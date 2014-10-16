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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 123124125126
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 14:06

Волгарь
А чому Архангельськ так не люблять?
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 14:13

  V2 написав:Волгарь
А чому Архангельськ так не люблять?

Не переживайте, полюбят и Архангельск. Всех полюбят с бюджетом в 20 трлн. вместо 15-ти при инфляции в 3,5%.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 17:38

  Волгарь написав:
  V2 написав:Волгарь
А чому Архангельськ так не люблять?

Не переживайте, полюбят и Архангельск. Всех полюбят с бюджетом в 20 трлн. вместо 15-ти при инфляции в 3,5%.


А если уронить курс рубля еще в десять раз, то бюджет будет 200 триллионов!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:15

Ассоциация европейского бизнеса опубликовала октябрьские результаты продаж новых автомобилей в России. Рынок растет уже 20 месяцев подряд, а октябрь стал рекордным в этом году: реализовано 160 тысяч легковушек и легких коммерческих автомобилей, на 8,2% больше, чем в том же месяце 2017 года. За десять месяцев в стране продано 1 млн 458 новых машин против 1 млн 278 тысяч годом ранее (рост на 14%).

https://autoreview.ru/news/rossiyskiy-a ... i-mesyacev
Импорт России важнейших товаров за январь - сентябрь 2018 год
АВТОМОБИЛИ ЛЕГКОВЫЕ, 1000 ШТ. - 212.4
http://customs.ru/index2.php?option=com ... temid=1978
Получается, что из 1,3 млн, проданных в России за 9 месяцев машин, доля импортных около 200 тыс - 1/6
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:59

Внешний взгля на газовые компании России и Украины

Иногда бывает очень полезно ознакомиться с мнением посторонних заинтересованных лиц :lol:

"Нафтогаз Украины" не смог разместить евробонды

КИЕВ, 15 ноя. НАК "Нафтогаз Украины" принял решение отложить размещение еврооблигаций из-за высокой стоимости займа и нестабильности рынка, заявил в четверг глава госкомпании Андрей Коболев.

"Нафтогаз" пытался разместить евробонды одновременно с "Газпромом". Российская компания бумаги разместила успешно - привлекла 1 миллиард евро под 2,95% годовых, причем спрос превысил 1,4 миллиарда евро. Между тем, как сообщал РИА Новости источник в банковских кругах, ориентир доходности пятилетних еврооблигаций "Нафтогаза", номинированных в долларах, был в разы выше и составлял около 10,9% годовых.
"Мы приняли решение отложить размещение еврооблигаций "Нафтогаза": нестабильность рынка и высокая потенциальная стоимость привлечения средств на международных рынках делает выпуск пятилетних долговых обязательств пока нецелесообразным", написал Коболев на странице в Facebook.

При этом он отметил, что компания будет продолжать отслеживать ситуацию на рынке. "Планируем вернуться к вопросу размещения на внешних рынках при более благоприятных условий", сообщил глава украинской госкомпании.

В конце октября Коболев говорил, что "Нафтогаз" намерен разместить евробонды на сумму 0,5-1 миллиарда долларов.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:56

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ В 2018 ГОДУ
http://customs.ru/index2.php?option=com ... temid=1977
Cентябрь 2018 (млн. долларов)
Экспорт 39 301
Импорт 18 694
сальдо 20 607
Экспорт превзошел импорт на 110%, а сальдо впервые за долгие годы превысило 20 млрд. долларов в месяц.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:30

Волгарь
А мешканцям від цього ні крихти!
После выборов Путина средняя зарплата в Крыму сильно снизилась даже по отношению к среднероссийской (рис. 1—3).
Реальная средняя зарплата в РФ продолжает стагнацию со времён выборов Путина, так и не превысив максимум, достигнутый в феврале с.г., составивший 103,6% от среднего уровня 2013 г. (в сентябре с.г. было 103,2%) (рис. 11)
https://minfin.com.ua/blogs/stochastic/118286/
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:19

  V2 написав:Волгарь
А мешканцям від цього ні крихти!
После выборов Путина средняя зарплата в Крыму сильно снизилась даже по отношению к среднероссийской (рис. 1—3).
Реальная средняя зарплата в РФ продолжает стагнацию со времён выборов Путина, так и не превысив максимум, достигнутый в феврале с.г., составивший 103,6% от среднего уровня 2013 г. (в сентябре с.г. было 103,2%) (рис. 11)
https://minfin.com.ua/blogs/stochastic/118286/

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ ПО ПОЛНОМУ КРУГУ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
ЗА ПЕРИОД С НАЧАЛА 2018 ГОДА
Январь- август 28 631 рублей
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/ro ... 822018.pdf
Примерно в 1,5 раза ниже среднероссийской. А вот как выглядит этот показательна уровне ближайших соседей
Середньомісячна заробітна плата по регіонах за період з початку року у 2018 році
Дані підготовлено за результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
Січень-вересень
Херсонська 6 860
Миколаївська 7 890
Запорізька 8 442
http://www.ukrstat.gov.ua/
Т.е. 16 500 рублей в эквиваленте в Херсонской области (57% от уровня крымской), 19 000 тыс. рублей в Николаевской (66%) и 20 200 в индустриальной Запорожской (70%).
Еще более интересно, как уровень з/п в Крыму коррелировал с соседями в 2013-ом
Середньомісячна заробітна плата за регіонами за період з початку року у 2013 роцi
Січень- грудень (грн.)
Автономна Республіка Крим 2850
Запорізька 3142
Миколаївська 3094
Херсонська 2464
http://www.ukrstat.gov.ua/
Т.е. з/п в Крыму была на 9% ниже, чем в Запорожской области, на 8% - чем в Николаевской и на 15% выше, чем в Херсонской
Еще показательней сравнение
Доходи населення по регіонах України
(млн. грн.) 2013 г
Автономна Республіка Крим 57 324
Запорізька 62 671
Миколаївська 35 125
Херсонська 29 489
2017-ый
Запорізька 118 821
Миколаївська 66 388
Херсонська 54 429
http://www.ukrstat.gov.ua/
СРЕДНЕДУШЕВЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 2017 г - 21 363 рубля в месяц
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/ro ... %D0%B0.pdf
Или 256 356 рублей в год на человека, что дает совокупный годовой денежный доход крымчан (без Севастополя)в 512 млрд. рублей - 220 млрд. гривен в эквиваленте. Т.е. если в 13-ом совокупные доходы населения Крыма (без Севастополя) составляли 90% от этого показателя для Запорожской области, 162% от Николаевской и 196% Херсонской областей, то в 2017-ом - уже 186% относительно Запорожской, отличался в 3,3 раза - от Николаевской, и в 4 раза - от Херсонской.
Статистика БОЛЕЕ ЧЕМ КРАСНОРЕЧИВАЯ.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:42

Волгарь, плюсище Вам за умение работать с документами!
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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