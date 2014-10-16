Красноярский вице-губернатор договорился отдать Китаю поля в аренду и леса — под вырубку

Руководство Красноярского края намерено нарастить сотрудничество с Китаем в области сельского хозяйства и лесозаготовок. Об этом в интервью информслужбе «Россия-Китай: главное» заявил вице-губернатор Красноярского края Анатолий Цыкалов по итогам прошедших в рамках Китайской международной импортной ЭКСПО переговоров с китайскими партнерами.Китай намерен арендовать в Красноярском крае 150 тыс. гектаров земли под сельскохозяйственные нужды. «Китай также планирует инвестировать миллиарды юаней в глубокую переработку красноярского зерна и молока», — отметил чиновник. По его словам, особую заинтересованность в сотрудничестве в сельскохозяйственной сфере проявляет автономный район КНР Внутренняя Монголия.Китайцы намерены также инвестировать до 10 млрд юаней (около $1,5 млрд) в лесопереработку в Красноярском крае.«Разрешенный объем заготовок — 82 млн кубометров в год, однако сейчас ежегодно заготавливается лишь 20 млн. Поэтому у нас большой потенциал сотрудничества с китайской стороной в области лесозаготовок и лесопереработки», — уточнил Анатолий Цыкалов.На начальном этапе китайская сторона планирует вложить средства в глубокую переработку древесины и отходов переработки, затем планируется строительство целлюлозно-бумажного комбината. Российская сторона, в свою очередь, выдвинула условия, чтобы компания была зарегистрирована в Красноярском крае, а при строительстве мощностей были задействованы российские строительные компании.Анатолий Цыкалов напомнил, что в Красноярском крае сосредоточено 15% лесного фонда России.