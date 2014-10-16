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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 02:01

Re: Російська економіка

27661 написав:BigMan
  BigMan написав:Потребление зерна соответствует 89-95млн.

https://m.youtube.com/watch?v=21ZaCyuKK30

Я, когда был бедным студентом, больше хлеба ел.
Сейчас больше мяса и овощей, меньше мучного.
Может в этом причина?

Согласен. Это довод.
Но в штатах более менее эта пропорция соблюдается.
В странах европы тоже.
В Украине в период гиперинфляции был рост потребления хлебо-булочных изделий.
Народ забивал свой рацион доступными углеводами.

Думаю реально можно прикинуть по потреблению соли.
Именно так оценивают кол-во жителей мегаполисов.

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BigMan
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 08:11

Re: Російська економіка

BigMan написав:Потребление зерна соответствует 89-95млн.

https://m.youtube.com/watch?v=21ZaCyuKK30
https://www.youtube.com/watch?v=k6Y2nTXkUmQ
:mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 09:53

Re: Російська економіка

Екатерина Улитина.
Ее данные никто не опроверг.
Работник ц.о. загса, аналитический отдел.

Завышать к.во граждан имеет смысл любому правительству.
"Мертвые души" - выгода очевидна.
Особенно если пенсов.

Интересно как в Украине с этим.

Помница как сделали единый демографический реестр выявили 20 тысяч двойников пенсов получающих пенсию в двух и более областях.
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 10:18

  Faceless написав:
BigMan написав:Потребление зерна соответствует 89-95млн.

https://m.youtube.com/watch?v=21ZaCyuKK30
https://www.youtube.com/watch?v=k6Y2nTXkUmQ
:mrgreen:

Я даже просмотрел эту ересь, и могу сказать со всей определенностью - эта новость того же сорта, что и 200 убитых в керченской трагедии и Ваша ссылка на некую шизофреничку Саид-Бурхан (диагноз однозначный судя по ее автобиографии).
Здесь, как я и предполагал, в качестве главного аргумента выступают свидетельства некой Екатерины Улитиной и общие рассуждения о мифическом зерновом коэффициенте в 1 т зерна на человека в год.
Итак,
Екатерина Улитина, сотрудница Центрального Аналитического Центра!!! отдела ЗАГСа, рассказала всему миру о том, что по данным ЗАГС на 1 июня 2010 года — в Российской Федерации по документам числится живого населения всего 89 654 325 человек, а не 142 000 000, как было заявлено официально в переписи населения

http://hvsk.9so.ru/new/ekaterina_ulitin ... eskogo_ce/
Проблема в том, что
В России органы ЗАГС учреждаются правительствами субъектов Российской Федерации в виде самостоятельных органов исполнительной власти либо в виде структурных подразделений (отделов, управлений) других органов исполнительной власти или органов местного самоуправления[2].
Поскольку органы ЗАГС учреждаются или наделяются такими полномочиями на уровне субъектов Российской Федерации, отсутствует орган, которому они были бы подчинены на федеральном уровне, однако их деятельность регулируются федеральными законами, а также правовыми актами Правительства Российской Федерации, Минюста и другими органами федеральной исполнительной власти.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%90%D0%93%D0%A1
Т.е. высшим оперативным подразделением органов ЗАГСА является Главное управление субъекта Федерации, никакого Центра отдела ЗАГСа как и его Аналитического Центра ПОПРОСТУ НЕ СУЩЕСТВУЕТ И НИКОГДА НЕ СУЩЕСТВОВАЛО.
Ссылка на необходимость производить 1 т зерновых на человека в год - ерунда. Человечество перешло от собирательства к растениеводство примерно 7-8 тыс. лет назад, и за это время его численность выросла с 5-15 млн. до 7 миллиардов (минимум в 400 раз). Но лишь в 80-х годах 20-го века сначала в США, потом в Канаде/Венгрии/Австралии был превзойден этот рубеж - 1 т на человека в год. В 21-ом веке лидером по среднедушевому производству стала Украина (почти 2 т), но ее демографические показатели находятся в явном противоречии с основным тезисом этого ролика.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 11:10

Прямо по теме
Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь – октябрь 2018 года
https://www.minfin.ru/ru/
объем поступивших доходов – 15 804 428,8 млн. рублей или 92,6% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
- исполнение расходов – 12 782 291,6 млн. рублей или 77,0% к общему объему расходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и 74,2% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.
- профицит – 3 022 137,2 млн. рублей.

За 10 месяцев 17-го цифры были следующие:
доходы - 12 284 млрд.
расходы - 12 544
дефицит - 260 млрд.
Причем доходы бюджета за 10 месяцев превзошли все доходы за 17-ый год - 15 089 млн. рублей, и, видимо, превысят 19,3 триллиона по итогам года, увеличившись за год на 28%
Волгарь
 
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