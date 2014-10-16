Волгарь
А чому Архангельськ так не люблять?
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Сер 14 лис, 2018 14:13
Додано: Сер 14 лис, 2018 17:38
А если уронить курс рубля еще в десять раз, то бюджет будет 200 триллионов!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Чет 15 лис, 2018 13:15
Импорт России важнейших товаров за январь - сентябрь 2018 год
АВТОМОБИЛИ ЛЕГКОВЫЕ, 1000 ШТ. - 212.4
Получается, что из 1,3 млн, проданных в России за 9 месяцев машин, доля импортных около 200 тыс - 1/6
Додано: Чет 15 лис, 2018 16:59
Внешний взгля на газовые компании России и Украины
Иногда бывает очень полезно ознакомиться с мнением посторонних заинтересованных лиц
"Нафтогаз Украины" не смог разместить евробонды
КИЕВ, 15 ноя. НАК "Нафтогаз Украины" принял решение отложить размещение еврооблигаций из-за высокой стоимости займа и нестабильности рынка, заявил в четверг глава госкомпании Андрей Коболев.
"Нафтогаз" пытался разместить евробонды одновременно с "Газпромом". Российская компания бумаги разместила успешно - привлекла 1 миллиард евро под 2,95% годовых, причем спрос превысил 1,4 миллиарда евро. Между тем, как сообщал РИА Новости источник в банковских кругах, ориентир доходности пятилетних еврооблигаций "Нафтогаза", номинированных в долларах, был в разы выше и составлял около 10,9% годовых.
"Мы приняли решение отложить размещение еврооблигаций "Нафтогаза": нестабильность рынка и высокая потенциальная стоимость привлечения средств на международных рынках делает выпуск пятилетних долговых обязательств пока нецелесообразным", написал Коболев на странице в Facebook.
При этом он отметил, что компания будет продолжать отслеживать ситуацию на рынке. "Планируем вернуться к вопросу размещения на внешних рынках при более благоприятных условий", сообщил глава украинской госкомпании.
В конце октября Коболев говорил, что "Нафтогаз" намерен разместить евробонды на сумму 0,5-1 миллиарда долларов.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:56
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ В 2018 ГОДУ
Cентябрь 2018 (млн. долларов)
Экспорт 39 301
Импорт 18 694
сальдо 20 607
Экспорт превзошел импорт на 110%, а сальдо впервые за долгие годы превысило 20 млрд. долларов в месяц.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:30
Волгарь
А мешканцям від цього ні крихти!
Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:19
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ ПО ПОЛНОМУ КРУГУ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
ЗА ПЕРИОД С НАЧАЛА 2018 ГОДА
Январь- август 28 631 рублей
Примерно в 1,5 раза ниже среднероссийской. А вот как выглядит этот показательна уровне ближайших соседей
Середньомісячна заробітна плата по регіонах за період з початку року у 2018 році
Дані підготовлено за результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
Січень-вересень
Херсонська 6 860
Миколаївська 7 890
Запорізька 8 442
Т.е. 16 500 рублей в эквиваленте в Херсонской области (57% от уровня крымской), 19 000 тыс. рублей в Николаевской (66%) и 20 200 в индустриальной Запорожской (70%).
Еще более интересно, как уровень з/п в Крыму коррелировал с соседями в 2013-ом
Середньомісячна заробітна плата за регіонами за період з початку року у 2013 роцi
Січень- грудень (грн.)
Автономна Республіка Крим 2850
Запорізька 3142
Миколаївська 3094
Херсонська 2464
Т.е. з/п в Крыму была на 9% ниже, чем в Запорожской области, на 8% - чем в Николаевской и на 15% выше, чем в Херсонской
Еще показательней сравнение
Доходи населення по регіонах України
(млн. грн.) 2013 г
Автономна Республіка Крим 57 324
Запорізька 62 671
Миколаївська 35 125
Херсонська 29 489
2017-ый
Запорізька 118 821
Миколаївська 66 388
Херсонська 54 429
СРЕДНЕДУШЕВЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 2017 г - 21 363 рубля в месяц
Или 256 356 рублей в год на человека, что дает совокупный годовой денежный доход крымчан (без Севастополя)в 512 млрд. рублей - 220 млрд. гривен в эквиваленте. Т.е. если в 13-ом совокупные доходы населения Крыма (без Севастополя) составляли 90% от этого показателя для Запорожской области, 162% от Николаевской и 196% Херсонской областей, то в 2017-ом - уже 186% относительно Запорожской, отличался в 3,3 раза - от Николаевской, и в 4 раза - от Херсонской.
Статистика БОЛЕЕ ЧЕМ КРАСНОРЕЧИВАЯ.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:42
Волгарь, плюсище Вам за умение работать с документами!
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Додано: Пон 19 лис, 2018 14:22
О промышленном производстве в январе-октябре 2018 года
По сравнению с январем-октябрем 17-го, производство угля выросло на 6,9%, газа - на 5,5, промышленная выработка мяса - на 12%, пластмасс - на 5,8%, алюминия - на 13, телевизоров на 1/6 (5,3 млн. шт.), холодильников - на 6,8% (2,9 млн. шт.), легковых автомобилей - на 14,7% (1,3 млн. штук, а всего с автобусами и грузовиками 1,45 млн.), стиралок - на 2% (3,7 млн. штук)
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