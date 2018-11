Додано: Сер 14 лис, 2018 02:01

Потребление зерна соответствует 89-95млн.



https://m.youtube.com/watch?v=21ZaCyuKK30 Потребление зерна соответствует 89-95млн.

Я, когда был бедным студентом, больше хлеба ел.

Сейчас больше мяса и овощей, меньше мучного.

Я, когда был бедным студентом, больше хлеба ел.Сейчас больше мяса и овощей, меньше мучного.Может в этом причине?

Согласен. Это довод.Но в штатах более менее эта пропорция соблюдается.В странах европы тоже.В Украине в период гиперинфляции был рост потребления хлебо-булочных изделий.Народ забивал свой рацион доступными углеводами.Думаю реально можно прикинуть по потреблению соли.Именно так оценивают кол-во жителей мегаполисов.Sent from my SW-M07E-M08 (SS7) using Tapatalk