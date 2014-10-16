По официальным данным, сегодня 22 миллиона из 146 миллионов россиян считаются бедными. ... Стандартное определение бедности по Росстату — это доход ниже прожиточного минимума. В разных регионах он свой. Сумма зависит еще и от категории населения: работающие, пенсионеры, дети. В третьем квартале 2017 года прожиточный минимум в среднем составлял 10 328 рублей на человека.
Так это только по официальным данным. И 10 тыс рублей - это гораздо меньше, чем 10 тыс гривен.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
По официальным данным, сегодня 22 миллиона из 146 миллионов россиян считаются бедными. ... Стандартное определение бедности по Росстату — это доход ниже прожиточного минимума. В разных регионах он свой. Сумма зависит еще и от категории населения: работающие, пенсионеры, дети. В третьем квартале 2017 года прожиточный минимум в среднем составлял 10 328 рублей на человека.
Так это только по официальным данным. И 10 тыс рублей - это гораздо меньше, чем 10 тыс гривен.
Есть довольно убедительные факты указывающие на то что население Рашки далеко не 143 млн. А менее 100 млн. Точне порядка 92 млн.
Если это так, то 22млн. нищих в "сверхДержаве" !!!