американцев тебе нельзя (вызывает
неверное предположение - по версии сего персонажа есть одна верная точка зрения, чудным образом совпадающая с провластной. Все остальные, независимо от локации и личностей - вата. Имеют значения также обстоятельства и деньги. Например, когда Меркель обнимается с Путиным, так и хочется привычно нахамить, а когда ее выгуливает Порошенко - значит, наш человек (правда, немного ватно прокладывающий NS-2, но если даст кредит, то можно).
Это результат промывки мозгов. Причём промывка идёт во всех странах, но люди не должны отказываться от критического мышления, а я вижу, что большинство даже не понимает, что ими манипулируют. Но на этом форуме всё же ситуация не безнадёжна
Востаннє редагувалось 27661 в П'ят 09 лис, 2018 17:36, всього редагувалось 1 раз.
27661 написав:По поводу зп 9к. в Украине -- это только на еду(дешёвую), проезд(не на своём авто) и коммуналку(кв. не больше 2-шки). Т.е. если есть дети, то уже не прожить.
Якщо 9К, то тільки на їжу, то як виживають пенсіонери на 1500-2000? По вашій логіці вони ВСІ вже давно мали вмерти. Щось не вимирають, гади. Певно кропивою і корінцями харчуються. В землянках певно живуть. Ваші суб'єктивні погляди на вартість життя тут нікого не цікавлять. Сайт hh.ua: По Києву близько 2168 вакансій з вказаною зарплатою. Вакансії до 10000 грн. від сили 20, ну може 25. Отже, в Києві 1% людей одержують зарплату до 10К, 99% вище 10К - це повна нісенітниця.