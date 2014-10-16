27661 написав:

Есть довольно убедительные факты указывающие на то что население Рашки далеко не 143 млн.

А менее 100 млн.

Точне порядка 92 млн.



Если это так, то 22млн.

нищих в "сверхДержаве" !!!



Вымирающей.

Тут Волгарь розказував що в Нижньому Новгороді середня зарплата 40К. Я ось нарвався на такий комент.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Уровень и качество жизни населения

Среднемесячная заработная плата работающего (по крупным и средним организациям), руб

Август 2018 г - 43 845,9 рублей

Численность работающих в крупных и средних организациях, тыс. чел. 407,2

ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Среднемесячная заработная плата работающего (по крупным и средним организациям), руб.

Январь-июнь - 44 601,9 рублей

В социальной сфере среднемесячная заработная плата за этот же период составила: в образовании – 34 104,9 руб., в области здравоохранения и социальных услуг – 35 020,9 руб., в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 50 371,8 руб. (по Нижегородской области, соответственно: 30 351,9 руб.; 30 184,2 руб.; 33 558 руб.). В среднем рост заработной платы в социальной сфере составил 15,7%.

Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации без сокрытия) по оценке составил 183,1 млрд.руб., его уровень к прошлому году в действующих ценах увеличился на 5,7%.

Регіональна структура обороту роздрібної торгівлі у січні–вересні 2018 року

Оборот роздрібної торгівлі у січні–вересні 2018р., млн.грн

Україна 659 661,0

м. Київ – 125 350,9

Оборот розничной торговли в сентябре 2018г составил 63 177.0 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 103.2 % к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-сентябре 2018г. – 554 005,3 млн.рублей или 105.1%

Очень-Очень любопытно было бы взглянуть на эти потрясающие факты. А, вообще-то в РФ в 11-ом была перепись, ходили по квартирам.Напрасно не верите – я всегда с пиететом от ношусь к приводимым цифрам, и редко ошибаюсьЭто означаете, что в городе, где примерно 650 тыс. занятых у 2/3 средняя з/п близка к 44 тыс. рублей.А вот как выглядят показатели за 1-е полугодиеКак видно, у бюджетников она ниже средней, а в области еще на 10-12% нижеЭто доходы. Теперь о расходахУчитывая, что в городе проживает примерно 1,25 млн. человек, 1 его житель в месяц покупал товаров на 24 400 рублей – 10 200 гривен в эквиваленте.Много это или мало? Возьмем для сравнения самый процветающий город Украины – ее столицу.В Киеве проживает около 3 млн. человек - чуть более 1/12-ой населения страны, но на него приходится почти 1/5 розничного оборота. При среднемесячных тратах на одного жителя – 4 650 грн., т.е. средний киевлянин покупает в месяц товаров в 2,2 раза меньше среднего нижегородца – жителя города, который по уровню среднедушевых доходов не входит и в 1-ю двадцатку в РФ.Еще нагляднее сравнение уровня потребления выглядит при сопоставлении Нижегородской и Днепропетровской областей с почти одинаковым количеством населения с преобладающей долей обрабатывающей промышленности в структуре экономики.