Я, когда был бедным студентом, больше хлеба ел. Сейчас больше мяса и овощей, меньше мучного. Может в этом причина?
Согласен. Это довод. Но в штатах более менее эта пропорция соблюдается. В странах европы тоже. В Украине в период гиперинфляции был рост потребления хлебо-булочных изделий. Народ забивал свой рацион доступными углеводами.
Думаю реально можно прикинуть по потреблению соли. Именно так оценивают кол-во жителей мегаполисов.
Я даже просмотрел эту ересь, и могу сказать со всей определенностью - эта новость того же сорта, что и 200 убитых в керченской трагедии и Ваша ссылка на некую шизофреничку Саид-Бурхан (диагноз однозначный судя по ее автобиографии). Здесь, как я и предполагал, в качестве главного аргумента выступают свидетельства некой Екатерины Улитиной и общие рассуждения о мифическом зерновом коэффициенте в 1 т зерна на человека в год. Итак,
Екатерина Улитина, сотрудница Центрального Аналитического Центра!!! отдела ЗАГСа, рассказала всему миру о том, что по данным ЗАГС на 1 июня 2010 года — в Российской Федерации по документам числится живого населения всего 89 654 325 человек, а не 142 000 000, как было заявлено официально в переписи населения
В России органы ЗАГС учреждаются правительствами субъектов Российской Федерации в виде самостоятельных органов исполнительной власти либо в виде структурных подразделений (отделов, управлений) других органов исполнительной власти или органов местного самоуправления[2]. Поскольку органы ЗАГС учреждаются или наделяются такими полномочиями на уровне субъектов Российской Федерации, отсутствует орган, которому они были бы подчинены на федеральном уровне, однако их деятельность регулируются федеральными законами, а также правовыми актами Правительства Российской Федерации, Минюста и другими органами федеральной исполнительной власти.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%90%D0%93%D0%A1 Т.е. высшим оперативным подразделением органов ЗАГСА является Главное управление субъекта Федерации, никакого Центра отдела ЗАГСа как и его Аналитического Центра ПОПРОСТУ НЕ СУЩЕСТВУЕТ И НИКОГДА НЕ СУЩЕСТВОВАЛО. Ссылка на необходимость производить 1 т зерновых на человека в год - ерунда. Человечество перешло от собирательства к растениеводство примерно 7-8 тыс. лет назад, и за это время его численность выросла с 5-15 млн. до 7 миллиардов (минимум в 400 раз). Но лишь в 80-х годах 20-го века сначала в США, потом в Канаде/Венгрии/Австралии был превзойден этот рубеж - 1 т на человека в год. В 21-ом веке лидером по среднедушевому производству стала Украина (почти 2 т), но ее демографические показатели находятся в явном противоречии с основным тезисом этого ролика.
объем поступивших доходов – 15 804 428,8 млн. рублей или 92,6% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; - исполнение расходов – 12 782 291,6 млн. рублей или 77,0% к общему объему расходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и 74,2% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений. - профицит – 3 022 137,2 млн. рублей.
За 10 месяцев 17-го цифры были следующие: доходы - 12 284 млрд. расходы - 12 544 дефицит - 260 млрд. Причем доходы бюджета за 10 месяцев превзошли все доходы за 17-ый год - 15 089 млн. рублей, и, видимо, превысят 19,3 триллиона по итогам года, увеличившись за год на 28%
Екатерина Улитина, сотрудница Центрального Аналитического Центра!!! отдела ЗАГСа, рассказала всему миру о том, что по данным ЗАГС на 1 июня 2010 года — в Российской Федерации по документам числится живого населения всего 89 654 325 человек, а не 142 000 000, как было заявлено официально в переписи населения
никакого Центра отдела ЗАГСа как и его Аналитического Центра ПОПРОСТУ НЕ СУЩЕСТВУЕТ И НИКОГДА НЕ СУЩЕСТВОВАЛО.
Журналисты, что с них взять? Не любят длинных и скучных официальных названий
Официальное название: Аналитический центр при правительстве Российской Федерации. "Единый государственный реестр ЗАГС"
С 01.10.2018 начнет работу «Единый государственный реестр ЗАГС». Теперь вся информация будет храниться в едином государственном реестре.
Екатерина Улитина, сотрудница Центрального Аналитического Центра!!! отдела ЗАГСа, рассказала всему миру о том, что по данным ЗАГС на 1 июня 2010 года — в Российской Федерации по документам числится живого населения всего 89 654 325 человек, а не 142 000 000, как было заявлено официально в переписи населения
никакого Центра отдела ЗАГСа как и его Аналитического Центра ПОПРОСТУ НЕ СУЩЕСТВУЕТ И НИКОГДА НЕ СУЩЕСТВОВАЛО.
Журналисты, что с них взять? Не любят длинных и скучных официальных названий
Официальное название: Аналитический центр при правительстве Российской Федерации. "Единый государственный реестр ЗАГС"
С 01.10.2018 начнет работу «Единый государственный реестр ЗАГС». Теперь вся информация будет храниться в едином государственном реестре.
Оценка ключевых агрегатов платежного баланса РФ в январе-октябре 2018 г
Профицит счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации в январе-октябре 2018 года, по оценке Банка России, достиг 87,9 млрд долларов США, четырехкратно превысив значение сопоставимого периода предыдущего года. Определяющую роль сыграли благоприятная ценовая конъюнктура основных товаров российского экспорта и замедление темпов роста импорта, следствием чего стало увеличение положительного сальдо внешней торговли товарами до 154,6 млрд долларов США (90,5 млрд долларов США в январе-октябре 2017 года). Одновременно уменьшился совокупный отрицательный вклад других компонентов счета текущих операций.
http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs Профицит вырос за 10 месяцев с 22 до 88 млрд. долларов, а за год, видимо, будет больше 100 млрд. долларов. В прошлом году было 33 млрд, а более 100 - всего один раз в 2008-ом.
Волгарь написав:Россия установила рекорд по добыче нефти
Чи можуть тепер мешканці Архангельську сподіватись на відновлення трамвайного сполучення або ремонт доріг?
Насчет трамвая не уверен - его закрыли, видимо, именно потому, что пассажиропоток был невелик (по этйо же причине закрыли трамвай в Дзержинске Нижегородской области, который по населению немногим меньше Архангелська) А вот ремонта дорог - почти наверняка ДА. За ближайшие три года бюджет получит около 15 трлн. рублей допдоходов относительно уровня 17-го года, и эти деньги точно начнут тратить (конечно, не все) Например, только в Нижнем Новгороде на федеральные деньги построят плотину через Волгу (чуть ниже по течению, чтобы поднять ее уровень), 2 станции метро, закончат южный обход города по трассе Москва-Казань и стратегическую для области дорогу за Волгой, которая должна резко уменьшить пробки на кировском направлении