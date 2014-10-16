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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 14:06

Волгарь
А чому Архангельськ так не люблять?
V2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 14:13

  V2 написав:Волгарь
А чому Архангельськ так не люблять?

Не переживайте, полюбят и Архангельск. Всех полюбят с бюджетом в 20 трлн. вместо 15-ти при инфляции в 3,5%.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 17:38

  Волгарь написав:
  V2 написав:Волгарь
А чому Архангельськ так не люблять?

Не переживайте, полюбят и Архангельск. Всех полюбят с бюджетом в 20 трлн. вместо 15-ти при инфляции в 3,5%.


А если уронить курс рубля еще в десять раз, то бюджет будет 200 триллионов!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:15

Ассоциация европейского бизнеса опубликовала октябрьские результаты продаж новых автомобилей в России. Рынок растет уже 20 месяцев подряд, а октябрь стал рекордным в этом году: реализовано 160 тысяч легковушек и легких коммерческих автомобилей, на 8,2% больше, чем в том же месяце 2017 года. За десять месяцев в стране продано 1 млн 458 новых машин против 1 млн 278 тысяч годом ранее (рост на 14%).

https://autoreview.ru/news/rossiyskiy-a ... i-mesyacev
Импорт России важнейших товаров за январь - сентябрь 2018 год
АВТОМОБИЛИ ЛЕГКОВЫЕ, 1000 ШТ. - 212.4
http://customs.ru/index2.php?option=com ... temid=1978
Получается, что из 1,3 млн, проданных в России за 9 месяцев машин, доля импортных около 200 тыс - 1/6
Волгарь
 
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