По официальным данным, сегодня 22 миллиона из 146 миллионов россиян считаются бедными. ... Стандартное определение бедности по Росстату — это доход ниже прожиточного минимума. В разных регионах он свой. Сумма зависит еще и от категории населения: работающие, пенсионеры, дети. В третьем квартале 2017 года прожиточный минимум в среднем составлял 10 328 рублей на человека.
Так это только по официальным данным. И 10 тыс рублей - это гораздо меньше, чем 10 тыс гривен.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
По официальным данным, сегодня 22 миллиона из 146 миллионов россиян считаются бедными. ... Стандартное определение бедности по Росстату — это доход ниже прожиточного минимума. В разных регионах он свой. Сумма зависит еще и от категории населения: работающие, пенсионеры, дети. В третьем квартале 2017 года прожиточный минимум в среднем составлял 10 328 рублей на человека.
Так это только по официальным данным. И 10 тыс рублей - это гораздо меньше, чем 10 тыс гривен.
Есть довольно убедительные факты указывающие на то что население Рашки далеко не 143 млн. А менее 100 млн. Точне порядка 92 млн.
Если это так, то 22млн. нищих в "сверхДержаве" !!!
Есть довольно убедительные факты указывающие на то что население Рашки далеко не 143 млн. А менее 100 млн. Точне порядка 92 млн.
Если это так, то 22млн. нищих в "сверхДержаве" !!!
Вымирающей.
Очень-Очень любопытно было бы взглянуть на эти потрясающие факты. А, вообще-то в РФ в 11-ом была перепись, ходили по квартирам.
Тут Волгарь розказував що в Нижньому Новгороді середня зарплата 40К. Я ось нарвався на такий комент.
Напрасно не верите – я всегда с пиететом от ношусь к приводимым цифрам, и редко ошибаюсь ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА Уровень и качество жизни населения https://admgor.nnov.ru/gorod/biznes/eko ... ah-sotsia/ Среднемесячная заработная плата работающего (по крупным и средним организациям), руб Август 2018 г - 43 845,9 рублей Численность работающих в крупных и средних организациях, тыс. чел. 407,2 Это означаете, что в городе, где примерно 650 тыс. занятых у 2/3 средняя з/п близка к 44 тыс. рублей. А вот как выглядят показатели за 1-е полугодие ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА https://admgor.nnov.ru/gorod/biznes/eko ... azatelyah/ Среднемесячная заработная плата работающего (по крупным и средним организациям), руб. Январь-июнь - 44 601,9 рублей
В социальной сфере среднемесячная заработная плата за этот же период составила: в образовании – 34 104,9 руб., в области здравоохранения и социальных услуг – 35 020,9 руб., в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 50 371,8 руб. (по Нижегородской области, соответственно: 30 351,9 руб.; 30 184,2 руб.; 33 558 руб.). В среднем рост заработной платы в социальной сфере составил 15,7%.
Как видно, у бюджетников она ниже средней, а в области еще на 10-12% ниже Это доходы. Теперь о расходах
Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации без сокрытия) по оценке составил 183,1 млрд.руб., его уровень к прошлому году в действующих ценах увеличился на 5,7%.
https://admgor.nnov.ru/gorod/biznes/eko ... azatelyah/ Учитывая, что в городе проживает примерно 1,25 млн. человек, 1 его житель в месяц покупал товаров на 24 400 рублей – 10 200 гривен в эквиваленте. Много это или мало? Возьмем для сравнения самый процветающий город Украины – ее столицу. Регіональна структура обороту роздрібної торгівлі у січні–вересні 2018 року Оборот роздрібної торгівлі у січні–вересні 2018р., млн.грн Україна 659 661,0 м. Київ – 125 350,9 http://www.ukrstat.gov.ua/ В Киеве проживает около 3 млн. человек - чуть более 1/12-ой населения страны, но на него приходится почти 1/5 розничного оборота. При среднемесячных тратах на одного жителя – 4 650 грн., т.е. средний киевлянин покупает в месяц товаров в 2,2 раза меньше среднего нижегородца – жителя города, который по уровню среднедушевых доходов не входит и в 1-ю двадцатку в РФ. Еще нагляднее сравнение уровня потребления выглядит при сопоставлении Нижегородской и Днепропетровской областей с почти одинаковым количеством населения с преобладающей долей обрабатывающей промышленности в структуре экономики.
Оборот розничной торговли в сентябре 2018г составил 63 177.0 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 103.2 % к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-сентябре 2018г. – 554 005,3 млн.рублей или 105.1%