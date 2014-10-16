Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Сер 14 лис, 2018 14:06
Волгарь А чому Архангельськ так не люблять?
V2
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Додано: Сер 14 лис, 2018 14:13
V2 написав: Волгарь
А чому Архангельськ так не люблять?
Не переживайте, полюбят и Архангельск. Всех полюбят с бюджетом в 20 трлн. вместо 15-ти при инфляции в 3,5%.
Волгарь
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Додано: Сер 14 лис, 2018 17:38
Волгарь написав: V2 написав: Волгарь
А чому Архангельськ так не люблять?
Не переживайте, полюбят и Архангельск. Всех полюбят с бюджетом в 20 трлн. вместо 15-ти при инфляции в 3,5%.
А если уронить курс рубля еще в десять раз, то бюджет будет 200 триллионов!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
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Додано: Чет 15 лис, 2018 13:15
Ассоциация европейского бизнеса опубликовала октябрьские результаты продаж новых автомобилей в России. Рынок растет уже 20 месяцев подряд, а октябрь стал рекордным в этом году: реализовано 160 тысяч легковушек и легких коммерческих автомобилей, на 8,2% больше, чем в том же месяце 2017 года. За десять месяцев в стране продано 1 млн 458 новых машин против 1 млн 278 тысяч годом ранее (рост на 14%).
https://autoreview.ru/news/rossiyskiy-a ... i-mesyacev Импорт России важнейших товаров за январь - сентябрь 2018 год АВТОМОБИЛИ ЛЕГКОВЫЕ, 1000 ШТ. - 212.4 http://customs.ru/index2.php?option=com ... temid=1978
Получается, что из 1,3 млн, проданных в России за 9 месяцев машин, доля импортных около 200 тыс - 1/6
Волгарь
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