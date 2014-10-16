Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:19

V2 написав: Волгарь

А мешканцям від цього ні крихти!



Реальная средняя зарплата в РФ продолжает стагнацию со времён выборов Путина, так и не превысив максимум, достигнутый в феврале с.г., составивший 103,6% от среднего уровня 2013 г. (в сентябре с.г. было 103,2%) (рис. 11)

https://minfin.com.ua/blogs/stochastic/118286/ После выборов Путина средняя зарплата в Крыму сильно снизилась даже по отношению к среднероссийской (рис. 1—3).Реальная средняя зарплата в РФ продолжает стагнацию со времён выборов Путина, так и не превысив максимум, достигнутый в феврале с.г., составивший 103,6% от среднего уровня 2013 г. (в сентябре с.г. было 103,2%) (рис. 11) А мешканцям від цього ні крихти!

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ ПО ПОЛНОМУ КРУГУ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

ЗА ПЕРИОД С НАЧАЛА 2018 ГОДА

Январь- август 28 631 рублей

Середньомісячна заробітна плата по регіонах за період з початку року у 2018 році

Дані підготовлено за результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

Січень-вересень

Херсонська 6 860

Миколаївська 7 890

Запорізька 8 442

Середньомісячна заробітна плата за регіонами за період з початку року у 2013 роцi

Січень- грудень (грн.)

Автономна Республіка Крим 2850

Запорізька 3142

Миколаївська 3094

Херсонська 2464

Доходи населення по регіонах України

(млн. грн.) 2013 г

Автономна Республіка Крим 57 324

Запорізька 62 671

Миколаївська 35 125

Херсонська 29 489

2017-ый

Запорізька 118 821

Миколаївська 66 388

Херсонська 54 429

СРЕДНЕДУШЕВЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 2017 г - 21 363 рубля в месяц

Примерно в 1,5 раза ниже среднероссийской. А вот как выглядит этот показательна уровне ближайших соседейТ.е. 16 500 рублей в эквиваленте в Херсонской области (57% от уровня крымской), 19 000 тыс. рублей в Николаевской (66%) и 20 200 в индустриальной Запорожской (70%).Еще более интересно, как уровень з/п в Крыму коррелировал с соседями в 2013-омТ.е. з/п в Крыму была на 9% ниже, чем в Запорожской области, на 8% - чем в Николаевской и на 15% выше, чем в ХерсонскойЕще показательней сравнениеИли 256 356 рублей в год на человека, что дает совокупный годовой денежный доход крымчан (без Севастополя)в 512 млрд. рублей - 220 млрд. гривен в эквиваленте. Т.е. если в 13-ом совокупные доходы населения Крыма (без Севастополя) составляли 90% от этого показателя для Запорожской области, 162% от Николаевской и 196% Херсонской областей, то в 2017-ом - уже 186% относительно Запорожской, отличался в 3,3 раза - от Николаевской, и в 4 раза - от Херсонской.Статистика БОЛЕЕ ЧЕМ КРАСНОРЕЧИВАЯ.