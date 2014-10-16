Додано: Сер 14 лис, 2018 10:18

Faceless написав: BigMan написав: Потребление зерна соответствует 89-95млн.



https://m.youtube.com/watch?v=21ZaCyuKK30 Потребление зерна соответствует 89-95млн. https://www.youtube.com/watch?v=k6Y2nTXkUmQ

https://www.youtube.com/watch?v=k6Y2nTXkUmQ

Екатерина Улитина, сотрудница Центрального Аналитического Центра !!! отдела ЗАГСа, рассказала всему миру о том, что по данным ЗАГС на 1 июня 2010 года — в Российской Федерации по документам числится живого населения всего 89 654 325 человек, а не 142 000 000, как было заявлено официально в переписи населения

В России органы ЗАГС учреждаются правительствами субъектов Российской Федерации в виде самостоятельных органов исполнительной власти либо в виде структурных подразделений (отделов, управлений) других органов исполнительной власти или органов местного самоуправления[2].

Поскольку органы ЗАГС учреждаются или наделяются такими полномочиями на уровне субъектов Российской Федерации, отсутствует орган, которому они были бы подчинены на федеральном уровне , однако их деятельность регулируются федеральными законами, а также правовыми актами Правительства Российской Федерации, Минюста и другими органами федеральной исполнительной власти.

Центра отдела ЗАГСа

Аналитического Центра

Я даже просмотрел эту ересь, и могу сказать со всей определенностью - эта новость того же сорта, что и 200 убитых в керченской трагедии и Ваша ссылка на некую шизофреничку Саид-Бурхан (диагноз однозначный судя по ее автобиографии).Здесь, как я и предполагал, в качестве главного аргумента выступают свидетельства некой Екатерины Улитиной и общие рассуждения о мифическом зерновом коэффициенте в 1 т зерна на человека в год.Итак,Проблема в том, чтоТ.е. высшим оперативным подразделением органов ЗАГСА является Главное управление субъекта Федерации, никакогокак и егоПОПРОСТУ НЕ СУЩЕСТВУЕТ И НИКОГДА НЕ СУЩЕСТВОВАЛО.Ссылка на необходимость производить 1 т зерновых на человека в год - ерунда. Человечество перешло от собирательства к растениеводство примерно 7-8 тыс. лет назад, и за это время его численность выросла с 5-15 млн. до 7 миллиардов (минимум в 400 раз). Но лишь в 80-х годах 20-го века сначала в США, потом в Канаде/Венгрии/Австралии был превзойден этот рубеж - 1 т на человека в год. В 21-ом веке лидером по среднедушевому производству стала Украина (почти 2 т), но ее демографические показатели находятся в явном противоречии с основным тезисом этого ролика.