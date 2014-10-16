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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 120121122123
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:58

Sommer
  Sommer написав:
  27661 написав:Sommer
Мне интересна твоя мотивация писать, что-то плохое о России?
Тебе легче становится?


Как волгарей корежит-то, когда радужный пузырь сказок о "вяличии" разбивается о грубый асфальт реальности. :mrgreen:

  27661 написав:Вот мне, например, не нравится, что США влазит в дела Украины (и не только) и устанавливает внешнее управления моей страной


СРОЧНО В НОМЕР! ВЫБОРОВ В УКРАИНЕ НЕ БЫЛО! ПОРОШЕНКО НАЗНАЧИЛИ АМЕРИКАНЦЫ!

Так? Или вместо украинских избирателей понавозили американцев, чтобы они ходили по участкам и голосовали за Порошенко?

Или тебе не нравится, что США стучит по голове кремлевских гитлериков, чтобы те не распускали жадные ручонки?


Привет Соммер.
Я тут посоветовал одному любителю США, почитать книгу (американскую если что :D )
, но этот коммент затёрли. И я теперь начинаю склоняться к теории заговора. :D

Мне кажется, что не только по избирательным участкам янки ходили, а даже (прости господи) на этом форуме в штате админов.
27661
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:36

  andrijk777 написав:
  27661 написав:По поводу зп 9к. в Украине -- это только на еду(дешёвую), проезд(не на своём авто) и коммуналку(кв. не больше 2-шки). Т.е. если есть дети, то уже не прожить.

Якщо 9К, то тільки на їжу, то як виживають пенсіонери на 1500-2000? По вашій логіці вони ВСІ вже давно мали вмерти.


Ну так по их сказкам и произошло. Украинцы все или вымерзли (3 раза) или померли от голода. Некоторых, правда, на доске обьявлений распяли.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:45

  V2 написав:
  27661 написав:Surfer
Вы - вата.

Не "Вата" , а просто маленький IQ.

Пять баллов.
Нет шесть.
Тем более в Киеве уже грузчик за 400уе работать не хочет, в отличии от жителя Йоркшир-Олы и Горького, откуда наш волгарь миллионович родом.
Хотя есть такой прошарок населения, что ж*** притулил за пять тыс в месяц и на субсидии сидит. И с рабочего компа в НИИ "свободного времени" или ВУЗе тут правду о пендосах сеет.
Так что не вата, а просто мудло.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:42

  27661 написав:Sommer
  27661 написав:
  27661 написав:Вот мне, например, не нравится, что США влазит в дела Украины (и не только) и устанавливает внешнее управления моей страной


СРОЧНО В НОМЕР! ВЫБОРОВ В УКРАИНЕ НЕ БЫЛО! ПОРОШЕНКО НАЗНАЧИЛИ АМЕРИКАНЦЫ!

Так? Или вместо украинских избирателей понавозили американцев, чтобы они ходили по участкам и голосовали за Порошенко?

Или тебе не нравится, что США стучит по голове кремлевских гитлериков, чтобы те не распускали жадные ручонки?


Привет Соммер.
Я тут посоветовал одному любителю США, почитать книгу (американскую если что :D )
, но этот коммент затёрли. И я теперь начинаю склоняться к теории заговора. :D

Мне кажется, что не только по избирательным участкам янки ходили, а даже (прости господи) на этом форуме в штате админов.


Ну что ж, это показательно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 04:47

Re: Російська економіка

  27661 написав:Привет Соммер.
Я тут посоветовал одному любителю США, почитать книгу (американскую если что )
, но этот коммент затёрли. И я теперь начинаю склоняться к теории заговора.

Мне кажется, что не только по избирательным участкам янки ходили, а даже (прости господи) на этом форуме в штате админов.

Ватноголовые, у вас клинически не верные выводы. Ни провластное большинство не поддерживаю , и ни капли не фанат штатов, вплоть до наоборот. Что еще раз подтверждает ваш диагноз что одного что другого - вата головного мозга, и киселевсеи шаблоны , как тут правильно заметили все из за вашего IQ , который и на плинтус не натянуть.

По поводу янок в модераторах , среди допысувачах на форуме - это уже явно прогрессирующая параноя на базе ватной шизофрении. Боюсь процесс не обратимый и лечению уже не поддающийся.
Востаннє редагувалось Surfer в Суб 10 лис, 2018 04:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 04:56

Re: Російська економіка

и так чтобы не отвлекаться от главной темы обсуждения, а именно "рос. экономики" - вернее то что от нее осталось раз она уходит под распил и поглощение Китаем, на оффтоп ватных параноиков

Красноярский вице-губернатор договорился отдать Китаю поля в аренду и леса — под вырубку

Руководство Красноярского края намерено нарастить сотрудничество с Китаем в области сельского хозяйства и лесозаготовок. Об этом в интервью информслужбе «Россия-Китай: главное» заявил вице-губернатор Красноярского края Анатолий Цыкалов по итогам прошедших в рамках Китайской международной импортной ЭКСПО переговоров с китайскими партнерами.

