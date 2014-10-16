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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Сер 14 лис, 2018 14:06
Волгарь
А чому Архангельськ так не люблять?
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V2
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Додано: Сер 14 лис, 2018 14:13
V2 написав:Волгарь
А чому Архангельськ так не люблять?
Не переживайте, полюбят и Архангельск. Всех полюбят с бюджетом в 20 трлн. вместо 15-ти при инфляции в 3,5%.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 17:38
Волгарь написав: V2 написав:Волгарь
А чому Архангельськ так не люблять?
Не переживайте, полюбят и Архангельск. Всех полюбят с бюджетом в 20 трлн. вместо 15-ти при инфляции в 3,5%.
А если уронить курс рубля еще в десять раз, то бюджет будет 200 триллионов!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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