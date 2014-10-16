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Російська економіка

Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 121122123124
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 23:24

  Баблонавт написав:
  andrijk777 написав:9К є досить пристойна зарплата. Я більше скажу: якщо є сім"я з власним житлом і має зарплату 18К(9+9) то я її відніс до українського середнього класу.
Боже, какое нищебродство.........


О да, то ли дело в РФ!

https://lenta.ru/articles/2018/04/17/bednost_deti/
По официальным данным, сегодня 22 миллиона из 146 миллионов россиян считаются бедными.
...
Стандартное определение бедности по Росстату — это доход ниже прожиточного минимума. В разных регионах он свой. Сумма зависит еще и от категории населения: работающие, пенсионеры, дети. В третьем квартале 2017 года прожиточный минимум в среднем составлял 10 328 рублей на человека.


Так это только по официальным данным. И 10 тыс рублей - это гораздо меньше, чем 10 тыс гривен.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 00:36

Re: Російська економіка

Sommer написав:
  Баблонавт написав:
  andrijk777 написав:9К є досить пристойна зарплата. Я більше скажу: якщо є сім"я з власним житлом і має зарплату 18К(9+9) то я її відніс до українського середнього класу.
Боже, какое нищебродство.........


О да, то ли дело в РФ!

https://lenta.ru/articles/2018/04/17/bednost_deti/
По официальным данным, сегодня 22 миллиона из 146 миллионов россиян считаются бедными.
...
Стандартное определение бедности по Росстату — это доход ниже прожиточного минимума. В разных регионах он свой. Сумма зависит еще и от категории населения: работающие, пенсионеры, дети. В третьем квартале 2017 года прожиточный минимум в среднем составлял 10 328 рублей на человека.


Так это только по официальным данным. И 10 тыс рублей - это гораздо меньше, чем 10 тыс гривен.

Есть довольно убедительные факты указывающие на то что население Рашки далеко не 143 млн.
А менее 100 млн.
Точне порядка 92 млн.

Если это так, то 22млн.
нищих в "сверхДержаве" !!!

Вымирающей.
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 10:18

BigMan
Есть довольно убедительные факты указывающие на то что население Рашки далеко не 143 млн.
А менее 100 млн.
Точне порядка 92 млн.

Если это так, то 22млн.
нищих в "сверхДержаве" !!!

Вымирающей.


Надо ещё продолжить.

Есть довольно убедительные факты указывающие на то что бедных Рашки далеко не 22 млн.
А более 50 млн.
Точне порядка 100 млн.

Если это так, то 100 млн.
нищих в "сверхДержаве" с населением 92 млн.
27661
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 10:22

27661
Посилання можна?
Чи просто клоун?!
V2
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:08

V2
  V2 написав:27661
Посилання можна?
Чи просто клоун?!

БигМэн первый начал. :D
Но у меня круче. У меня 100 млн. бедных при населении 92 млн.
27661
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:27

  27661 написав:BigMan
Есть довольно убедительные факты указывающие на то что население Рашки далеко не 143 млн.
А менее 100 млн.
Точне порядка 92 млн.

Если это так, то 22млн.
нищих в "сверхДержаве" !!!

Вымирающей.


Очень-Очень любопытно было бы взглянуть на эти потрясающие факты. А, вообще-то в РФ в 11-ом была перепись, ходили по квартирам.
Тут Волгарь розказував що в Нижньому Новгороді середня зарплата 40К. Я ось нарвався на такий комент.

Напрасно не верите – я всегда с пиететом от ношусь к приводимым цифрам, и редко ошибаюсь
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Уровень и качество жизни населения
https://admgor.nnov.ru/gorod/biznes/eko ... ah-sotsia/
Среднемесячная заработная плата работающего (по крупным и средним организациям), руб
Август 2018 г - 43 845,9 рублей
Численность работающих в крупных и средних организациях, тыс. чел. 407,2
Это означаете, что в городе, где примерно 650 тыс. занятых у 2/3 средняя з/п близка к 44 тыс. рублей.
А вот как выглядят показатели за 1-е полугодие
ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
https://admgor.nnov.ru/gorod/biznes/eko ... azatelyah/
Среднемесячная заработная плата работающего (по крупным и средним организациям), руб.
Январь-июнь - 44 601,9 рублей
В социальной сфере среднемесячная заработная плата за этот же период составила: в образовании – 34 104,9 руб., в области здравоохранения и социальных услуг – 35 020,9 руб., в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 50 371,8 руб. (по Нижегородской области, соответственно: 30 351,9 руб.; 30 184,2 руб.; 33 558 руб.). В среднем рост заработной платы в социальной сфере составил 15,7%.

