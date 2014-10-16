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Російська економіка

Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 121122123124
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 23:24

  Баблонавт написав:
  andrijk777 написав:9К є досить пристойна зарплата. Я більше скажу: якщо є сім"я з власним житлом і має зарплату 18К(9+9) то я її відніс до українського середнього класу.
Боже, какое нищебродство.........


О да, то ли дело в РФ!

https://lenta.ru/articles/2018/04/17/bednost_deti/
По официальным данным, сегодня 22 миллиона из 146 миллионов россиян считаются бедными.
...
Стандартное определение бедности по Росстату — это доход ниже прожиточного минимума. В разных регионах он свой. Сумма зависит еще и от категории населения: работающие, пенсионеры, дети. В третьем квартале 2017 года прожиточный минимум в среднем составлял 10 328 рублей на человека.


Так это только по официальным данным. И 10 тыс рублей - это гораздо меньше, чем 10 тыс гривен.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 00:36

Re: Російська економіка

Sommer написав:
  Баблонавт написав:
  andrijk777 написав:9К є досить пристойна зарплата. Я більше скажу: якщо є сім"я з власним житлом і має зарплату 18К(9+9) то я її відніс до українського середнього класу.
Боже, какое нищебродство.........


О да, то ли дело в РФ!

https://lenta.ru/articles/2018/04/17/bednost_deti/
По официальным данным, сегодня 22 миллиона из 146 миллионов россиян считаются бедными.
...
Стандартное определение бедности по Росстату — это доход ниже прожиточного минимума. В разных регионах он свой. Сумма зависит еще и от категории населения: работающие, пенсионеры, дети. В третьем квартале 2017 года прожиточный минимум в среднем составлял 10 328 рублей на человека.


Так это только по официальным данным. И 10 тыс рублей - это гораздо меньше, чем 10 тыс гривен.

Есть довольно убедительные факты указывающие на то что население Рашки далеко не 143 млн.
А менее 100 млн.
Точне порядка 92 млн.

Если это так, то 22млн.
нищих в "сверхДержаве" !!!

Вымирающей.
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 10:18

BigMan
Есть довольно убедительные факты указывающие на то что население Рашки далеко не 143 млн.
А менее 100 млн.
Точне порядка 92 млн.

Если это так, то 22млн.
нищих в "сверхДержаве" !!!

Вымирающей.


Надо ещё продолжить.

Есть довольно убедительные факты указывающие на то что бедных Рашки далеко не 22 млн.
А более 50 млн.
Точне порядка 100 млн.

Если это так, то 100 млн.
нищих в "сверхДержаве" с населением 92 млн.
27661
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 10:22

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Посилання можна?
Чи просто клоун?!
V2
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