|
|
|
Російська економіка
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:58
Sommer
Sommer написав: 27661 написав:Sommer
Мне интересна твоя мотивация писать, что-то плохое о России?
Тебе легче становится?
Как волгарей корежит-то, когда радужный пузырь сказок о "вяличии" разбивается о грубый асфальт реальности.
27661 написав:
Вот мне, например, не нравится, что США влазит в дела Украины (и не только) и устанавливает внешнее управления моей страной
СРОЧНО В НОМЕР! ВЫБОРОВ В УКРАИНЕ НЕ БЫЛО! ПОРОШЕНКО НАЗНАЧИЛИ АМЕРИКАНЦЫ!
Так? Или вместо украинских избирателей понавозили американцев, чтобы они ходили по участкам и голосовали за Порошенко?
Или тебе не нравится, что США стучит по голове кремлевских гитлериков, чтобы те не распускали жадные ручонки?
Привет Соммер.
Я тут посоветовал одному любителю США, почитать книгу (американскую если что
)
, но этот коммент затёрли. И я теперь начинаю склоняться к теории заговора.
Мне кажется, что не только по избирательным участкам янки ходили, а даже (прости господи) на этом форуме в штате админов.
-
27661
-
-
- Повідомлень: 970
- З нами з: 14.08.14
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:36
andrijk777 написав: 27661 написав:
По поводу зп 9к. в Украине -- это только на еду(дешёвую), проезд(не на своём авто) и коммуналку(кв. не больше 2-шки). Т.е. если есть дети, то уже не прожить.
Якщо 9К, то тільки на їжу, то як виживають пенсіонери на 1500-2000
? По вашій логіці вони ВСІ вже давно мали вмерти.
Ну так по их сказкам и произошло. Украинцы все или вымерзли (3 раза) или померли от голода. Некоторых, правда, на доске обьявлений распяли.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 3164
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 268 раз.
- Подякували: 460 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:45
V2 написав: 27661 написав:Surfer
Вы - вата.
Не "Вата" , а просто маленький IQ.
Пять баллов.
Нет шесть.
Тем более в Киеве уже грузчик за 400уе работать не хочет, в отличии от жителя Йоркшир-Олы и Горького, откуда наш волгарь миллионович родом.
Хотя есть такой прошарок населения, что ж*** притулил за пять тыс в месяц и на субсидии сидит. И с рабочего компа в НИИ "свободного времени" или ВУЗе тут правду о пендосах сеет.
Так что не вата, а просто мудло.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 1158
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:42
27661 написав:Sommer 27661 написав: 27661 написав:
Вот мне, например, не нравится, что США влазит в дела Украины (и не только) и устанавливает внешнее управления моей страной
СРОЧНО В НОМЕР! ВЫБОРОВ В УКРАИНЕ НЕ БЫЛО! ПОРОШЕНКО НАЗНАЧИЛИ АМЕРИКАНЦЫ!
Так? Или вместо украинских избирателей понавозили американцев, чтобы они ходили по участкам и голосовали за Порошенко?
Или тебе не нравится, что США стучит по голове кремлевских гитлериков, чтобы те не распускали жадные ручонки?
Привет Соммер.
Я тут посоветовал одному любителю США, почитать книгу (американскую если что
)
, но этот коммент затёрли. И я теперь начинаю склоняться к теории заговора. Мне кажется, что не только по избирательным участкам янки ходили
, а даже (прости господи) на этом форуме в штате админов.
Ну что ж, это показательно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 3164
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 268 раз.
- Подякували: 460 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|110
|37216
|
|
|1449
|131178
|
|
|14
|12819
|
|