Как видно, у бюджетников она ниже средней, а в области еще на 10-12% ниже
Это доходы. Теперь о расходах
Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации без сокрытия) по оценке составил 183,1 млрд.руб., его уровень к прошлому году в действующих ценах увеличился на 5,7%.

https://admgor.nnov.ru/gorod/biznes/eko ... azatelyah/
Учитывая, что в городе проживает примерно 1,25 млн. человек, 1 его житель в месяц покупал товаров на 24 400 рублей – 10 200 гривен в эквиваленте.
Много это или мало? Возьмем для сравнения самый процветающий город Украины – ее столицу.
Регіональна структура обороту роздрібної торгівлі у січні–вересні 2018 року
Оборот роздрібної торгівлі у січні–вересні 2018р., млн.грн
Україна 659 661,0
м. Київ – 125 350,9
http://www.ukrstat.gov.ua/
В Киеве проживает около 3 млн. человек - чуть более 1/12-ой населения страны, но на него приходится почти 1/5 розничного оборота. При среднемесячных тратах на одного жителя – 4 650 грн., т.е. средний киевлянин покупает в месяц товаров в 2,2 раза меньше среднего нижегородца – жителя города, который по уровню среднедушевых доходов не входит и в 1-ю двадцатку в РФ.
Еще нагляднее сравнение уровня потребления выглядит при сопоставлении Нижегородской и Днепропетровской областей с почти одинаковым количеством населения с преобладающей долей обрабатывающей промышленности в структуре экономики.
Оборот розничной торговли в сентябре 2018г составил 63 177.0 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 103.2 % к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-сентябре 2018г. – 554 005,3 млн.рублей или 105.1%

http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/ ... ses/trade/
Т.е. 230 млрд. грн. в эквиваленте
Оборот роздрібної торгівлі у січні–вересні 2018р., млн.грн
Дніпропетровська 59 774,5
http://www.ukrstat.gov.ua/
Т.е. разница в потреблении товаров почти в 4 раза на душу населения (3,9 раза)
Будем продолжать сравнивать уровни потребления?
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 15:23

Re: Російська економіка

Потребление зерна соответствует 89-95млн.

https://m.youtube.com/watch?v=21ZaCyuKK30
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 16:18

Россия установила рекорд по добыче нефти
https://ru.investing.com/news/commoditi ... cle-584477
"Россия установила новый постсоветский рекорд по добыче нефти в октябре, увеличив добычу на 50 тыс. баррелей нефти в сутки по сравнению с предыдущим месяцем, до средних 11,6 млн баррелей нефти в сутки, в соответствии с предварительной оценкой", – заявили в организации

По ожиданиям картеля, среднегодовой спрос на нефть в следующем году составит 100,08 млн баррелей в сутки.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 16:35

BigMan
  BigMan написав:Потребление зерна соответствует 89-95млн.

https://m.youtube.com/watch?v=21ZaCyuKK30

Я, когда был бедным студентом, больше хлеба ел.
Сейчас больше мяса и овощей, меньше мучного.
Может в этом причина?
27661
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 20:07

Новые рекорды!

Отток капитала из России побил рекорд с 2014 года
https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/ottok-kapitala-iz-rossii-pobil-rekord-s-2014-goda-1027720170
По итогам октября чистый приток валюты в страны составил 12,1 млрд долларов - в такую сумму ЦБ РФ оценил профицит текущего счета платежного баланса, или разницу между основными валютными потоками в страну и из нее.
Почти в полном объеме эти средства покинули РФ в виде оттока частного капитала: за октябрь он составил 10,3 млрд долларов, вдвое превысив уровень сентября.
Накопленным итогом с начала года из России утекло 42,2 млрд долларов - на треть больше, чем за весь прошлый год (31,3 млрд долларов).
К концу 2018-го, согласно прогнозу ЦБ, который с начала года пересматривался трижды и был увеличен втрое, эта цифра достигнет 66 млрд долларов, или рекордного с 2014 года уровня.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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