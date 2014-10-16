Пять баллов. Нет шесть. Тем более в Киеве уже грузчик за 400уе работать не хочет, в отличии от жителя Йоркшир-Олы и Горького, откуда наш волгарь миллионович родом. Хотя есть такой прошарок населения, что ж*** притулил за пять тыс в месяц и на субсидии сидит. И с рабочего компа в НИИ "свободного времени" или ВУЗе тут правду о пендосах сеет. Так что не вата, а просто мудло.
27661 написав:Привет Соммер. Я тут посоветовал одному любителю США, почитать книгу (американскую если что ) , но этот коммент затёрли. И я теперь начинаю склоняться к теории заговора.
Мне кажется, что не только по избирательным участкам янки ходили, а даже (прости господи) на этом форуме в штате админов.
Ватноголовые, у вас клинически не верные выводы. Ни провластное большинство не поддерживаю , и ни капли не фанат штатов, вплоть до наоборот. Что еще раз подтверждает ваш диагноз что одного что другого - вата головного мозга, и киселевсеи шаблоны , как тут правильно заметили все из за вашего IQ , который и на плинтус не натянуть.
По поводу янок в модераторах , среди допысувачах на форуме - это уже явно прогрессирующая параноя на базе ватной шизофрении. Боюсь процесс не обратимый и лечению уже не поддающийся.
Востаннє редагувалось Surfer в Суб 10 лис, 2018 04:57, всього редагувалось 1 раз.
и так чтобы не отвлекаться от главной темы обсуждения, а именно "рос. экономики" - вернее то что от нее осталось раз она уходит под распил и поглощение Китаем, на оффтоп ватных параноиков
Красноярский вице-губернатор договорился отдать Китаю поля в аренду и леса — под вырубку
Руководство Красноярского края намерено нарастить сотрудничество с Китаем в области сельского хозяйства и лесозаготовок. Об этом в интервью информслужбе «Россия-Китай: главное» заявил вице-губернатор Красноярского края Анатолий Цыкалов по итогам прошедших в рамках Китайской международной импортной ЭКСПО переговоров с китайскими партнерами.
Китай намерен арендовать в Красноярском крае 150 тыс. гектаров земли под сельскохозяйственные нужды. «Китай также планирует инвестировать миллиарды юаней в глубокую переработку красноярского зерна и молока», — отметил чиновник. По его словам, особую заинтересованность в сотрудничестве в сельскохозяйственной сфере проявляет автономный район КНР Внутренняя Монголия.
Китайцы намерены также инвестировать до 10 млрд юаней (около $1,5 млрд) в лесопереработку в Красноярском крае.
«Разрешенный объем заготовок — 82 млн кубометров в год, однако сейчас ежегодно заготавливается лишь 20 млн. Поэтому у нас большой потенциал сотрудничества с китайской стороной в области лесозаготовок и лесопереработки», — уточнил Анатолий Цыкалов. На начальном этапе китайская сторона планирует вложить средства в глубокую переработку древесины и отходов переработки, затем планируется строительство целлюлозно-бумажного комбината. Российская сторона, в свою очередь, выдвинула условия, чтобы компания была зарегистрирована в Красноярском крае, а при строительстве мощностей были задействованы российские строительные компании.
Анатолий Цыкалов напомнил, что в Красноярском крае сосредоточено 15% лесного фонда России.
27661 написав:Привет Соммер. Я тут посоветовал одному любителю США, почитать книгу (американскую если что ) , но этот коммент затёрли. И я теперь начинаю склоняться к теории заговора.
Мне кажется, что не только по избирательным участкам янки ходили, а даже (прости господи) на этом форуме в штате админов.
Ватноголовые, у вас клинически не верные выводы. Ни провластное большинство не поддерживаю , и ни капли не фанат штатов, вплоть до наоборот. Что еще раз подтверждает ваш диагноз что одного что другого - вата головного мозга, и киселевсеи шаблоны , как тут правильно заметили все из за вашего IQ , который и на плинтус не натянуть.
По поводу янок в модераторах , среди допысувачах на форуме - это уже явно прогрессирующая параноя на базе ватной шизофрении. Боюсь процесс не обратимый и лечению уже не поддающийся.
Отсутствие юмора -- это тоже маленький IQ. Представляешь , как глупо ты выглядишь со своими комментами.
О чём можно с тобой спорить?
P.S. Я понял. Я сбил тебя с толку, потому, что смайлик не поставил. Типа закадровый смех. И ты не знал где смеяться.
Востаннє редагувалось 27661 в Суб 10 лис, 2018 12:14, всього редагувалось 1 раз.
барабашов написав:Пять баллов. Нет шесть. Тем более в Киеве уже грузчик за 400уе работать не хочет, в отличии от жителя Йоркшир-Олы и Горького, откуда наш волгарь миллионович родом. Хотя есть такой прошарок населения, что ж*** притулил за пять тыс в месяц и на субсидии сидит. И с рабочего компа в НИИ "свободного времени" или ВУЗе тут правду о пендосах сеет. Так что не вата, а просто мудло.
Да ладно!!! Вырвали из контекста, а сам ответ затёр админ.
Хотя получилось смешно, не спорю.
А по поводу ЗП в Киеве я , как киевлянин (причём не понаех) , говорю, что на 4к грн. прожить нельзя и к чему Ваш посыл про 400$ , не понимаю.