Китай намерен арендовать в Красноярском крае 150 тыс. гектаров земли под сельскохозяйственные нужды. «Китай также планирует инвестировать миллиарды юаней в глубокую переработку красноярского зерна и молока», — отметил чиновник. По его словам, особую заинтересованность в сотрудничестве в сельскохозяйственной сфере проявляет автономный район КНР Внутренняя Монголия.

Китайцы намерены также инвестировать до 10 млрд юаней (около $1,5 млрд) в лесопереработку в Красноярском крае.

«Разрешенный объем заготовок — 82 млн кубометров в год, однако сейчас ежегодно заготавливается лишь 20 млн. Поэтому у нас большой потенциал сотрудничества с китайской стороной в области лесозаготовок и лесопереработки», — уточнил Анатолий Цыкалов.
На начальном этапе китайская сторона планирует вложить средства в глубокую переработку древесины и отходов переработки, затем планируется строительство целлюлозно-бумажного комбината. Российская сторона, в свою очередь, выдвинула условия, чтобы компания была зарегистрирована в Красноярском крае, а при строительстве мощностей были задействованы российские строительные компании.

Анатолий Цыкалов напомнил, что в Красноярском крае сосредоточено 15% лесного фонда России.

http://www.rosbalt.ru/russia/2018/11/09 ... xGWuSDrt9s
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 11:50

Surfer
  Surfer написав:
  27661 написав:Привет Соммер.
Я тут посоветовал одному любителю США, почитать книгу (американскую если что )
, но этот коммент затёрли. И я теперь начинаю склоняться к теории заговора.

Мне кажется, что не только по избирательным участкам янки ходили, а даже (прости господи) на этом форуме в штате админов.

Ватноголовые, у вас клинически не верные выводы. Ни провластное большинство не поддерживаю , и ни капли не фанат штатов, вплоть до наоборот. Что еще раз подтверждает ваш диагноз что одного что другого - вата головного мозга, и киселевсеи шаблоны , как тут правильно заметили все из за вашего IQ , который и на плинтус не натянуть.

По поводу янок в модераторах , среди допысувачах на форуме - это уже явно прогрессирующая параноя на базе ватной шизофрении. Боюсь процесс не обратимый и лечению уже не поддающийся.

Отсутствие юмора -- это тоже маленький IQ.
Представляешь , как глупо ты выглядишь со своими комментами.

О чём можно с тобой спорить?

P.S. Я понял. Я сбил тебя с толку, потому, что смайлик не поставил. Типа закадровый смех. И ты не знал где смеяться. :D
Востаннє редагувалось 27661 в Суб 10 лис, 2018 12:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 11:56

барабашов
  V2 написав:
  27661 написав:Surfer
Вы - вата.

Не "Вата" , а просто маленький IQ.


  барабашов написав:Пять баллов.
Нет шесть.
Тем более в Киеве уже грузчик за 400уе работать не хочет, в отличии от жителя Йоркшир-Олы и Горького, откуда наш волгарь миллионович родом.
Хотя есть такой прошарок населения, что ж*** притулил за пять тыс в месяц и на субсидии сидит. И с рабочего компа в НИИ "свободного времени" или ВУЗе тут правду о пендосах сеет.
Так что не вата, а просто мудло.


Да ладно!!!
Вырвали из контекста, а сам ответ затёр админ.

Хотя получилось смешно, не спорю.


А по поводу ЗП в Киеве я , как киевлянин (причём не понаех) , говорю, что на 4к грн. прожить нельзя и к чему Ваш посыл про 400$ , не понимаю.

P.S. Не увидел в конце
Так что не вата, а просто мудло.

и ответ писал воспитанному человеку, но ошибся. :D
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 12:18

andrijk777
Якщо 9К, то тільки на їжу, то як виживають пенсіонери на 1500-2000? По вашій логіці вони ВСІ вже давно мали вмерти.

Моя тёща, как раз имеет такую пенсию. Хватает на пару походов в аптеку. Даже коммуналку оплачиваю я. Как выживают другие пенс. я не знаю, но думаю либо дети, либо жильё в аренду и т.п.
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